«Стокгольм очень похож на Петербург. Чуть компактнее и быстрее, интересная культурная жизнь – очень понравился музей ABBA». Вратарь «Зенита» Васютин о Скандинавии

рассказал о жизни в Скандинавии.

Голкипер «Зенита» ранее выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский « ».

– Поговорим о бытовой стороне жизни за рубежом. Население Лахти – 120 тысяч человек, в Сарпсборге, куда вы переехали потом – 65 тысяч. В какой момент вас стали узнавать на улицах?

– На самом деле, бывали случаи в Финляндии и Норвегии, но не так часто, как в Швеции, хоть Стокгольм и большой город. И при том, что в нем базируются три статусные команды, бывает, ты просто идешь или едешь в автобусе, а кто-нибудь говорит: «О, Сань, привет! Можно с тобой сфотографироваться?»

Или приходишь в магазин и слышишь: «Классно сыграл в прошлом матче, красавчик, удачи». Иногда с тобой просто здороваются на улице люди в цветах твоего клуба. А в Норвегии и Финляндии, мне кажется, все равно интерес к футболу был поменьше.

Да, в Сарпсборге в один момент, когда мы стали играть в Лиге Европы, на домашние матчи приходило по 10 тысяч зрителей, но формат жизни там был немного другой – дачный, с горожанами мало пересечений.

Я жил в частном доме, как и все остальные по соседству, на машине доезжал до ближайшего магазина. А в Стокгольме удобнее и приятнее пользоваться общественным транспортом, потому что в центре города сложно с парковкой. Там ко мне люди и подходили. Метро в Стокгольме живописное, есть очень классные станции – конечно, не такие как у нас в Петербурге, наши особенные!

Но там есть станции, где попытались сохранить природные рельеф, все эти скалы. Выглядит бесподобно. Есть яркие и красиво расписанные станции, есть станция в центре, где выход в две стороны – там небольшие экспозиции в римском стиле. Можно застыть в изумлении как в музее.

– Сперва Лахти, затем Сарпсборг, потом Стокгольм. Чем вам запомнился переезд в Швецию?

– В Стокгольме ни к чему не пришлось привыкать, потому что это очень похожий на Петербург город. Чуть компактнее и быстрее, но в целом ритм жизни совпадал с нашим. Например, в Лахти ты пять минут идешь пешком на тренировку – сбор на базе в 9:00, а ты вышел из дома в 8:45.

В час дня ты освободился, пришел домой – и все, считай, дела закончились. В Швеции все немного по-другому: ты куда-то едешь, с кем-то встречаешься, а в Финляндии за эти пять минут от базы до дома ты успевал еще и в магазин по пути зайти.

В Стокгольме интересная культурная жизнь. Мне очень понравился музей, посвященный группе ABBA. Я был поверхностно знаком с их музыкой, знал главные хиты. Мы пошли туда с другом, и мне настолько понравилась эта атмосфера, что я сразу скачал сборник золотых хитов, купил себе пластинку.

Несколько раз был в музее современного искусства – я не большой его поклонник, но он находится в классном месте, ты очень много там гуляешь. Кого-то интересовал Энди Уорхол, мы шли знакомиться с его работами. Папа говорил, о, там Дали – сходили, посмотрели на Дали, – сказал Васютин.

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