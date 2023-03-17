Роберт Левандовски: «Все хотят скопировать «Барсу» Пепа, но «Сити» уже так не играет. Футбол постоянно меняется, важно быть на шаг впереди»
Роберт Левандовски высказался о «Барсе» Пепа Гвардиолы, говоря об изменениях в футболе.
«Футбол постоянно меняется. Всегда. Если сравнить нынешние команды с тем, каким был футбол пять лет назад, то все иначе. 10 лет назад не все играли в тики-таку. Сейчас футбол больше заточен на тактику. Каждая команда умеет готовиться, способна опуститься в оборону или поменять схему по ходу игры.
Так что важно не просто адаптироваться, а, возможно, быть на шаг впереди остальных и не пытаться использовать одну систему, не выбирать схему, под которую у тебя нет игроков. И это важно.
Все хотят скопировать «Барселону» Гвардиолы. Но если вы сейчас посмотрите на «Манчестер Сити», то они уже так не играют», – сказал нападающий «Барсы».
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Факт в том что Пеп своей тактикой и идеей гонял как с....к Реал 2 матча, но сомнительное судейство, не фарт и ошибка одного игрока привела проходу слабой команды
А желание анализировать различные тренерские тактики и схемы говорит о его футбольном интеллекте и способностью стать тренером .
Засунь в любую команду 25-их МессиХавиИньесту и она будет фаворитом ЛЧ
С детства игравшие вместе.
И гений под номером 10.
И покупал он к ним,лучших из лучших.
Все идеально совпало.
Гений возглавил великих и они творили магию.