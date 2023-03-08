«Барселона» хочет подписать Иньиго Мартинеса или Лапорта. Защитник «Атлетика» – основной вариант

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Эмерик Лапорт Иньиго Мартинес Футбол

«Барселоне» интересен защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт.

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» планирует укрепить центр обороны, и футболист «горожан» стал одним из двух основных вариантов. Однако переход возможен лишь на правах аренды и в том случае, если будет найдено какое-то решение по сокращению зарплаты представителя сборной Испании.

На данный момент предпочтение отдается другому защитнику – Иньиго Мартинесу из «Атлетика». Его контракт истекает летом 2023 года, соглашение с ним практически достигнуто, но завершать процедуру трансфера «Барселона» пока не спешит.

Сам Мартинес заинтересован в переходе в состав лидеров чемпионата Испании, хотя получил предложения и от других команд.

5 комментариев

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Александр Володин
Ответ Kyancey
Тони Кроос ?! :)))
Он его не списывал, а дисциплинарно наказывал. Кроос в том сезоне, по его же словам, выбирал между МЮ и Реалом. Остаётся только порадоваться за немца, что судьба направила его куда нужно. А так мог бы и с Мойесом играть, не было бы того Крооса, которого мы сейчас знаем ps Гвардиола и Кроос лестно отзываются спустя годы друг о друге, забанен Кроос только в клубе, который его воспитал и из которого он без особых объяснений тупо ушёл. Мюнхенцев можно понять
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Kyancey
Ответ Александр Володин
Списанные Гвардиолой игроки - мусор. Исключение - Ибра и Это’о, потомучто по отношению к ним он был не прав.
Тони Кроос ?! :)))
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Владимир Владимирович
В защите и так сейчас порядок , уникальное достижение , пропущено всего 8 голов почти за треть чемпионата. Нужно нападающего хорошего , и полузащитника топового, а то на одном Гави и Педри пока далеко не уедешь , плюс ещё Бускетс собрался свалить
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Антибаскет Поповича
А правого защитника Барса не хочет подписать? Так и будет Кунде на фланг ставить?
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Александр Володин
Списанные Гвардиолой игроки - мусор. Исключение - Ибра и Это’о, потомучто по отношению к ним он был не прав.
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