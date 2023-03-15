«Зенит» три сезона не доходит до 1/2 финала Кубка России. При Семаке у него один финал – в 2020-м

«Зенит» три года не может выйти в полуфинал Фонбет Кубка России.

Команда Сергея Семака уступила « » по пенальти в 1/4 финала Пути регионов и покинула соревнование.

После победы в турнире в сезоне-2019/20 петербуржцы не доходят до полуфинала: в 2021 году они вылетели в 1/8 финала, в 2022-м – в 1/4.

Всего за пять сезонов под руководством Семака « » лишь раз прошел дальше четвертьфинала.

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