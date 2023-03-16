Жозе Моуринью: «Преимущество своего поля реально, но играют не фанаты. Единственный раз, когда шум толпы протолкнул мяч в ворота, был на «Энфилде» в полуфинале ЛЧ-2005»

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Жозе Моуринью пошутил о голе, который его «Челси» пропустил от «Ливерпуля» в 2005 году.

Гол, который забил Луис Гарсия в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, позволил мерсисайдцам выйти в финал, но считается спорным из-за того, что не всем очевидно, полностью ли мяч пересек линию ворот.

«Стадио Олимпико» всегда обеспечивает нам идеальную поддержку, но в конечном счете на поле играют футболисты. Единственный раз, когда стадион забил гол, был [на «Энфилде»] в полуфинале ЛЧ в 2005 году, когда мяч после удара «Ливерпуля» не пересек линию, но его протолкнул в ворота сильный шум толпы.

Преимущество своего поля реально, но дело в том, что болельщики не играют. К тому же хорошая атмосфера подстегивает и нас. Эпоха коронавируса была кошмаром из-за того, что на пустом стадионе сложно завестись.

Мы победители Лиги конференций, мы не боимся стадиона «Сосьедада». Мы готовы встретиться с бурей на этой арене и будем благодаря этому играть еще лучше», – сказал главный тренер «Ромы» перед ответной игрой в 1/8 финала Лиги Европы.

Голу-фантому Луиса Гарсии исполнилось 15 лет. Испанец вместе с сыновьями воспроизвел тот удар дома

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10 комментариев

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Любитель пожрать
Умеет он говорить, этого не отнять. :)
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Евгений Садчиков
Гол-фантом был, но уже многие сказали, что если бы не засчитали, тогда был бы пенальти в ворота Челси.
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Иван Павлов
Ответ #SharkTeam
левак был чего греха таить то. А некоторые олдовые с 2005 еще и борются за звание дома высокой культуры быта
Если бы не этот «левак», то была бы красная Чеху + пенальти в ворота Челси за снос Бароша. Сильно лучше от этого картина стала?
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DolJun
ну а в чем он не прав?
+20
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Under
не всем очевидно, полностью ли мяч пересек линию ворот

Любопытная формулировка.
Интересно, как кому-то может быть очевидно, что в той ситуации мяч пересёк линию?
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Special One
Гол-фантом
+9
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+9
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#SharkTeam
левак был чего греха таить то. А некоторые олдовые с 2005 еще и борются за звание дома высокой культуры быта
+7
-8
-1
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pro~dj
Согласитесь, что без Маура будет на порядок скучнее в футболе! Умеет же ввернуть "шпильку" как никто другой 🙌
+7
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Stivi M.D.
Нет ни одной видеозаписи в интернете, где четко видно, что мяч не пересек линию ворот. Так что разговор ни о чем. Он мог как пересечь, так и не пересечь
+4
-11
-7
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Kyancey
Стадио Олимпико-2018
Сантьяго Бернабеу-2022
Энфилд-2019
+10
-5
+5
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