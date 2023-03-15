«Зенит» три сезона не доходит до 1/2 финала Кубка России. При Семаке у него один финал – в 2020-м

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Футбол

«Зенит» три года не может выйти в полуфинал Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака уступила «Динамо» по пенальти в 1/4 финала Пути регионов и покинула соревнование.

После победы в турнире в сезоне-2019/20 петербуржцы не доходят до полуфинала: в 2021 году они вылетели в 1/8 финала, в 2022-м – в 1/4.

Всего за пять сезонов под руководством Семака «Зенит» лишь раз прошел дальше четвертьфинала.

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135 комментариев

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London.is.blue
Команда с таким ресурсом не способна даже дубль зацепить, кек))
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shava72
Ответ lyublyu Costornaya
в кубковом футболе семак нулевой, что кубок страны, что лч, везде провал, это не "гладкий" чемпионат
Дааааа..... сравнить ЛЧ и сраный кубок, это может только фанат Косторной)))
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JoaoMoutinho
Ответ Antonio Gaudi
Семаку спасибо за всё, но после этого сезона надо прощаться. Было много хорошего, но за 5 лет его тренерства команда так и не научилась делать две вещи : 1. Быть конкурентной в играх на вылет. ( И не важно - ЛЧ это, ЛЕ или матчи Кубка - везде Зенит Семака умудряется вылететь и уровень соперников вообще не важен : это может быть как пиковый Лейпциг, так и клуб из ФНЛ) 2. Показывать свой уровень в играх на выезде. Одни и те же проблемы каждый год. Есть основа - 11 футболистов и пара запасных, но как только кто-то из них выпадает - всё, весь рисунок игры рушится, команда как будто видит друг друга первый раз.
Смысл?
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shava72
И что с того? Зенит выиграл 4 чемпионства подряд, на подходе пятое. Можем ненужную лохань и слить (специально или неумышленно).
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Дзюбиньо
Ответ jwbmwbqvih
Он же выше тебя
Я в руку и кинул
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JoaoMoutinho
Ответ Алексей Ненахов
Динамо молодцы, не думал что пройдут Зенит с судьями ,так что всех москвичей с победой
Были бы с судьями - не прошли бы. Почему не ясна эта очевидность?
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jwbmwbqvih
Ответ Дзюбиньо
Я насрал на Кубок России
Он же выше тебя
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Spuki _Plai
Здесь нет никакого предвзятого отношения зенитовцев к Кубку, выиграть они его хотят каждый год,, просто для другиз командам этот трофей куда более важен и доступен, вот и выкладываются на 101 %. !!!
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JoaoMoutinho
Ответ Stanislav Orlov
1. 1000% пенальти не дали 2. Кузяев две жк получил, одну подтерли 3. Дуглас Сантос как бил пенальти, если его заменили...
Первую жк не получал.
Заменили Вендела
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Дзюбиньо
Ответ jwbmwbqvih
Предидущим коментом сам раскрыл
Я насрал на Кубок России
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Юрий Кечко
Ответ Ivan Petrov
Кичко лижущий питерские пятки переобулся в воздухе 😂 Какое же ты лютое позорище 🤦🏻
Или мне опять начать капсом в каждой новости тебе при всех предложение писать что б ты ответил за свои слова ?)) ну че попозорить тебя ещё ? Или уже дальше некуда )))
Раз ты мне писать продолжаешь ты мазохист походу )) ну кто угодно но точно не мужчина , ты слизь )))
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JoaoMoutinho
Ответ Ебздрогыч
Один вопрос питерским болельщикам: вам самим не стыдно наблюдать все это? И болеть за все это?
Стыдно смотреть на уровень судейства, да. Но ошибаются все, даже в ЛЧ, увы. А что?
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jwbmwbqvih
Ответ Дзюбиньо
Откуда знаешь?
Предидущим коментом сам раскрыл
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Anna Tarassu
Семак просто слил кубок.
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Дзюбиньо
Ответ jwbmwbqvih
Ты такой злой,что в штаны наложил😂
Откуда знаешь?
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Юрий Кечко
Ответ Ivan Petrov
Кичко лижущий питерские пятки переобулся в воздухе 😂 Какое же ты лютое позорище 🤦🏻
Я тебе даже отвечать боюсь ведь ты сразу бежишь к админке и меня банят потом )))

Кто ты и что ты я показал уже давно когда при всех сказал что готов встретится с тобой, и твой позорный слив тоже все наблюдали )))

Только не жалуйся плиз больше (((
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добрый грек
Ответ Burel
Кукуляк, Кукуян и Мешков - лучшие игроки зенита в сезоне
ККМ
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Саша Пушкин
90’ А Круговой появился вместо Дугласа Сантоса. Все пять замен сделаны у обеих команд. И Дуглас бьет пенальти после матча. Феерический футбол!!!!
Круговой вышел вместо Вендела
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sk0208827
Ответ FCB1991
Не, ну ЛЧ то Зенит точно бы взял. Долбаные санкции.
🤣👍
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Спартак Уокер
Ну я думаю они нацелены на чемпионат
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ЛеваяНогаХалка
Ответ bevooch
Болельщики Зенита После жеребьевки: - О, Спартачок. Четыре раза за сезон разгромить можно, класс. После поражения от Спартака 0:3: - Да без разницы вообще. Особо на результат не влияет. После пятого тура группы: - Дежурные 5-7 мячей Спартачку отгрузим, и спокойно выйдем с первого места. После ничьи в основное время: - Ха, болельщики Спартачка радуются очередному поражению в Питере. Ну а нижняя сетка, наоборот, классная и простая до финала. После поражения от Динамо: - Да кому нужен тот кубок, мы лучше сосредоточимся на ЛЧ. Динамо отдельный респект за игру против 12.
Болельщики Спартак на протяжении 5 последних сезонов:
- Ну в следующем году точно за чемпионство поборемся.
))
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jwbmwbqvih
Ответ Дзюбиньо
Меня твой обидел
Ты такой злой,что в штаны наложил😂
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lyublyu Costornaya
в кубковом футболе семак нулевой, что кубок страны, что лч, везде провал, это не "гладкий" чемпионат
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FNT
Ответ bevooch
Болельщики Зенита После жеребьевки: - О, Спартачок. Четыре раза за сезон разгромить можно, класс. После поражения от Спартака 0:3: - Да без разницы вообще. Особо на результат не влияет. После пятого тура группы: - Дежурные 5-7 мячей Спартачку отгрузим, и спокойно выйдем с первого места. После ничьи в основное время: - Ха, болельщики Спартачка радуются очередному поражению в Питере. Ну а нижняя сетка, наоборот, классная и простая до финала. После поражения от Динамо: - Да кому нужен тот кубок, мы лучше сосредоточимся на ЛЧ. Динамо отдельный респект за игру против 12.
А те болельщики Зенита, которые уже много лет говорят, что Кубок России и Суперкубок России - два помойных недотурнира (включая победы Зенита, включая 4:0 со Спартаком), считаются?

Ну реально же два помойных недотурнира. Я очень люблю футбол, достаточно много про него знаю и без Википедии не назову последних 10 победителей ни того, ни другого.
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TheSportNik
Проклятие Дзюбы начинает действовать, вот и из кубка вылетели, а если и чемпионат упустят, то Семак наверно на выход.
У Зенита нет голкипера, хотя могли взять Лантратова спокойно.
Правда мне тут некоторые доказать хотят, мол Акинфеев сильнейший голкипер, но сумасшедших нет в клубах РПЛ и не надо говорить, что Игорь предан одной команде, просто он больше не кому не нужен.
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