Виейра об 1:1 с «МЮ»: «Пэлас» заслужил очко. Мы бросили вызов очень хорошей команде»

Теги Патрик Виейра Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Футбол

Главный тренер «Кристал Пэлас» оценил ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче АПЛ.

«Думаю, мы заслужили очко. Мы бросили вызов очень хорошей команде. Было сложно нейтрализовать их, но нам удалось остаться в игре.

В последние 15 минут мы оказывали на них давление. Мишель [Олисе] забил со штрафного. Было тяжело, мы упорно трудились и были вознаграждены за это.

Нам нужно время. Люди ждут от нас побед, но одного таланта недостаточно. Мы конкурентоспособны, но команде еще есть куда расти. Сегодня было важно не проиграть», – сказал Патрик Виейра.

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7 комментариев

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Камбоджа Иванов
Без голов после офсайдов (привет МС) или отмененных голов у соперника (привет Арсеналу) МЮ тяжеловато, конечно.
+4
-1
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Борис Энгельгардт
Ответ QWertY
Абсолютно верно. МЮ позарез нужен хав в паре с Каземиро, который умеет контролировать мяч и темп игры.
Эриксен?
+3
0
+3
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QWertY
Ответ ман сити фейк
Вот что будет с МЮ если судят честно
И это МЮ даже не проиграл)
Тен Хаг гений
+1
-2
-1
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QWertY
Абсолютно верно. МЮ позарез нужен хав в паре с Каземиро, который умеет контролировать мяч и темп игры.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Вы заслужили 3 очка
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Вот что будет с МЮ если судят честно
+5
-9
-4
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Искуственный интеллект
Очень боеспособную команду собрал Патрик
+10
-1
+9
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