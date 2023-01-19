«Барса» заключила с Гюндоганом предварительный контракт. Он перейдет из «Ман Сити» летом бесплатно (Хосе Альварес Гайя)
«Барселона» согласовала переход Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» летом.
Как утверждает журналист Хосе Альварес Гайя, каталонский клуб достиг договоренности с 32-летним полузащитником о переходе летом, когда срок его контракта с «Манчестер Сити» истечет. «Барса» уже подписала с Илкаем предварительный контракт.
Хавбек считает, что его время в «Манчестер Сити» подошло к концу.
Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года. В этом сезоне на счету капитана «Ман Сити» 2 гола и 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.
Полную статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.
Реальность - опять какой-то пансионат собирается 🤦да что ж такое-то
у них ничего не меняется
к тому-же покупать не надо, и Бускетс уходит
тогда должно быть норм