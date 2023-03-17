6 итальянских команд сыграют в 1/4 финала еврокубков. У Англии 4 представителя, у Бельгии – 3, у Германии, Испании и Португалии – по 2
Шесть итальянских клубов вышли в четвертьфиналы еврокубков.
Это лучший показатель среди всех стран. В Лиге чемпионов Италию представят «Наполи», «Милан» и «Интер», в Лиге Европы – «Ювентус» и «Рома», а в Лиге конференций – «Фиорентина».
Также участие на этой стадии себе обеспечили четыре английские команды. Бельгию в 1/4 финала представят три клуба, Германию, Испанию, Нидерланды и Португалию – по два, Швейцарию, Францию и Польшу – по одному.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
2004, 2005 3 команды в 1/4 лч … я же поэтому написал ты относительно недавно смотришь турнир . Никакого обидного посыла не нес
Надеюсь Челси выпадет удача укатать в газон какой-то миланский середняк или выскочек с Неаполя.
Легкая работа для Челси. Нужно как-то честь Лондона отстаивать, пока соседи позорят великий город.