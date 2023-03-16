«Сосьедад» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Рома Реал Сосьедад Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Рома» сыграет в гостях с «Сосьедадом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

В первом матче в Риме «Рома» обыграла «Сосьедад» со счетом 2:0.

Реал Сосьедад Испания – Рома Италия
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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3 комментария

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Direct free kick
Удачи великому Моуриньо!
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Iuasamotu
Тяжёлый матч для римлян, вся надежда на гений Жозе Моуриньо
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Старый Волк
Forza Roma 💛❤️
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