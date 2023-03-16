Феллер про OneLove: «Повязка должна быть в цветах флага. Нужно снова сосредоточиться на футболе»

считает, что сборной Германии нужно отказаться от повязки OneLove.

Перед началом ЧМ-2022 ФИФА запретила сборным использование капитанской повязки против дискриминации, с которой планировали выступать и немцы. В ответ на запрет игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии.

«Интуитивно я бы сказал, что капитанская повязка должна быть в цветах [флага] Германии. Этот старый новый кусок материи помог бы разрядить обстановку.

Я понимаю, что время от времени нужно подавать пример. Но теперь нужно снова сосредоточиться на футболе», – сказал менеджер сборной в интервью Sport Bild.

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