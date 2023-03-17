Фанат «Сивасспора» сломал нос хавбеку «Фиорентины» Бьянко. Он выбежал на поле после 4-го мяча итальянцев и ударил игрока

Болельщик разбил нос игроку «Фиорентины» во время матча конференций.

Итальянская команда играла с « » на выезде в рамках 1/8 финала турнира (4:1, первый матч – 1:0). После 4-го гола флорентийцев, который Гаэтано Кастровилли забил на 89-й минуте, один из болельщиков турецкого клуба прорвался на поле и ударил полузащитника «Фиорентины» .

У футболиста пошла кровь из носа, ему оказали помощь клубные врачи. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Фиорентины» сообщил, что игроку сломали нос.

«Удар, нанесенный Бьянко, – это позор, он даже не ожидал этого. У него сломан нос.

Это было похоже на праздник, полный стадион гнал своих игроков вперед. И этот момент все испортил, даже несмотря на победу. То, что 20-летний парень пережил нечто подобное, испортило впечатления от хорошей игры и хороших болельщиков, которых я видел сегодня вечером», – сказал Итальяно.

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