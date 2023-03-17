6 итальянских команд сыграют в 1/4 финала еврокубков. У Англии 4 представителя, у Бельгии – 3, у Германии, Испании и Португалии – по 2

Шесть итальянских клубов вышли в четвертьфиналы еврокубков.

Это лучший показатель среди всех стран. В Лиге чемпионов Италию представят «Наполи», «Милан» и «Интер», в – «Ювентус» и «Рома», а в Лиге конференций – «Фиорентина».

Также участие на этой стадии себе обеспечили четыре английские команды. Бельгию в 1/4 финала представят три клуба, Германию, Испанию, Нидерланды и Португалию – по два, Швейцарию, Францию и Польшу – по одному.

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