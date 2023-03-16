«Сосьедад» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Рома» сыграет в гостях с « » в ответном матче 1/8 финала .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

В первом матче в Риме « » обыграла «Сосьедад» со счетом 2:0.

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