Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций начнется в 15:00
Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.
Церемония, в которой примут участие 16 клубов, состоится в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени времени.
Представители одной национальной ассоциации не могут играть друг против друга на этой стадии.
Победители групп: «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», АЗ, «Юргорден», «Сивасспор», «Слован».
Победители стыковых матчей: «Фиорентина», «Базель», «Лех», «Гент», АЕК Ларнака, «Шериф», «Лацио» и «Андерлехт».
Первые матчи состоятся 9 марта, ответные – 16-го.
Было бы сочно
Помните буквально еще летом, фанаты Барсы издевались над фанатами МЮ, чтоб их команда попала в Лигу Европы?
Не прошло и года, а Барса вылетает из ЛЕ от МЮ… а попали они туда вылетев из ЛЧ)
В конечном итоге МЮ играет как и играл в ЛЕ, а Барса за 13 месяцев вылетает из 4 еврокубков 😁
Да и в среду так много говорили о пенальти в матче Реала и Ливерпуля, что сами смогли забить только один гол и тот с левого пенальти)
Совет фанатам Барсы: Прекращайте поливать грязью остальные клубы, вы же видите как все возвращается вам!!!
😁☝🏻
Геничу привет… Как там месть, Костя? 🤣☝🏻
4 вылета из еврокубков за один год, - это сильно 😁