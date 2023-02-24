Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций начнется в 15:00

Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

Церемония, в которой примут участие 16 клубов, состоится в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени времени.

Представители одной национальной ассоциации не могут играть друг против друга на этой стадии.

Победители групп: « », « », « », « », , « », « », « ».

Победители стыковых матчей: « », «Базель», «Лех», «Гент», АЕК Ларнака, «Шериф», « » и «Андерлехт».

Первые матчи состоятся 9 марта, ответные – 16-го.