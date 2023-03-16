Йоканович о матче с «Зенитом»: «Победили сильнейшую команду России, вероятно. Могли выиграть и в основное время, так что результат справедливый»
Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Зенитом» в Фонбет Кубке России.
В 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти).
– Я доволен результатом и тем, что мы прошли в следующий раунд Кубка, победив такого сильного соперника.
В первом тайме мы слишком сильно уважали соперника. Нам не хватало агрессивности. У «Зенита» было много подходов, но не всегда они заканчивались опасными моментами.
Во втором тайме мы стали играть заметно лучше, добавили в агрессии, стали лучше двигать мяч. В последние 20-25 минут мы выглядели свежее соперника. Могли выиграть и в основное время, так что считаю результат встречи справедливым.
– Вы прошли самую сильную команду в России. Делает ли эта победа теперь «Динамо» фаворитом турнира?
– Не думаю, что можно так говорить. Но мы показали наши амбиции и желание повторить и даже улучшить результат прошлого сезона. Да, «Зенит», вероятно, является сильнейшей командой России.
Но впереди еще много матчей, и в розыгрыше остается достаточно сильных соперников. Нужно идти шаг за шагом, улучшать свою игру, верить в свои силы и постараться дойти до самого конца, – сказал главный тренер «Динамо».
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Игра была такая, что в первом тайме было явное преимущество у Зенита. Второй тайм был вялый, и только в последние 10 минут Динамо играло лучше.
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