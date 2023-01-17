«Барселона» хочет бесплатно подписать Гюндогана летом
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону».
Испанский клуб хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Telegraph. «Блауграна» заинтересована в бесплатных трансферах игроков в линию полузащиты.
Контракт Гюндогана с «горожанами» рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Сити» с 2016 года.
С подробной статистикой немецкого хавбека можно ознакомиться здесь.
Что ты там лично заберёшь?😂😂
Милан нынче Чемпион Италии, неплохо идёт в чемпе
Впрочем как и Реал
Полосатикам после одного выигранного классико голову совсем снесло
Выглядит жалко
Кессье, если не зимой, то летом похоже перейдёт в другой клуб, либо отправится в аренду. Бускетс уходит, Роберто в центре это смешно, Пабло Торре пока сырой.