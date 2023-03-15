Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Абха, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 18 марта

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абха Футбол

В субботу, 18 марта, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Абха в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Абха

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Аль-Наср Эр-Рияд: все новости

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Прогноз на матч Аль-Наср – Абха

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