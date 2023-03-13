Флик считает, что скандал с повязкой OneLove повлиял на Германию на ЧМ-2022: «Но мы вылетели заслуженно»
Ханси Флик рассказал, что на Германию на ЧМ-2022 повлиял скандал с повязкой OneLove.
Перед началом турнира ФИФА запретила сборным использование капитанской повязки против дискриминации, с которой планировали выступать и немцы. В ответ на запрет игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии.
Германия заняла третье место в группе E и выбыла из турнира, не попав в плей-офф.
«Если сложить все вместе, то мы заслуженно вылетели. И тому есть спортивные причины.
Тем не менее на игроков, для которых участие в чемпионате мира является величайшим достижением, эта тема хотя бы частично влияла извне», – сказал тренер сборной Германии.
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Если посмотреть чуть дальше "гыгы, повязки надели и продули, гыгыгы", глобально немцев похоронил факап в первом матче с Японией. После чего их судьба оказалась в руках Испании и случилось то, что случилось. Это футбол, бывает. По большому счету, не повезло. Работаем дальше. Думаю, на домашнем Евро команда Флика спокойно дойдет минимум до полуфинала, состав и тренер позволяют. Если еще вдруг топовый центрфорвард откуда-то появится (ну или Вернер оживет) - вообще берегитесь все) Удачи им, симпатичная команда с хозяином восьмилоны во главе)
Не страдай фигней, когда приехал ради важного дела.