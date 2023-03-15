Экс-судья Хусаинов: «Пенальти на Тюкавине был. Нерешительность Кукуляка говорит, что у судей есть негласное указание смотреть на цвет футболки в ключевых эпизодах»

Экс-судья Сергей Хусаинов намекнул на особое отношение арбитров к «Зениту».

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник « » , пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда « » , и тот упал на газон. Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Уверен, что пенальти на Тюкавине был. Нерешительность Кукуляка с его последующим просмотром ВАР говорит о том, что у всех судей, которые работают в , есть негласное указание от вышестоящих руководителей и самой лиги: в ключевых игровых эпизодах, связанных с назначением пенальти, прежде всего стоит посмотреть на цвет футболки.

Правила игры для всех равны, но для кого-то равнее. Это свидетельствует о том, что арбитры ставят свою личную выгоду выше, футбол превращается в коммерцию», – сказал Хусаинов.

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