Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций начнется в 15:00

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Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

Церемония, в которой примут участие 16 клубов, состоится в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени времени.

Представители одной национальной ассоциации не могут играть друг против друга на этой стадии.

Победители групп: «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Юргорден», «Сивасспор», «Слован».

Победители стыковых матчей: «Фиорентина», «Базель», «Лех», «Гент», АЕК Ларнака, «Шериф», «Лацио» и «Андерлехт».

Первые матчи состоятся 9 марта, ответные – 16-го.

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8 комментариев

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Экспертное мнение
Молодец Леха, победитель стыковых матчей
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Elkorazon01
Ответ Титал Телоян
Барса тут после вылета ?? А забыл еврокубков то уже нет
Бабса в кубке Гампера, это ее уровень и судьи свои
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-1
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Титал Телоян
Барса тут после вылета ?? А забыл еврокубков то уже нет
+3
-5
-2
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Filipp Gorski
Вильярреал/Вест Хэм - Лацио/Фиорентина
Было бы сочно
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Wekil Halylow
Барса - Atletiko
И тут Барса вылетит в первом же матче 😁
+1
-4
-3
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Эрнандес Эрнандес
Доброе утро)

Помните буквально еще летом, фанаты Барсы издевались над фанатами МЮ, чтоб их команда попала в Лигу Европы?

Не прошло и года, а Барса вылетает из ЛЕ от МЮ… а попали они туда вылетев из ЛЧ)

В конечном итоге МЮ играет как и играл в ЛЕ, а Барса за 13 месяцев вылетает из 4 еврокубков 😁

Да и в среду так много говорили о пенальти в матче Реала и Ливерпуля, что сами смогли забить только один гол и тот с левого пенальти)

Совет фанатам Барсы: Прекращайте поливать грязью остальные клубы, вы же видите как все возвращается вам!!!

😁☝🏻

Геничу привет… Как там месть, Костя? 🤣☝🏻
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-2
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Эрнандес Эрнандес
Барсы и тут нету?

4 вылета из еврокубков за один год, - это сильно 😁
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Wekil Halylow
Барса - Atletiko
0
-2
-2
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