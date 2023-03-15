Мостовой о «Локо»: «Изначальный факт игры с «Акроном» после поражения от «Спартака» смущает. Чудо-кубок у нас»

пошутил насчет формата Фонбет Кубка России.

«После матча « » — «Акрон» [1:1, 6:7 по пен.] очень смутные чувства. С кем теперь «Локомотив» будет играть в Кубке, ха-ха?

Сейчас такой регламент, что, возможно, они снова будут играть в Кубке. Это уже смешно.

Изначальный факт игры с «Акроном» после поражения от «Спартака» меня смущает. Вот это чудо-кубок у нас», — сказал экс-игрок сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас