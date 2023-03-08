«Барселона» хочет подписать Иньиго Мартинеса или Лапорта. Защитник «Атлетика» – основной вариант
«Барселоне» интересен защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.
Как сообщает Diario Sport, «блауграна» планирует укрепить центр обороны, и футболист «горожан» стал одним из двух основных вариантов. Однако переход возможен лишь на правах аренды и в том случае, если будет найдено какое-то решение по сокращению зарплаты представителя сборной Испании.
На данный момент предпочтение отдается другому защитнику – Иньиго Мартинесу из «Атлетика». Его контракт истекает летом 2023 года, соглашение с ним практически достигнуто, но завершать процедуру трансфера «Барселона» пока не спешит.
Сам Мартинес заинтересован в переходе в состав лидеров чемпионата Испании, хотя получил предложения и от других команд.
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