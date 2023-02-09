«Стокгольм очень похож на Петербург. Чуть компактнее и быстрее, интересная культурная жизнь – очень понравился музей ABBA». Вратарь «Зенита» Васютин о Скандинавии

Теги Зенит премьер-лига Россия Юргорден высшая лига Швеция высшая лига Финляндия Лахти высшая лига Норвегия болельщики Сарпсборг-08 Александр Васютин музыка Футбол

Александр Васютин рассказал о жизни в Скандинавии.

Голкипер «Зенита» ранее выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден».

– Поговорим о бытовой стороне жизни за рубежом. Население Лахти – 120 тысяч человек, в Сарпсборге, куда вы переехали потом – 65 тысяч. В какой момент вас стали узнавать на улицах? 

– На самом деле, бывали случаи в Финляндии и Норвегии, но не так часто, как в Швеции, хоть Стокгольм и большой город. И при том, что в нем базируются три статусные команды, бывает, ты просто идешь или едешь в автобусе, а кто-нибудь говорит: «О, Сань, привет! Можно с тобой сфотографироваться?»

Или приходишь в магазин и слышишь: «Классно сыграл в прошлом матче, красавчик, удачи». Иногда с тобой просто здороваются на улице люди в цветах твоего клуба. А в Норвегии и Финляндии, мне кажется, все равно интерес к футболу был поменьше.

Да, в Сарпсборге в один момент, когда мы стали играть в Лиге Европы, на домашние матчи приходило по 10 тысяч зрителей, но формат жизни там был немного другой – дачный, с горожанами мало пересечений.

Я жил в частном доме, как и все остальные по соседству, на машине доезжал до ближайшего магазина. А в Стокгольме удобнее и приятнее пользоваться общественным транспортом, потому что в центре города сложно с парковкой. Там ко мне люди и подходили. Метро в Стокгольме живописное, есть очень классные станции – конечно, не такие как у нас в Петербурге, наши особенные!

Но там есть станции, где попытались сохранить природные рельеф, все эти скалы. Выглядит бесподобно. Есть яркие и красиво расписанные станции, есть станция в центре, где выход в две стороны – там небольшие экспозиции в римском стиле. Можно застыть в изумлении как в музее.

– Сперва Лахти, затем Сарпсборг, потом Стокгольм. Чем вам запомнился переезд в Швецию?

– В Стокгольме ни к чему не пришлось привыкать, потому что это очень похожий на Петербург город. Чуть компактнее и быстрее, но в целом ритм жизни совпадал с нашим. Например, в Лахти ты пять минут идешь пешком на тренировку – сбор на базе в 9:00, а ты вышел из дома в 8:45.

В час дня ты освободился, пришел домой – и все, считай, дела закончились. В Швеции все немного по-другому: ты куда-то едешь, с кем-то встречаешься, а в Финляндии за эти пять минут от базы до дома ты успевал еще и в магазин по пути зайти.

В Стокгольме интересная культурная жизнь. Мне очень понравился музей, посвященный группе ABBA. Я был поверхностно знаком с их музыкой, знал главные хиты. Мы пошли туда с другом, и мне настолько понравилась эта атмосфера, что я сразу скачал сборник золотых хитов, купил себе пластинку.

Несколько раз был в музее современного искусства – я не большой его поклонник, но он находится в классном месте, ты очень много там гуляешь. Кого-то интересовал Энди Уорхол, мы шли знакомиться с его работами. Папа говорил, о, там Дали – сходили, посмотрели на Дали, – сказал Васютин.

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13 комментариев

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LLiriKK
Ответ artem saribekyan
Конечно, куда Эрмитажу до музея АББЫ! Верх культуры! Интересная жизнь, понятно. Приехал из великого города , а кажется ,что из деревни впервые в город попал.Позорник.
Музей «АББЫ», кстати, по праву относится к числу лучших музеев мира вообще - не только биографически-музыкальных. Действительно, монументально шведы над ним поработали.
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Леван Мкртчян
Ответ artem saribekyan
Конечно, куда Эрмитажу до музея АББЫ! Верх культуры! Интересная жизнь, понятно. Приехал из великого города , а кажется ,что из деревни впервые в город попал.Позорник.
А почему Вы сравниваете Эрмитаж с музеем АББЫ , а не , допустим, с музеем современного искусства в Стокгольме ( о котором этот парень тоже упоминал)?
Этом музей , кстати, один из лучших в мире считается. Тысячи экспонатов величайших современных авторов там представлены.... От мейнстримовых работ Дали, Пикассо, Малевича и Колдера до уникальных работ Марселя Дюшана, Джакетти и Ники Сен-фаля.
Так что заканчивайте про "величие" одних и "ущербность" других -- отдает имперским мракобесием
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Wiley Fox
Ответ artem saribekyan
Конечно, куда Эрмитажу до музея АББЫ! Верх культуры! Интересная жизнь, понятно. Приехал из великого города , а кажется ,что из деревни впервые в город попал.Позорник.
Ахах

А чем СПб великий? В 50-ти метрах по обе стороны Невского облезлые дворы-колодцы с запахом мочи

Потёмкинская деревня, где вся культура завозная с запада, не считая ворованных сфинксов из Египта
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Давид Agabekyan
Ответ Владислав Харламов
Питер мог бы быть таким прекрасным городом, окном в Европу, но в итоге теперь мы побратимы с разбомбленным Мариуполем
Если для вас город становится плохим из-за пары плакатов, то дело не в городе, а в том что вы хотите увидеть его плохим
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Niko [Ars]
Ответ Владислав Харламов
сам город не меняется, но z-истерия и губернатор очень портят атмосферу
ну если по Питеру ходить и вспоминать, что тут была блокада, революция и тд, то тоже настроение испортится. а между прочим эти факторы из прошлого на атмосферу Питера влияют куда больше чем нынешние z -плакаты
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nobrainnopain
Не похожи ни чем, абсолютно разные города
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Петроград
Когда был там туристом, поймал абсолютно то же ощущение - Стокгольм такая же имперская столица, как Петербург, только в 5 раз меньше.
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artem saribekyan
Конечно, куда Эрмитажу до музея АББЫ! Верх культуры!
Интересная жизнь, понятно.
Приехал из великого города , а кажется ,что из деревни впервые в город попал.Позорник.
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Владислав Харламов
Ответ Niko [Ars]
Лол, а в какой это момент Питер перестал быть прекрасным городом?
сам город не меняется, но z-истерия и губернатор очень портят атмосферу
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-4
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Niko [Ars]
Ответ Владислав Харламов
Питер мог бы быть таким прекрасным городом, окном в Европу, но в итоге теперь мы побратимы с разбомбленным Мариуполем
Лол, а в какой это момент Питер перестал быть прекрасным городом?
+12
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Iuasamotu
А я тоже был в музее АББА и мне там тоже понравилось)
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Владислав Харламов
Питер мог бы быть таким прекрасным городом, окном в Европу, но в итоге теперь мы побратимы с разбомбленным Мариуполем
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Добрый Ретроград
Шведы зачотный МДМ пилят, да и блэк и дэт.
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