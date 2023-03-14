Азар об Анчелотти: «Между нами есть уважение, но мы не разговариваем друг с другом. Никаких проблем нет»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Эден Азар рассказал, что они с Карло Анчелотти не разговаривают. 

«Между нами есть уважение. Но я не скажу, что мы разговариваем друг с другом, потому что мы не разговариваем. Но уважение всегда будет. Даже если он не будет выпускать меня на поле...

Я должен испытывать уважение к такому человеку, как Карло Анчелотти. За то, что он представляет для футбола, чего он добился за свою карьеру. Никаких проблем нет», – сказал полузащитник «Реала». 

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16 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Ответ Зизуха
...жуёт жвачку
жувачка - не биг-тейсти, рот особо не набьешь
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Пётр Смирнов
> не разговариваем
> проблем нет

Азар специально врёт и не скрывает вранья
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инок
А как они могут разговаривать, если Карло не любит фаст фуд и не ходит в бургерные...
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Aleksey Yashin
Азар просто хочет "отработать" контракт до конца, поэтому и не вступает в разговоры)
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forward1988
Анчелотти вроде топовый тренер и у него конфликтов вроде не замечено с футболистами,Азар первый получается?
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Зизуха
Ответ Sergey Kuznetsov
тяжело говорить с человеком, который с набитым ртом
...жуёт жвачку
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Андрей Хенто
Даже Карло уже потерял надежду в Элена, у которого были шансы себя проявить, да даже на тренировках.
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DolJun
мбаппе пусть смотрит что бывает с человеком, погнавшимся за какой-то детской мечтой вместо рациональной оценки ситуации. понятно, что с травмой азара предугадать нельзя было, но очевидно что ему нужно было оставаться в челси.
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King_X
Анчи великий тренер
Но как человек, конечно, дико упрямый
Азар заслужил критики/скамейки, но не настолько ж жёстко еще отодвигать в запас
Вообще ни шанса не даёт (10 минут раз в три месяца не считаем)
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Tpy6kaMerlina
Анчелотти вызывает уважение, а вот Азар... всё уважение к себе оставил в АПЛ, имхо
Ну и в бургерной, или где он там вес набирает между матчами на скамейке запасных (мог бы и на скамейке трапезничать)
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DonaldBrashear 2.0
какое к Азару вообще может быть уважение? наплевал на всех партнеров и тренера, еще уважения хочет.
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Михаил Торотадзе
проблемы есть и Азар их не решает. Просидел на ..пе лучшие годы
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Кан и Баллак сидят в баре
Только жестами общаются. Азар, улыбаясь, радуясь за своё теплое местечко, показывает тренеру большой палец, а Карло ему в ответ - средний!)
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Спартак сила
Азар дно полное
гнать его надо
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Милан Тео 19.
Азар: никаких проблем, зарплата капает 🤭👍 ...
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Sergey Kuznetsov
тяжело говорить с человеком, который с набитым ртом
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