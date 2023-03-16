Феллер про OneLove: «Повязка должна быть в цветах флага. Нужно снова сосредоточиться на футболе»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Руди Феллер ЧМ-2022 дискриминация Футбол

Руди Феллер считает, что сборной Германии нужно отказаться от повязки OneLove.

Перед началом ЧМ-2022 ФИФА запретила сборным использование капитанской повязки против дискриминации, с которой планировали выступать и немцы. В ответ на запрет игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии.

«Интуитивно я бы сказал, что капитанская повязка должна быть в цветах [флага] Германии. Этот старый новый кусок материи помог бы разрядить обстановку.

Я понимаю, что время от времени нужно подавать пример. Но теперь нужно снова сосредоточиться на  футболе», – сказал менеджер сборной Германии в интервью Sport Bild.

Флик считает, что скандал с повязкой OneLove повлиял на Германию на ЧМ-2022: «Но мы вылетели заслуженно»

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15 комментариев

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Sevuska
Ответ rej1sta
Может запамятовал просто)
Ага , всё перепутал . Каюсь . Помню два кудрявых . Про остальное забыл ✋
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Сибирский литовец
Да , Руди … в наше время такой херни не было )
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rej1sta
Ответ Игорь Новиков
И не в лицо, а в шевелюру сзади. Короче, все переврал товарищ)
Может запамятовал просто)
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Jaxongir Shodiev
Один из немногих новостей, где не будет срача в коментах
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андрэ
Рудди красава, хотя когда играл выглядел со своими усиками, как завсегдатай бара Голубая устрица)
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Игорь Новиков
Ответ Александр Зубков
Ага. Если учесть , что крутил то олдскульный старина Райкаард.
И не в лицо, а в шевелюру сзади. Короче, все переврал товарищ)
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Atsuktuvas
Ну, если посмотреть глубже, то НИКАКАЯ повязка на руке не влияет на уровень игры. У меня во дворе малышня пинает мяч в футболках Месси и Неймара, но я вам честно скажу - южноамериканским футболом там не пахнет. ))
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BZB
Верните тот футбол с Феллером, Матеусом, Ширером, Зиданом и т.д.
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АРТУР АЛИЕВ
Сейчас его лгбтшники заплюют
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j30
это надо было говорить перед чм в катаре сейчас уже поздно
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Эндрю81
От игрока, бьющегося за страну на поле со сломанной рукой до инфантилов, закрывающих рты...
+1
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MikhaL
Очевидные же вещи говорит. Вышел играть в футбол - играй. Об остальном в другое время и в другом месте можно высказаться.
+4
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Александр Зубков
Ответ Sevuska
Олдскульный старина Феллер 👍 До сих пор в глазах его закрученный плевок в лицо Франку Райкаарду 😏
Ага. Если учесть , что крутил то олдскульный старина Райкаард.
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U. M. A. Muhammad
Я думаю реальная любовь может быть только к еде и воде, без них реально невозможно жить, а все остальное влечение, влечение мужчин к женщинам и женщин к мужчинам это норма, а все остальное лютая дичь.
+2
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Sevuska
Олдскульный старина Феллер 👍
До сих пор в глазах его закрученный плевок в лицо Франку Райкаарду 😏
+22
-6
+16
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