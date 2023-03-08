Лапорта о встрече с отцом Месси: «Говорили о том, чтобы отдать дань уважения Лео. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Жоан Лапорта Хорхе Месси ЧМ-2022 Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о встрече с отцом Лионеля Месси.

«Мы встречались. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022.

Говорили также о том, чтобы отдать дань уважения Месси (речь о возможном проведении прощального матча – Sports.ru), который очень любит «Барсу».

Из уважения к Лео я не хочу говорить об игроке другого клуба. В случае с Месси дело не в деньгах, мы говорим о признательности», – сказал Лапорта.

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10 комментариев

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Muhammad Orhan
Лапорта лукавит прощальный матч и т.д. всё это бред для того что бы провести прощальный матч об этом можно в конце его карьеры договорится, ждём Лео в майке Барселоны с 10 номер с капитанской повязкой, в будущем легенда Барселоны должен закончит карьеру в Европе в составе Барселоны, ждём возвращение легенды на Камп Ноу.
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Мадрид наказывает!
Лицемеришка)))
Батя спросил «ну как там с деньгами?» ну дальше все знают))
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Alexandr Turner
Ответ Raul14
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Промах Муани им сейв Маринеза тоже купили?)
ПСЖ Катарский, почему его не купили для Мбаппе? ведь потом продавать историю Мбаппе гораздо выгоднее, он во первых моложе чем Месси, во вторых мог бы на рекорд Пеле с тремя ЧМ пойти, что произойдет не очень скоро.
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БолельщикСоСтажем
Может майки напечатать с его фамилией?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Кто с кого ржёт ещё)
+7
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Пошлю любого, кто против футбола!
Поздравления, прощальный матч, значит Месси в Барсе не будет, а то столько слухов было
+1
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Raul14
Ответ otchim kaloeda
До сих пор обидно,что Лео теперь официально лучший игрок в истории?🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Kazbek Ilyassovskiy
Отец Месси. Прям как священник)))
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otchim kaloeda
Ответ Raul14
"И спросил, как без палево получилось забрать ЧМ с помощью шейхов" добавил Лупорта)))
До сих пор обидно,что Лео теперь официально лучший игрок в истории?🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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vottakoi!
Мне кажется, что отец просто приехал спросить с Лапорты оставшиеся десятки миллионов по контракту)
+5
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Raul14
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