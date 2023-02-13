Мать Николо Дзаньоло раскрыла обстоятельства ухода хавбека из «Ромы».

«Мой сын не дурак и не предатель, его выставляют тем, кем он не является. Он молодой парень, он будет ошибаться, как и все. Но это не то, о чем говорили последние несколько недель, потому что это было кому-то удобно.

Мы освобождаем дом, организуем переезд – это непросто. Но дом принадлежит Николо, он купил его, и мы сохраним его [за собой], возможно, сдадим в аренду. Нужно также решить вопрос с животными.

За последний месяц мы поняли, что в «Роме» все кончено, и остаться будет невозможно. Правда, раньше мы с Николо думали, что задержимся здесь надолго», – сказала Франческа Коста в интервью Corriere dello Sport.

По словам женщины, решение о продаже Дзаньоло еще после финала Лиги конференций в Тиране, в котором « » выиграла у «Фейеноорда» (1:0) благодаря его голу.

«Это бесконечная радость, я не могу сдержать слез, говоря об этом. Мы были в восторге, это была мечта – нам воздалось за всю горечь и разочарования. Однако потом все изменилось.

Бывает, что нужно подумать о смене обстановки. Мы говорили об этом с руководством, и нам сказали, что оценивают Николо в 50-60 млн евро. Но таких предложений не поступало, и он остался и даже был этим доволен. Он ждал продления контракта на сопоставимых условиях, но его не поступило.

Его товарищи продлевали контракты. Но дело не только в деньгах. Через несколько недель Николо понял, что больше не является частью проекта. «Рома» сообщила ему, что хочет продать его в июне, и он почувствовал себя ненужным.

О нем лгали, рассказывая, что он отказывался играть за «Рому», что он предатель. Они приняли его за сумасшедшего, не рассказывая, как он играл с травмой плеча. Руководство относилось к нему несправедливо.

Когда в январе он не попал в заявку на матч с «Фиорентиной», ему было плохо. Я не знаю, был это грипп или стресс, но мой сын был нездоров.

Решение было принято тренером, который видел, что он не в порядке. И это действительно было так. И для такого игрока, как он, это имеет значение».

О болельщиках

«Ни у меня, ни у моего сына нет претензий к болельщикам. Мы всегда будем благодарны им и будем относиться к ним с уважением, я хочу, чтобы все это знали. Критика есть, но это не их вина. Они поверили тому, что им сказали».

Мы подали жалобу [в связи с угрозами], посмотрим, [что будет дальше]. Я говорю одно: если бы это были просто глупые дети, мы бы не волновались так сильно. Но были и оскорбления, и угрозы. Мы были очень напуганы, ситуация вышла из-под контроля».

О переходе в «Галатасарай»

«Агент Николо встречался с руководством «Борнмута», но они никогда не предлагали 5 миллионов. Сначала он сказал «нет», а потом согласился, но они уже взяли другого игрока. « » сразу дал понять, что хочет Николо, сделку было легко закрыть», – сказала мать Николо Дзаньоло.

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