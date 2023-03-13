Флик считает, что скандал с повязкой OneLove повлиял на Германию на ЧМ-2022: «Но мы вылетели заслуженно»

рассказал, что на Германию на повлиял скандал с повязкой OneLove.

Перед началом турнира ФИФА запретила сборным использование капитанской повязки против дискриминации, с которой планировали выступать и немцы. В ответ на запрет игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии.

Германия заняла третье место в группе E и выбыла из турнира, не попав в плей-офф.

«Если сложить все вместе, то мы заслуженно вылетели. И тому есть спортивные причины.

Тем не менее на игроков, для которых участие в чемпионате мира является величайшим достижением, эта тема хотя бы частично влияла извне», – сказал тренер сборной Германии.

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