Виейра об 1:1 с «МЮ»: «Пэлас» заслужил очко. Мы бросили вызов очень хорошей команде»
Главный тренер «Кристал Пэлас» оценил ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче АПЛ.
«Думаю, мы заслужили очко. Мы бросили вызов очень хорошей команде. Было сложно нейтрализовать их, но нам удалось остаться в игре.
В последние 15 минут мы оказывали на них давление. Мишель [Олисе] забил со штрафного. Было тяжело, мы упорно трудились и были вознаграждены за это.
Нам нужно время. Люди ждут от нас побед, но одного таланта недостаточно. Мы конкурентоспособны, но команде еще есть куда расти. Сегодня было важно не проиграть», – сказал Патрик Виейра.
Тен Хаг гений