Лапорта о встрече с отцом Месси: «Говорили о том, чтобы отдать дань уважения Лео. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о встрече с отцом Лионеля Месси.
«Мы встречались. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022.
Говорили также о том, чтобы отдать дань уважения Месси (речь о возможном проведении прощального матча – Sports.ru), который очень любит «Барсу».
Из уважения к Лео я не хочу говорить об игроке другого клуба. В случае с Месси дело не в деньгах, мы говорим о признательности», – сказал Лапорта.
Батя спросил «ну как там с деньгами?» ну дальше все знают))
ПСЖ Катарский, почему его не купили для Мбаппе? ведь потом продавать историю Мбаппе гораздо выгоднее, он во первых моложе чем Месси, во вторых мог бы на рекорд Пеле с тремя ЧМ пойти, что произойдет не очень скоро.