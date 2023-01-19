Виейра об 1:1 с «МЮ»: «Пэлас» заслужил очко. Мы бросили вызов очень хорошей команде»

Главный тренер « » оценил ничью с « » (1:1) в матче .

«Думаю, мы заслужили очко. Мы бросили вызов очень хорошей команде. Было сложно нейтрализовать их, но нам удалось остаться в игре.

В последние 15 минут мы оказывали на них давление. Мишель [Олисе] забил со штрафного. Было тяжело, мы упорно трудились и были вознаграждены за это.

Нам нужно время. Люди ждут от нас побед, но одного таланта недостаточно. Мы конкурентоспособны, но команде еще есть куда расти. Сегодня было важно не проиграть», – сказал .