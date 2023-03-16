«Сосьедад» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Рома» сыграет в гостях с «Сосьедадом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
В первом матче в Риме «Рома» обыграла «Сосьедад» со счетом 2:0.
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Реале Арена»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
3 комментария