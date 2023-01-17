«Барселона» хочет бесплатно подписать Гюндогана летом

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону».

Испанский клуб хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Telegraph. «Блауграна» заинтересована в бесплатных трансферах игроков в линию полузащиты. 

Контракт Гюндогана с «горожанами» рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Сити» с 2016 года. 

С подробной статистикой немецкого хавбека можно ознакомиться здесь

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28 комментариев

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За Кэвс и двор стреляю в упор
Ответ Алексей Муравьёв
С радостью заберем Альвареса, а Гюндогана пусть Пеп себе оставит!!!
Ты Лапорта что ли?
Что ты там лично заберёшь?😂😂
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Алексей Муравьёв
С радостью заберем Альвареса, а Гюндогана пусть Пеп себе оставит!!!
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Галым Нуркеев
У него возраст довольно молодой для Барсы ,всего 32 года
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Лучше бесплатно чем на 500 миллионов набрать мусор и плестись на 10 месте
это ты про дембеле, коута и гризмана? или они втроем меньше для фк мем стоили чем 500 лямов?)
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Александр Мельников
Что нам говорит бог смерти перед евро 2004 )
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
от бернарду за 60 до гюндогана за спасибо) фк мем в своем репертуаре)
Лучше бесплатно чем на 500 миллионов набрать мусор и плестись на 10 месте
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Ronixs
Ерунда,середняки сейчас тысячу раз подумают,согласны ли они просто сидеть на лавке без футбола.Отдельное спасибо Пепу за таких топов,как Ферран и Гарсия,которые скорей всего летом и уйдут.Лапорта тоже помнит о них.
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
Уверен Челси перехватит Гюндо за 100 миллионов
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Иван Иванов
Ответ Марслан Акматалиев
У Барсы наоборот недобор. Кессье, если не зимой, то летом похоже перейдёт в другой клуб, либо отправится в аренду. Бускетс уходит, Роберто в центре это смешно, Пабло Торре пока сырой.
Кто сказал, что Бускетс уходит?
+1
-1
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a.sh.s.
Ответ aidos_1979
Игроком интересуется Манчестер сити)
Челси)
+2
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umnik3
Ответ galymmus
Комментарий удален модератором
а он у тебя точно есть?
+1
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vaniaEee
Ответ Рустам Атаев
Реал превращается в Милан
Ахахаха
Милан нынче Чемпион Италии, неплохо идёт в чемпе
Впрочем как и Реал
Полосатикам после одного выигранного классико голову совсем снесло
Выглядит жалко
+2
-1
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SCHOKKKK
Комментарий удален
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galymmus
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aidos_1979
Ответ bat90
Потом после перехода будет новости: "Барса хочет продать Гюндогана зимой"
Игроком интересуется Манчестер сити)
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Insan
Я в футбольном менеджере так делал. Подписывал свободных агентов, чтоб потом заработать)))
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Vitamin_B
Думаю, за ним очередь встанет если свободным агентом подписывать
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Рустам Атаев
Реал превращается в Милан
Барсе даже до Милана далеко)))
+2
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Экселлент
Гюндоган хороший игрок, не спорю, но хотелось бы,чтобы клуб продолжил путь омоложения и покупал молодых игроков!
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Оливер Кан удаляет Роберту
)))
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Виктор Петров
Ответ Рустам Атаев
Реал превращается в Милан
Да, барса натянула реал по полной
+3
-5
-2
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Inside 88 LW
По старой схеме работают - сейчас ворвется ПСЖ и дадут овер ЗП. Очередного игрока которого "так хотела" Барса - уведут.
0
-1
-1
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Рустам Атаев
Ответ Белые штаны Хави
Барса превращается в Юве
Реал превращается в Милан
+23
-11
+12
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Марслан Акматалиев
Ответ porosenochek
У Барсы будет перебор исполнителей в центре...
У Барсы наоборот недобор.
Кессье, если не зимой, то летом похоже перейдёт в другой клуб, либо отправится в аренду. Бускетс уходит, Роберто в центре это смешно, Пабло Торре пока сырой.
+6
-2
+4
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porosenochek
У Барсы будет перебор исполнителей в центре...
0
0
0
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