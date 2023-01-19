«Барса» заключила с Гюндоганом предварительный контракт. Он перейдет из «Ман Сити» летом бесплатно (Хосе Альварес Гайя)

« » согласовала переход из «Манчестер Сити» летом.

Как утверждает журналист Хосе Альварес Гайя, каталонский клуб достиг договоренности с 32-летним полузащитником о переходе летом, когда срок его контракта с «Манчестер Сити» истечет. «Барса» уже подписала с Илкаем предварительный контракт.

Хавбек считает, что его время в «Манчестер Сити» подошло к концу.

Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года. В этом сезоне на счету капитана « » 2 гола и 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Полную статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.