Роберт Левандовски: «Все хотят скопировать «Барсу» Пепа, но «Сити» уже так не играет. Футбол постоянно меняется, важно быть на шаг впереди»

высказался о «Барсе» , говоря об изменениях в футболе.

«Футбол постоянно меняется. Всегда. Если сравнить нынешние команды с тем, каким был футбол пять лет назад, то все иначе. 10 лет назад не все играли в тики-таку. Сейчас футбол больше заточен на тактику. Каждая команда умеет готовиться, способна опуститься в оборону или поменять схему по ходу игры.

Так что важно не просто адаптироваться, а, возможно, быть на шаг впереди остальных и не пытаться использовать одну систему, не выбирать схему, под которую у тебя нет игроков. И это важно.

Все хотят скопировать «Барселону» Гвардиолы. Но если вы сейчас посмотрите на « », то они уже так не играют», – сказал нападающий «Барсы».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас