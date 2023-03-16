Жозе Моуринью: «Преимущество своего поля реально, но играют не фанаты. Единственный раз, когда шум толпы протолкнул мяч в ворота, был на «Энфилде» в полуфинале ЛЧ-2005»

пошутил о голе, который его « » пропустил от «Ливерпуля» в 2005 году.

Гол, который забил в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, позволил мерсисайдцам выйти в финал, но считается спорным из-за того, что не всем очевидно, полностью ли мяч пересек линию ворот.

« » всегда обеспечивает нам идеальную поддержку, но в конечном счете на поле играют футболисты. Единственный раз, когда стадион забил гол, был [на «Энфилде»] в полуфинале ЛЧ в 2005 году, когда мяч после удара « » не пересек линию, но его протолкнул в ворота сильный шум толпы.

Преимущество своего поля реально, но дело в том, что болельщики не играют. К тому же хорошая атмосфера подстегивает и нас. Эпоха коронавируса была кошмаром из-за того, что на пустом стадионе сложно завестись.

Мы победители Лиги конференций, мы не боимся стадиона «Сосьедада». Мы готовы встретиться с бурей на этой арене и будем благодаря этому играть еще лучше», – сказал главный тренер «Ромы» перед ответной игрой в 1/8 финала Лиги Европы.

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