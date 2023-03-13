Флик считает, что скандал с повязкой OneLove повлиял на Германию на ЧМ-2022: «Но мы вылетели заслуженно»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик ЧМ-2022 дискриминация Футбол

Ханси Флик рассказал, что на Германию на ЧМ-2022 повлиял скандал с повязкой OneLove.

Перед началом турнира ФИФА запретила сборным использование капитанской повязки против дискриминации, с которой планировали выступать и немцы. В ответ на запрет игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии.

Германия заняла третье место в группе E и выбыла из турнира, не попав в плей-офф.

«Если сложить все вместе, то мы заслуженно вылетели. И тому есть спортивные причины.

Тем не менее на игроков, для которых участие в чемпионате мира является величайшим достижением, эта тема хотя бы частично влияла извне», – сказал тренер сборной Германии.

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9 комментариев

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BananaMama
Ответ Burel
спасибо голубым из Баварии
Голубыми их назвал из-за того, что они регулярно делают с твоей восемьдвалоной?)
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BananaMama
Типичное натягивание совы на глобус задним числом в качестве причины провала с этими повязками, честное слово. А Бельгия с Уругваем тогда почему в группе отлетели - наоборот потому что не хотели надевать? А Англия с Нидерландами тоже хотели надеть эти повязки - и до 1/4 дошли.
Если посмотреть чуть дальше "гыгы, повязки надели и продули, гыгыгы", глобально немцев похоронил факап в первом матче с Японией. После чего их судьба оказалась в руках Испании и случилось то, что случилось. Это футбол, бывает. По большому счету, не повезло. Работаем дальше. Думаю, на домашнем Евро команда Флика спокойно дойдет минимум до полуфинала, состав и тренер позволяют. Если еще вдруг топовый центрфорвард откуда-то появится (ну или Вернер оживет) - вообще берегитесь все) Удачи им, симпатичная команда с хозяином восьмилоны во главе)
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Burel
спасибо голубым из Баварии
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поколение пепси
через 4 года пусть повторят...
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bel01
Мгновенная карма.
Не страдай фигней, когда приехал ради важного дела.
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Rubilov
Немцы уже не те...
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Кан и Баллак сидят в баре
и правильно. Надо было о матчах думать,а не о цвете повязки.
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Velirpa
Германия должна стать Германией снова.
+7
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Михо
Все это знали сразу
+3
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