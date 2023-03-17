Фанат «Сивасспора» сломал нос хавбеку «Фиорентины» Бьянко. Он выбежал на поле после 4-го мяча итальянцев и ударил игрока

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно серия А Италия Сивасспор высшая лига Турция происшествия болельщики Лига Конференций УЕФА Алессандро Бьянко Футбол

Болельщик разбил нос игроку «Фиорентины» во время матча Лиги конференций. 

Итальянская команда играла с «Сивасспором» на выезде в рамках 1/8 финала турнира (4:1, первый матч – 1:0). После 4-го гола флорентийцев, который Гаэтано Кастровилли забил на 89-й минуте, один из болельщиков турецкого клуба прорвался на поле и ударил полузащитника «Фиорентины» Алессандро Бьянко.

У футболиста пошла кровь из носа, ему оказали помощь клубные врачи. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сообщил, что игроку сломали нос. 

«Удар, нанесенный Бьянко, – это позор, он даже не ожидал этого. У него сломан нос. 

Это было похоже на праздник, полный стадион гнал своих игроков вперед. И этот момент все испортил, даже несмотря на победу. То, что 20-летний парень пережил нечто подобное, испортило впечатления от хорошей игры и хороших болельщиков, которых я видел сегодня вечером», – сказал Итальяно. 

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14 комментариев

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Ansu Fati
Так просрать лучшие годы жизни за решеткой. Дурак похлеще Алвеса
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U. M. A. Muhammad
Ответ Гамарджоба Генацвале
А клуб почему должен страдать из-за какого-то идиота?
Как они допустили такое что болельщик выбежал и ударил а вдруг он ударил бы ножом, на мой взгляд жизнь одного человека важнее и приорететнее чем все клубы мира, it Just game
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bugoga
Кстати, в Турции есть fan id
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градус ненависти
Ответ U. M. A. Muhammad
Что за неадекват. Выбежал на поле да ещё и ударил. Посадить в тюрягу этого неадеквата и надолго а сиваспор лишить еврокубков минимум на 2 года.
Обычный цунар
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Gheorghe Rusu
Ответ U. M. A. Muhammad
Что за неадекват. Выбежал на поле да ещё и ударил. Посадить в тюрягу этого неадеквата и надолго а сиваспор лишить еврокубков минимум на 2 года.
Минимум на всю жизнь. Таким "людям" не место на стадионах.
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nugoboss
Что за беспредел, в каком веке живут, теперь дебила посадят в тюрьму, а команде запрет и штраф будет.
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Рома Михалев
Вот куда питерский " Гулливер" перебрался
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Гамарджоба Генацвале
Ответ U. M. A. Muhammad
Что за неадекват. Выбежал на поле да ещё и ударил. Посадить в тюрягу этого неадеквата и надолго а сиваспор лишить еврокубков минимум на 2 года.
А клуб почему должен страдать из-за какого-то идиота?
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lightrip
Ответ Дурачок
Кокорин вовремя слинял из Фиорентины.
А он разве не со стулом играет?
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Stadjer
Ответ Дурачок
Кокорин вовремя слинял из Фиорентины.
Учитывая, что он точно был бы в запасе, он мог бы защитить одноклубника с помощью стула из зоны запасных… а то и с помощью целой скамейки
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Зизуха
Ответ Дурачок
Кокорин вовремя слинял из Фиорентины.
Да это и был Кокорин, замаскирован под турецкого болельщика
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Любитель футболок
Жесть 😬
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U. M. A. Muhammad
Что за неадекват. Выбежал на поле да ещё и ударил. Посадить в тюрягу этого неадеквата и надолго а сиваспор лишить еврокубков минимум на 2 года.
+14
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Дурачок
Кокорин вовремя слинял из Фиорентины.
+8
-3
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