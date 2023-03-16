Йоканович о матче с «Зенитом»: «Победили сильнейшую команду России, вероятно. Могли выиграть и в основное время, так что результат справедливый»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

В 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти).

– Я доволен результатом и тем, что мы прошли в следующий раунд Кубка, победив такого сильного соперника.

В первом тайме мы слишком сильно уважали соперника. Нам не хватало агрессивности. У «Зенита» было много подходов, но не всегда они заканчивались опасными моментами.

Во втором тайме мы стали играть заметно лучше, добавили в агрессии, стали лучше двигать мяч. В последние 20-25 минут мы выглядели свежее соперника. Могли выиграть и в основное время, так что считаю результат встречи справедливым.

– Вы прошли самую сильную команду в России. Делает ли эта победа теперь «Динамо» фаворитом турнира?

– Не думаю, что можно так говорить. Но мы показали наши амбиции и желание повторить и даже улучшить результат прошлого сезона. Да, «Зенит», вероятно, является сильнейшей командой России.

Но впереди еще много матчей, и в розыгрыше остается достаточно сильных соперников. Нужно идти шаг за шагом, улучшать свою игру, верить в свои силы и постараться дойти до самого конца, – сказал главный тренер «Динамо».

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8 комментариев

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dakur845
Йоканович декласировал Зенит.
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Fomin525
не видать вам кубка, на клубе проклятье
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Kemal Gul
Ну что на этот раз решаем нашим динамовским трибуналом: увольняем или всё же дадим человеку спокойно поработать?) А если серьёзно: да, были претензии, почему команда после сборов подошла к матчам не в лучшей форме, но ведь прибавляем от игры к игре, да и до этого осенью смотрелись здорово. Уже с Краснодаром игра радовала до удаления, просто не повезло немного. И вчера, в отличие от матча чемпионата против Зенита, играли смелее, отрезками с позиции силы. И замены радуют, все в атаку, как и с Краснодаром, когда в меньшинстве вышел Грулев. Уверен, если бы прижались и пытались тошнить до пенальти, обязательно пропустили бы. Но Славиша учится на своих ошибках. Так что хватит ностальгировать по команде Шварца, которая, к слову, полностью провалила прошлую весну и от которой только половина состава осталась, и дадим Йокановичу спокойно построить что-то своё, может не такое яркое, более прагматичное, но главное, чтобы работало. А выводы, получилось или нет, будем делать в конце сезона. С побеДой, Динамо!
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Роман Федоров
Хороший футбол показала команда Динамо. Йоканович полностью тактически переиграл Семака и его команду. Как не старался Кукуляк, вопреки всему Динамо победило Зенит.
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Алексей Иванов
Победили 14 игроков Зенита
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Петроград
Могли и проиграть в основное время.
Игра была такая, что в первом тайме было явное преимущество у Зенита. Второй тайм был вялый, и только в последние 10 минут Динамо играло лучше.
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Михайло Данилов
Спасибо за вчерашние эмоции, давно такого не было. Я все жаловался на постоянно раздражающий "средний темп" игры от Динамо на протяжении всей игры, но по факту благодаря этому последние 20 минут мы просто смотрелись сильнее и свежее, Зенит выдохся. Жду Урала, надеюсь игра команды снова пойдет только в рост.
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Ярик01
Сильнейшая команда России это Ахмат.
Даже губернатор СПб это не то что признаёт, но и кричит..
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