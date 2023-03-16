Катарцы сделают второе предложение о покупке «МЮ» в течение 10 дней

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Футбол

Катарцы сделают второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» в течение 10 дней.

В четверг представители шейха Джассима бин Хамада Аль Тани посетили расположение клуба, где изучили инфраструктуру, смотрели стадион и тренировочную базу.

Катарская делегация прибыла в Манчестер из Лондона на поезде и была тепло принята. Переговоры, как сообщается, прошли позитивно и конструктивно.

Отмечается, 10-дневный отрезок для второго предложения актуален и для других потенциальных покупателей.

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9 комментариев

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Ллб
Ответ Игорь Мальвинский
мне больше интересно что будет если МЮ встретится в ЛЧ с ПСЖ?
Мбаппе сыграет по одному тайма за обе команды ,а точный счёт будет определен за день до матча ,за ужином в шатре
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Родя Раскольников
Ответ Кайрат Саламатов
Я один переживаю за будущее футбола если Шейхи будут увеличивать свое присутствие в европейском футболе?
Ты прав, скорее всего такие вливания в футбол только увеличат интерес к нему, так что, к сожалению, футболу приказано еще долго жить.
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Владимир Владимирович
В эпоху Глейзеров неуспехи МЮ в основном из за тренеров, мало слишком времени дали Мойесу, потом пенсионер Ван Гаал, не пиковый Моур и неопытный Сульшер. Нужно было опережать Сити в борьбе за Гвардиолу, ведь и сам Фергюсон много раз желал видеть своим сменщиком Пепа. А так трансферы были на любой вкус, только коачи были так себе
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Валерий Фолин
Ответ Игорь Мальвинский
мне больше интересно что будет если МЮ встретится в ЛЧ с ПСЖ?
Интересно как он говорит шейх купит в МЮ Мбапе. Сам у себЯ😄👌
+1
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che kaif
Я правильно понимаю глоры мю рофлили всю дорогу над шайхами а теперь сами станут ими
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TaR
Поезд то хоть свой собственный был или в целях экономии на общедоступном ехали?))))
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-1
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Игорь Мальвинский
Ответ Кайрат Саламатов
Я один переживаю за будущее футбола если Шейхи будут увеличивать свое присутствие в европейском футболе?
мне больше интересно что будет если МЮ встретится в ЛЧ с ПСЖ?
0
0
0
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Кайрат Саламатов
Я один переживаю за будущее футбола если Шейхи будут увеличивать свое присутствие в европейском футболе?
+2
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fellx
Холодильник, бараны и путёвка, в сибирь
0
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