«Барса» заключила с Гюндоганом предварительный контракт. Он перейдет из «Ман Сити» летом бесплатно (Хосе Альварес Гайя)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

«Барселона» согласовала переход Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» летом.

Как утверждает журналист Хосе Альварес Гайя, каталонский клуб достиг договоренности с 32-летним полузащитником о переходе летом, когда срок его контракта с «Манчестер Сити» истечет. «Барса» уже подписала с Илкаем предварительный контракт.

Хавбек считает, что его время в «Манчестер Сити» подошло к концу.

Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года. В этом сезоне на счету капитана «Ман Сити» 2 гола и 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Полную статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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76 комментариев

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corazón blanco
Ответ breeze1989
Силва прямо уйти хотел только в Барсу. Больше никуда. А так как у Барсы денег не будет на его подписание, то скорее всего, останется в клубе
Сильва хотел в Бенфике, о чем неоднократно заявлял, но так как у него был действующий контракт с Сити рассчитывал, что Барселона сможет выкупить его нынешним летом. Он просто хочет быть поближе к семье и друзьям, которые находится в Португалии.
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Сергей Штырков
Ответ Николай Корягин
А через год эта Барса начнет его просить срезать з/п или уйти как это было с Пике, Альбой, Де Йонгом и Бускетсом
Через полгода будет слёзно пытаться его продать
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Сергей Штырков
Через полгода будут пытаться его продать
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Сосед Педро - биопапа Месси
на 10 лет с зарплатой в 50 млн. в год? важны детали
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udod
Ответ Madhamish
Буся уходит, а замена не по карману. СА - то, что надо, закрыть вопрос на год-два.
ну вообще Гюндоган не опорник, таковыми в МС были Фернандиньо и Родри
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Narir Shah
Если это правда то усиление для Барсы однозначно, Илкай много пользу принесёт
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Madhamish
Ответ GevSky Muradyan
Не понимаю чем плох Френки на роль опорника ?
И Фрэнки и Нико провалили роль опорника неоднократно. Поэтому Бусю уговаривают остаться изо всех сил, хотя из него уже песок сыпется.
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Madhamish
Ответ Русский уравнитель
Один вопрос, зачем он нужен барсе?! Вроде ставка на молодежь!
Буся уходит, а замена не по карману. СА - то, что надо, закрыть вопрос на год-два.
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udod
Ответ PiZ Live
А кто эти 4 игрока которые из Сити в Барсу перешли за последние полтора года?
троих знаю - Эрик Гарсия, Агуэро, Ферран Торрес
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Sergey Troshin
1 июля подпишут, до 31 августа будет время продать.
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crispymousse
Зарплату будут платить чем? Лазаньями? Или может вообще в апельсинах?
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PiZ Live
А кто эти 4 игрока которые из Сити в Барсу перешли за последние полтора года?
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vrazrez
Вопрос. Зачем Барсе возрастной игрок, не проходящий в основу Сити?
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udod
Ответ Barcelona Forever
Ожидание - молодой состав Реальность - опять какой-то пансионат собирается 🤦да что ж такое-то
Араухо, Кунде, Бальде, Эрик Гарсия, Френки, Педри, Гави, Фати, Торрес, Дембель, Рафинья - они у тебя вдруг пенсионерами стали? или их уже всех распродали?
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шампион
Гюндоган - это игрок в стиле Погба, только без блеска и глупости француза. Но суть та же - умеющий бить по воротам, подключаться к атакам и пасовать полузащитник, который при этом никак не организовывает процесс и не дает баланс. Барсе пригодится для усиления со скамейки.
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Barbambia
Ромеро написал, что не было пока никаких контактов. А тут уже пишут что перешел)))
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очумелый
Нищеброды
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Barcelona Forever
Ожидание - молодой состав
Реальность - опять какой-то пансионат собирается 🤦да что ж такое-то
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udod
Ответ TravenS
Всё правильно, молодёжь нужно обязательно разбавлять опытными игроками. Странно, что большинство местных комментаторов этого не понимают
это те-же самые, что долго кричали - зачем нам старый Левандовски
у них ничего не меняется
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TravenS
Всё правильно, молодёжь нужно обязательно разбавлять опытными игроками. Странно, что большинство местных комментаторов этого не понимают
+6
0
+6
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udod
что за вопросы зачем? для глубины состава - хороший, опытный игрок, лучшие годы проведший в команде Пепа, т.е по стилю подходит
к тому-же покупать не надо, и Бускетс уходит
+2
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udod
главное, что б Гюндоган понимал и принимал, что будет игроком ротации
тогда должно быть норм
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Rio de Janeiro
Ответ Rotick
Игрок крутой, но ему 32…контракт будет минимум на 3 года, зарплата будет одна из самых высоких в клубе, надеюсь Илкай не воспримет это как пенсию… В любом случае удачи, топ игрок
После вероятного ухода Бускетса и неопределённости с Френки Барсе просто необходим опытный игрок в центр поля к Гави и Педри.Что касается пенсии то за ней едут либо на Ближний Восток либо в МЛС а в Барсу обычно переходят за мечтой даже игроки с таким бэкграундом и опытом как Илкай, который, уверен, воспримет это новым вызовом в карьере, как Левандовски, так что по мне Гюндоган на поле в плане эффективности и отработке контракта будет ближе к поляку чем к условному Пьяничу.И ещё не будем забывать что несмотря на возраст немец едет в Барсу по-прежнему одним из лучших игроков мира на своей позиции
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Дмитрий Кораблев
Даже если убрать тему по возрасту - а ему 33 в этом году встает вопрос по минутам и травмам. По сути в три раза менее проводит на поле чем год назад. Оценка его игры основана на двух-трех летней игре. Вся трасферная политика Барселоны это метания и провалы - Реал обыграли игроки СВОИ из своей школы. Это НБА с ветеранскими контрактами где приходят на шанс выиграть титул, тут один конкурент - Реал и ВСЁ. Тогда все решения только под Лигу
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vrazrez
Ответ Bulat89
Ну,годика 2 может пошуметь.
... шепетом.
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