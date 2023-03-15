«Зенит» три сезона не доходит до 1/2 финала Кубка России. При Семаке у него один финал – в 2020-м
«Зенит» три года не может выйти в полуфинал Фонбет Кубка России.
Команда Сергея Семака уступила «Динамо» по пенальти в 1/4 финала Пути регионов и покинула соревнование.
После победы в турнире в сезоне-2019/20 петербуржцы не доходят до полуфинала: в 2021 году они вылетели в 1/8 финала, в 2022-м – в 1/4.
Всего за пять сезонов под руководством Семака «Зенит» лишь раз прошел дальше четвертьфинала.
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Заменили Вендела
Раз ты мне писать продолжаешь ты мазохист походу )) ну кто угодно но точно не мужчина , ты слизь )))
Кто ты и что ты я показал уже давно когда при всех сказал что готов встретится с тобой, и твой позорный слив тоже все наблюдали )))
Только не жалуйся плиз больше (((
- Ну в следующем году точно за чемпионство поборемся.
))
Ну реально же два помойных недотурнира. Я очень люблю футбол, достаточно много про него знаю и без Википедии не назову последних 10 победителей ни того, ни другого.
У Зенита нет голкипера, хотя могли взять Лантратова спокойно.
Правда мне тут некоторые доказать хотят, мол Акинфеев сильнейший голкипер, но сумасшедших нет в клубах РПЛ и не надо говорить, что Игорь предан одной команде, просто он больше не кому не нужен.