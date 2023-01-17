«Барселона» хочет бесплатно подписать Гюндогана летом

Полузащитник « » может перейти в «Барселону».

Испанский клуб хочет подписать 32-летнего игрока на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Telegraph. «Блауграна» заинтересована в бесплатных трансферах игроков в линию полузащиты.

Контракт Гюндогана с «горожанами» рассчитан до конца этого сезона. Он выступает за «Сити» с 2016 года.

С подробной статистикой немецкого хавбека можно ознакомиться здесь.