«Барселона» хочет подписать Иньиго Мартинеса или Лапорта. Защитник «Атлетика» – основной вариант

«Барселоне» интересен защитник « » .

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» планирует укрепить центр обороны, и футболист «горожан» стал одним из двух основных вариантов. Однако переход возможен лишь на правах аренды и в том случае, если будет найдено какое-то решение по сокращению зарплаты представителя сборной Испании.

На данный момент предпочтение отдается другому защитнику – из «Атлетика». Его контракт истекает летом 2023 года, соглашение с ним практически достигнуто, но завершать процедуру трансфера « » пока не спешит.

Сам Мартинес заинтересован в переходе в состав лидеров чемпионата , хотя получил предложения и от других команд.