Азар об Анчелотти: «Между нами есть уважение, но мы не разговариваем друг с другом. Никаких проблем нет»

рассказал, что они с не разговаривают.

«Между нами есть уважение. Но я не скажу, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы не разговариваем. Но уважение всегда будет. Даже если он не будет выпускать меня на поле...

Я должен испытывать уважение к такому человеку, как Карло Анчелотти. За то, что он представляет для футбола, чего он добился за свою карьеру. Никаких проблем нет», – сказал полузащитник « ».

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