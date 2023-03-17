6 итальянских команд сыграют в 1/4 финала еврокубков. У Англии 4 представителя, у Бельгии – 3, у Германии, Испании и Португалии – по 2

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Шесть итальянских клубов вышли в четвертьфиналы еврокубков.

Это лучший показатель среди всех стран. В Лиге чемпионов Италию представят «Наполи», «Милан» и «Интер», в Лиге Европы – «Ювентус» и «Рома», а в Лиге конференций – «Фиорентина».

Также участие на этой стадии себе обеспечили четыре английские команды. Бельгию в 1/4 финала представят три клуба, Германию, Испанию, Нидерланды и Португалию – по два, Швейцарию, Францию и Польшу – по одному.

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35 комментариев

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Подкат Мальдини
Ответ Дмитрий Нагорный
с 2004 года смотрю еврокубки но такова не помню, Испанцев Немцев помню по 6 клубов, а вот Итальянцев нет, но если ты напомнишь буду признателен и смерюсь с ошибкой
Ну в кубок уефа не стал заглядывать , но в 2002 3 команды в полуфинале
2004, 2005 3 команды в 1/4 лч … я же поэтому написал ты относительно недавно смотришь турнир . Никакого обидного посыла не нес
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!!!Bata!!!
Ответ London.is.blue
Итальянские все в 1/4 и останутся, если не попадут друг на друга. Надеюсь Челси выпадет удача укатать в газон какой-то миланский середняк или выскочек с Неаполя. Легкая работа для Челси. Нужно как-то честь Лондона отстаивать, пока соседи позорят великий город.
Ты удивишься но Милан, Интер и Наполи первым из предпочтительных оставшихся клубов, в соперники хотели бы видеть Челси.
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Глеб Кравцов
Ответ Alex Rhea
Если Вы о французской Лиги 1, то не надо смеяться, у них одна команда играет в Лиге Конференций!
БРАВО 🤣
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коралес
Ответ Shadow1882
Ну "Атлетико" и "Бетис" вылетели
Виллереал и Бетис)
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Максим Лукоянов
Топ-лига по мнению фанатов виличайшева на уровне Чемпионата Польши
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zarik18
Ответ London.is.blue
Итальянские все в 1/4 и останутся, если не попадут друг на друга. Надеюсь Челси выпадет удача укатать в газон какой-то миланский середняк или выскочек с Неаполя. Легкая работа для Челси. Нужно как-то честь Лондона отстаивать, пока соседи позорят великий город.
Богатое воображение 😁
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Подкат Мальдини
Ответ username
Челси 2 раза Милан нагнул
Ок поживем увидим нагибатели
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sorella
СериАл не может не радовать 🇮🇹🇮🇹🇮🇹
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Дмитрий Сидоров
Ответ Alex Rhea
Вот и уровень Лиги фермеров) В очередной раз хуже и Португалии и Нидерландов и даже Бельгии) Нет никакой топ-5 в лигах, есть топ-4, а дальше тройка из Нидерландов, Португалии и Франции
А самое смешное, что Франция последние годы не рвётся в топ-4, а пытается не вывалиться из "топ-5".
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Дмитрий Нагорный
Ответ Подкат Мальдини
Без обид тебе 16-18?
с 2004 года смотрю еврокубки но такова не помню, Испанцев Немцев помню по 6 клубов, а вот Итальянцев нет, но если ты напомнишь буду признателен и смерюсь с ошибкой
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Donald J. Trump
Ответ fedosss08
А какие три команды у Бельгии?
Унион, Андерлехт и Гент
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username
Ответ Подкат Мальдини
Пхаха итальянский Средняк ? Это пишет человек который в середине АПЛ бултыхается?
Челси 2 раза Милан нагнул
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username
Ответ fedosss08
А какие три команды у Бельгии?
Юнион, Андерлехт и Гент
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fedosss08
А какие три команды у Бельгии?
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Asteriskk
У Англии многовато. Надо выбивать!
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Подкат Мальдини
Ответ London.is.blue
Итальянские все в 1/4 и останутся, если не попадут друг на друга. Надеюсь Челси выпадет удача укатать в газон какой-то миланский середняк или выскочек с Неаполя. Легкая работа для Челси. Нужно как-то честь Лондона отстаивать, пока соседи позорят великий город.
Пхаха итальянский Средняк ? Это пишет человек который в середине АПЛ бултыхается?
+1
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Donald J. Trump
Я просто напомню, что французскую лигу 1 считают топ чемпионатом, только что бы не принижать одного игрока ПСЖ и его ЗМ.
+3
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+3
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Подкат Мальдини
Ответ Алексей Елистратов
Два Манчестера имеют очень хорошие шансы сыграть за суперкубок УЕФА.
На Плейстейшне
+8
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+8
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Подкат Мальдини
Ответ Дмитрий Нагорный
На моей памяти это первый раз когда столько Итальянских клубов с такими именами да ещё и на такой поздний стадии находятся! Брависиммо
Без обид тебе 16-18?
+5
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Brigant
Как во времена Лучшей Серии А .
+2
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zarik18
Ницца тащит всю лигу 1 на своих хрупких полосатых плечах
0
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Дмитрий Нагорный
На моей памяти это первый раз когда столько Итальянских клубов с такими именами да ещё и на такой поздний стадии находятся! Брависиммо
+1
-1
0
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Алексей Елистратов
Два Манчестера имеют очень хорошие шансы сыграть за суперкубок УЕФА.
+1
0
+1
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London.is.blue
Итальянские все в 1/4 и останутся, если не попадут друг на друга.

Надеюсь Челси выпадет удача укатать в газон какой-то миланский середняк или выскочек с Неаполя.
Легкая работа для Челси. Нужно как-то честь Лондона отстаивать, пока соседи позорят великий город.
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-4
-4
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Алексей Елистратов
Ответ Дмитрий Максимов
Еврокубки настолько очистились, что туда стали возвращаться итальянские клубы 🇮🇹
При этом, от кого только не слышали, что уровень Серии А упал даже по сравнению с чемпионатом Португалии.
+5
-1
+4
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