Азар об Анчелотти: «Между нами есть уважение, но мы не разговариваем друг с другом. Никаких проблем нет»
Эден Азар рассказал, что они с Карло Анчелотти не разговаривают.
«Между нами есть уважение. Но я не скажу, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы не разговариваем. Но уважение всегда будет. Даже если он не будет выпускать меня на поле...
Я должен испытывать уважение к такому человеку, как Карло Анчелотти. За то, что он представляет для футбола, чего он добился за свою карьеру. Никаких проблем нет», – сказал полузащитник «Реала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
> проблем нет
Азар специально врёт и не скрывает вранья
Но как человек, конечно, дико упрямый
Азар заслужил критики/скамейки, но не настолько ж жёстко еще отодвигать в запас
Вообще ни шанса не даёт (10 минут раз в три месяца не считаем)
Ну и в бургерной, или где он там вес набирает между матчами на скамейке запасных (мог бы и на скамейке трапезничать)
гнать его надо