Экс-судья Хусаинов: «Пенальти на Тюкавине был. Нерешительность Кукуляка говорит, что у судей есть негласное указание смотреть на цвет футболки в ключевых эпизодах»
Экс-судья Сергей Хусаинов намекнул на особое отношение арбитров к «Зениту».
На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник «Зенита» Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон. Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
«Уверен, что пенальти на Тюкавине был. Нерешительность Кукуляка с его последующим просмотром ВАР говорит о том, что у всех судей, которые работают в РПЛ, есть негласное указание от вышестоящих руководителей и самой лиги: в ключевых игровых эпизодах, связанных с назначением пенальти, прежде всего стоит посмотреть на цвет футболки.
Правила игры для всех равны, но для кого-то равнее. Это свидетельствует о том, что арбитры ставят свою личную выгоду выше, футбол превращается в коммерцию», – сказал Хусаинов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Шесть вью пострадавших я прочитал, но мнение этой ГНИДЫ терпеть не буду!
Передайте, пожалуйста, этой Хусайне, что он педераст!
Никаких полутонов, спорного момента, все не так очевидно, откровенное подсуживание.
Это нынешняя реальность.
Наибольшую жалость вызывают настоящие болельщики Зенита, достижения их клуба можно спустить в унитаз по честному.
Подзабыл уже.