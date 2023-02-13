Мать Дзаньоло: «Мой сын не дурак и не предатель. В «Роме» были несправедливы к нему. Николо хотели продать еще после финала ЛК, он почувствовал себя ненужным»

Теги Рома серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция болельщики Николо Дзаньоло Лига Конференций УЕФА Футбол

Мать Николо Дзаньоло раскрыла обстоятельства ухода хавбека из «Ромы».

«Мой сын не дурак и не предатель, его выставляют тем, кем он не является. Он молодой парень, он будет ошибаться, как и все. Но это не то, о чем говорили последние несколько недель, потому что это было кому-то удобно.

Мы освобождаем дом, организуем переезд – это непросто. Но дом принадлежит Николо, он купил его, и мы сохраним его [за собой], возможно, сдадим в аренду. Нужно также решить вопрос с животными.

За последний месяц мы поняли, что в «Роме» все кончено, и остаться будет невозможно. Правда, раньше мы с Николо думали, что задержимся здесь надолго», – сказала Франческа Коста в интервью Corriere dello Sport.

По словам женщины, решение о продаже Дзаньоло еще после финала Лиги конференций в Тиране, в котором «Рома» выиграла у «Фейеноорда» (1:0) благодаря его голу.

«Это бесконечная радость, я не могу сдержать слез, говоря об этом. Мы были в восторге, это была мечта – нам воздалось за всю горечь и разочарования. Однако потом все изменилось.

Бывает, что нужно подумать о смене обстановки. Мы говорили об этом с руководством, и нам сказали, что оценивают Николо в 50-60 млн евро. Но таких предложений не поступало, и он остался и даже был этим доволен. Он ждал продления контракта на сопоставимых условиях, но его не поступило.

Его товарищи продлевали контракты. Но дело не только в деньгах. Через несколько недель Николо понял, что больше не является частью проекта. «Рома» сообщила ему, что хочет продать его в июне, и он почувствовал себя ненужным.

О нем лгали, рассказывая, что он отказывался играть за «Рому», что он предатель. Они приняли его за сумасшедшего, не рассказывая, как он играл с травмой плеча. Руководство относилось к нему несправедливо.

Когда в январе он не попал в заявку на матч с «Фиорентиной», ему было плохо. Я не знаю, был это грипп или стресс, но мой сын был нездоров.

Решение было принято тренером, который видел, что он не в порядке. И это действительно было так. И для такого игрока, как он, это имеет значение».

О болельщиках

«Ни у меня, ни у моего сына нет претензий к болельщикам. Мы всегда будем благодарны им и будем относиться к ним с уважением, я хочу, чтобы все это знали. Критика есть, но это не их вина. Они поверили тому, что им сказали».

Мы подали жалобу [в связи с угрозами], посмотрим, [что будет дальше]. Я говорю одно: если бы это были просто глупые дети, мы бы не волновались так сильно. Но были и оскорбления, и угрозы. Мы были очень напуганы, ситуация вышла из-под контроля».

О переходе в «Галатасарай»

«Агент Николо встречался с руководством «Борнмута», но они никогда не предлагали 5 миллионов. Сначала он сказал «нет», а потом согласился, но они уже взяли другого игрока. «Галатасарай» сразу дал понять, что хочет Николо, сделку было легко закрыть», – сказала мать Николо Дзаньоло.

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19 комментариев

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Нейтральный критик
Ответ eskerro
Очень годная милфа
Этот силиконовый уткоробот – годная милфа?
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Adeen
Ответ Pucheslav
Дзаньоло никого не убил и не предал
У Ромы в груди не сердце, а мусорный бак
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Halicarnassus
Такой классный игрок и переход в Галатасарай )
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Блуждающий странник
Рома лечила его, дала шанс, а он начал конфликтовать с руководством когда только встал на ноги. Повел себя как дурак, удачи в Турции
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Gulom Azizkhujaev
итальянские фаны прям как российские депутаты. И там и тут им мерещатся предатели
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k_42
Сразу за новостью про одного там чеха
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ХавиГави_Паратрупер
Итальянская мама Стифлера идёт в атаку😏
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Toffiti
Ахах, забавное интервью. Коротко: клуб плохой, сыночек хороший. Но с другой стороны, какая мать признается, что её дитя поступил, мягко говоря, нехорошо и некрасиво? Естественно, для неё Николо - самый лучший мальчик на свете. Поэтому, серьёзно относиться к этому интервью, наверное, не стоит)
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Nuraly Amirov
Да всем плевать, тут каминаут в Европе) спорц давно ждал
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Savarona25
Стоит разобраться в ситуации. Клуб всегда его ценил, долго лечил после разрыва крестов и видел в нем будущее. После травмы Дзаниоло постоянно играл, ему доверяли, в т.ч. Моуринью. Когда клуб предложил продлить контракт, то игрок захотел увеличение зарплаты на уровне звезд Серии А. Что абсолютно не соответствовало его вкладу в командные результаты. Поэтому клуб и рассматривал предложения о продаже, вначале дорогие. Переговоры о продлении продолжались. Ну а потом уже этой зимой игрок вдруг резко захотел уйти, сам, потребовал его срочно продать и устроил что-то типа забастовки. Даже вроде бы провел переговоры с Миланом, но у тех не было нужных средств, хотели ждать до лета. В итоге нашелся вариант в Англии, который "крутого" Дзаниоло не устроил. В итоге - Турция. Ну и где тут вина в чем-то клуба?
+3
0
+3
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Vano from Tbilisi
Ответ Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2350570.html?sl=1
спасибо
+2
0
+2
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Ответ Vano from Tbilisi
пруф?
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/2350570.html?sl=1
+5
-2
+3
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Вася Столяр
Итальянские женщины горой стоят за своих детей!
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Momos
Ничоси драма по поводу того, что игрок банально не потянул уровень команды
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Vano from Tbilisi
Ответ eskerro
Очень годная милфа
пруф?
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спортикетт
мамочка у него очень красивая
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Pucheslav
Дзаньоло никого не убил и не предал
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eskerro
Очень годная милфа
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Evgeny Trifonov
Итальянский Кокорин.Вечно падающий надежды. 23 года есть время перезапустить карьеру
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