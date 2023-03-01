«Барселоне» интересны Гюндоган, Бернарду Силва и Альварес. Трансфер Илкая наиболее реален

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Бернарду Силва Футбол

Стали известны цели «Барселоны» на летнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, клуб проявляет интерес к игрокам «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, Хулиану Альваресу и Бернарду Силве.

Бернарду Силва, к которому каталонский клуб уже проявлял интерес прошлым летом, намерен покинуть «Ман Сити», однако подписать его в этом году будет гораздо сложнее.

Наименее вероятным представляется трансфер Хулиана Альвареса, который, как пишет Diario Sport, хочет выйти из тени Эрлинга Холанда. Будущее аргентинца в «Манчестер Сити» зависит от того, останется ли Холанд в клубе после 2024 года.

С учетом сложной финансовой ситуации, в которой находится «Барселона», наиболее реальным представляется подписание Гюндогана, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает в июне. Однако отмечается, что ради подписания звездного игрока «Барса» может продать ряд игроков. Руководство продолжает следить за ситуацией в «Ман Сити» на фоне обвинений в финансовых махинациях и угрозы санкций.

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16 комментариев

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arsusha
О каких новых трансферах из Сити в Барсу может идти речь, когда за Торреса до сих пор долг отнюдь не близок к тому, чтобы быть полностью погашенным?
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Бимбо TV
Ответ Виталий Ан
Про Торреса так тоже Барса думала.
Ну на все сто угадать невозможно.
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Сергей Штырков
Ответ cektor
Кроме игроков Сити , можно кого то брать ??))
Менье, ну и любого у кого контракта нет
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Сергей Штырков
спотифаевцы мечтают о топ трансферах, на деле будут с рычагов забирать бесконтрактников
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Виталий Ан
Отстаньте уже от Сильвы. Долбаный Пеп всех распродает и с кем будет играть?! Бернарду мега полезен и универсален.
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Виталий Ан
Ответ Бимбо TV
Альварес это машина!!! Было бы круто!!!!
Про Торреса так тоже Барса думала.
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ljolik888
Цели отличные - что и сказать - особенно Альварес .Правда верится с трудом . Хулиан и Бернарду очень дорого . Илкай- очень хороший запрос по зарплате . Конечно дождёмся лета и вдруг Сити сжалятся и отдадут отличного молодого нападающего в аренду с правом выкупа . Мечты , но без них лучше вообще не жить .
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Бимбо TV
Альварес это машина!!! Было бы круто!!!!
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Артур Мкртычян
ох уж эти офигительные истории от диарио спорт. пхахах
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cektor
Кроме игроков Сити , можно кого то брать ??))
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kazzibo
Мне кажется Хави просто хочет тренировать Манчестер Сити
+20
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DolJun
Ответ deadjoker
Может сразу Гвардиолу выпишут с холландом?
так гвардиола публично открестился от фк мем когда его спросили собирается ли он вернуться в родной клуб чтобы вытащить его из болота и череды деклассирований в лч) он сказал что чави для этой грязной работенки больше подходит)
+4
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Влад Яшнов
Да у Лапорты там не рычаги, а целая коробка передач по ходу
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-2
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DolJun
интересуются как венгер в итоге все равно опять потратятся на судей, ибо так надежней
+8
-7
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deadjoker
Может сразу Гвардиолу выпишут с холландом?
+12
-3
+9
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Karl0709
Лучше Альвареса в аренду взять.
+1
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