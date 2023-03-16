Феллер про OneLove: «Повязка должна быть в цветах флага. Нужно снова сосредоточиться на футболе»
Руди Феллер считает, что сборной Германии нужно отказаться от повязки OneLove.
Перед началом ЧМ-2022 ФИФА запретила сборным использование капитанской повязки против дискриминации, с которой планировали выступать и немцы. В ответ на запрет игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии.
«Интуитивно я бы сказал, что капитанская повязка должна быть в цветах [флага] Германии. Этот старый новый кусок материи помог бы разрядить обстановку.
Я понимаю, что время от времени нужно подавать пример. Но теперь нужно снова сосредоточиться на футболе», – сказал менеджер сборной Германии в интервью Sport Bild.
Флик считает, что скандал с повязкой OneLove повлиял на Германию на ЧМ-2022: «Но мы вылетели заслуженно»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
До сих пор в глазах его закрученный плевок в лицо Франку Райкаарду 😏