Лапорта о встрече с отцом Месси: «Говорили о том, чтобы отдать дань уважения Лео. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022»

Президент «Барселоны» рассказал о встрече с отцом .

«Мы встречались. Я поздравил его с победой на .

Говорили также о том, чтобы отдать дань уважения Месси (речь о возможном проведении прощального матча – Sports.ru), который очень любит «Барсу».

Из уважения к Лео я не хочу говорить об игроке другого клуба. В случае с Месси дело не в деньгах, мы говорим о признательности», – сказал Лапорта.