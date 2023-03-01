Стали известны цели «Барселоны» на летнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, клуб проявляет интерес к игрокам «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану, Хулиану Альваресу и .

Бернарду Силва, к которому каталонский клуб уже проявлял интерес прошлым летом, намерен покинуть «Ман Сити», однако подписать его в этом году будет гораздо сложнее.

Наименее вероятным представляется трансфер Хулиана Альвареса, который, как пишет Diario Sport, хочет выйти из тени Эрлинга Холанда. Будущее аргентинца в «Манчестер Сити» зависит от того, останется ли Холанд в клубе после 2024 года.

С учетом сложной финансовой ситуации, в которой находится «Барселона», наиболее реальным представляется подписание Гюндогана, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает в июне. Однако отмечается, что ради подписания звездного игрока «Барса» может продать ряд игроков. Руководство продолжает следить за ситуацией в «Ман Сити» на фоне обвинений в финансовых махинациях и угрозы санкций.

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