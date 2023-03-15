Мостовой о «Локо»: «Изначальный факт игры с «Акроном» после поражения от «Спартака» смущает. Чудо-кубок у нас»

Теги Локомотив ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой регламент Футбол

Александр Мостовой пошутил насчет формата Фонбет Кубка России.

«После матча «Локомотив» — «Акрон» [1:1, 6:7 по пен.] очень смутные чувства. С кем теперь «Локомотив» будет играть в Кубке, ха-ха?

Сейчас такой регламент, что, возможно, они снова будут играть в Кубке. Это уже смешно.

Изначальный факт игры с «Акроном» после поражения от «Спартака» меня смущает. Вот это чудо-кубок у нас», — сказал экс-игрок сборной России.

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8 комментариев

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Лучезарный
Можно провести Смертельный кубок. Проигравший прекращает существование. Один х зрителей нет
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RealJericho
Ничего не понятно, но очень интересно)
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Pok_Toholo
Да это не кубок в качестве чуда у нас, Александр))
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SoLS
Лично мне кубок никогда был особо не интересен. Его уже столько раз пытались реанимировать, а он все равно здорового интереса не вызывает, только вот дичь пообсуждать из года в год.
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Xm.md
Чудо-Мостовой о чудо-Локо в чудо-кубке
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Diman Stekolshikov
Мост уже осознает новый формат Кубка, такими темпами и лицензию получит
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playmaker
Вполне интересный формат.
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therealgreenman
С форматом ознакомьтесь пожалуйста и не будите удивляться…
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