Роберт Левандовски: «Все хотят скопировать «Барсу» Пепа, но «Сити» уже так не играет. Футбол постоянно меняется, важно быть на шаг впереди»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался о «Барсе» Пепа Гвардиолы, говоря об изменениях в футболе.

«Футбол постоянно меняется. Всегда. Если сравнить нынешние команды с тем, каким был футбол пять лет назад, то все иначе. 10 лет назад не все играли в тики-таку. Сейчас футбол больше заточен на тактику. Каждая команда умеет готовиться, способна опуститься в оборону или поменять схему по ходу игры.

Так что важно не просто адаптироваться, а, возможно, быть на шаг впереди остальных и не пытаться использовать одну систему, не выбирать схему, под которую у тебя нет игроков. И это важно.

Все хотят скопировать «Барселону» Гвардиолы. Но если вы сейчас посмотрите на «Манчестер Сити», то они уже так не играют», – сказал нападающий «Барсы».

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16 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Доминатор3000
В Барсе у него были уникальные игроки. С детства игравшие вместе. И гений под номером 10. И покупал он к ним,лучших из лучших. Все идеально совпало. Гений возглавил великих и они творили магию.
Совершенно верное мнение!
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Axs Men
Ответ DolJun
сити сейчас так не играет, потому что холанда купили. с иброй тоже он так не играл. но примечательно что лева прозрачно намекает, что и бавария пепа, и сити пепа - были лишь попыткой сделать филиал барселонского дю солей. и если у баварии есть своя сильная идентичность, то откат до заводских настроек после регулярных деклассирований в лч в период пепа прошел естественно и почти безболезненно, а вот манчестерский филиал, которому пелегрини пытался привить свою идентичность, боюсь уже от этого не отмоется. за сити прочно закрепился статус судейского победителя. но если они даже с холандом не возьмут лч - тогда можно будет смело рассуждать на тему того, какой компромат у пепа на благородных шейхов.
Что что, но Сити Пепа никогда не деклассировали, да не везло очень часто, да судьи постоянно судили против Сити, да находился игрок типа Ляпорта который привёз или не мог попасть в пустые, но Сити всегда гнул свою линию и по игре показывал свою силу. Тот же матч с Реалом, когда оставалось 5 минут игры, Сити мог тянуть время валяться, но не стал и тут 2 навеса -2 гола и вначале дополнительного тайма сомнительный пенальти в таком матче и всё остальное время Реал люто тянет время.
Факт в том что Пеп своей тактикой и идеей гонял как с....к Реал 2 матча, но сомнительное судейство, не фарт и ошибка одного игрока привела проходу слабой команды
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Sevuska
Тут Лева - Капитан Очевидность .
А желание анализировать различные тренерские тактики и схемы говорит о его футбольном интеллекте и способностью стать тренером .
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Ярый член
к слову Барса Луиса Энрике 2014/2015 была сильнее Барсы Пепа
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m053
Девушку можно вывезти из деревни, а деревню... Гвардиола застрял в Барсе ментально, отсюда полууспехи далее
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Спартак Уокер
Барсу при Гвардиоле не кто не сможет повторить
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Мадрид наказывает!
Ответ DolJun
сити сейчас так не играет, потому что холанда купили. с иброй тоже он так не играл. но примечательно что лева прозрачно намекает, что и бавария пепа, и сити пепа - были лишь попыткой сделать филиал барселонского дю солей. и если у баварии есть своя сильная идентичность, то откат до заводских настроек после регулярных деклассирований в лч в период пепа прошел естественно и почти безболезненно, а вот манчестерский филиал, которому пелегрини пытался привить свою идентичность, боюсь уже от этого не отмоется. за сити прочно закрепился статус судейского победителя. но если они даже с холандом не возьмут лч - тогда можно будет смело рассуждать на тему того, какой компромат у пепа на благородных шейхов.
да, Лысый Пип очень сильно замарал футбол своими бредовыми идейками
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Кино Музыка
Когда-то он должен был не выдержать.
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Мадрид наказывает!
Теперь в моде автобус Хаве!
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Александра Александрова
Чтобы играть , как Барселона Гвардиолы , нужны такие исполнители ,а где их взять на каждой позиции ! Играть то так можно , но это огромный риск , который вряд ли потянет сейчас хоть одна команда !
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Joel Campbell
Ну так и исполнителей сейчас таких нет
Засунь в любую команду 25-их МессиХавиИньесту и она будет фаворитом ЛЧ
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DolJun
сити сейчас так не играет, потому что холанда купили. с иброй тоже он так не играл. но примечательно что лева прозрачно намекает, что и бавария пепа, и сити пепа - были лишь попыткой сделать филиал барселонского дю солей. и если у баварии есть своя сильная идентичность, то откат до заводских настроек после регулярных деклассирований в лч в период пепа прошел естественно и почти безболезненно, а вот манчестерский филиал, которому пелегрини пытался привить свою идентичность, боюсь уже от этого не отмоется. за сити прочно закрепился статус судейского победителя. но если они даже с холандом не возьмут лч - тогда можно будет смело рассуждать на тему того, какой компромат у пепа на благородных шейхов.
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Gheorghe Rusu
Удар в сторону Чапи.
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Тёма Тёма
Все неудачные попытки копировать Барсу Пепа, уже сделаны самой Барсой) Соперники научились играть против такой схемы, а таких исполнителей тоже днём с огнём не сыщешь. Тогда всё совпало, как надо.
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Доминатор3000
В Барсе у него были уникальные игроки.
С детства игравшие вместе.
И гений под номером 10.
И покупал он к ним,лучших из лучших.
Все идеально совпало.
Гений возглавил великих и они творили магию.
+12
-2
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fellx
Барсу Пепа сломал Интер Моура, не позволив им выиграть хотя ЛЧ хотя бы два раза к ряду, не говоря уже про 3 подряд от Реала. Дальше даже сам Пеп уже менял картину игры, и в Баварии и в Сити.
+3
-6
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