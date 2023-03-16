Катарцы сделают второе предложение о покупке «МЮ» в течение 10 дней
Катарцы сделают второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» в течение 10 дней.
В четверг представители шейха Джассима бин Хамада Аль Тани посетили расположение клуба, где изучили инфраструктуру, смотрели стадион и тренировочную базу.
Катарская делегация прибыла в Манчестер из Лондона на поезде и была тепло принята. Переговоры, как сообщается, прошли позитивно и конструктивно.
Отмечается, 10-дневный отрезок для второго предложения актуален и для других потенциальных покупателей.
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