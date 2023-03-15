Экс-судья Хусаинов: «Пенальти на Тюкавине был. Нерешительность Кукуляка говорит, что у судей есть негласное указание смотреть на цвет футболки в ключевых эпизодах»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Сергей Хусаинов Клаудиньо Константин Тюкавин Футбол

Экс-судья Сергей Хусаинов намекнул на особое отношение арбитров к «Зениту».

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник «Зенита» Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон. Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый. 

«Уверен, что пенальти на Тюкавине был. Нерешительность Кукуляка с его последующим просмотром ВАР говорит о том, что у всех судей, которые работают в РПЛ, есть негласное указание от вышестоящих руководителей и самой лиги: в ключевых игровых эпизодах, связанных с назначением пенальти, прежде всего стоит посмотреть на цвет футболки.

Правила игры для всех равны, но для кого-то равнее. Это свидетельствует о том, что арбитры ставят свою личную выгоду выше, футбол превращается в коммерцию», – сказал Хусаинов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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31 комментарий

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Александр Комиссаров
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну началось…теперь будет шума на неделю вперед. Я бы тоже не дал такой пенальти. Касание-то было, но нога Тюкавина даже не шелохнулась. Нельзя за каждое малейшее касание в штрафной ставить пенальти. И так игру в балет превратили
Давай кто нибудь тебе так ударит по ноге в зади и посмотрим каково будет тебе,по твоей логике игрок должен был скосить как косой и нанести травму,чтоб пенальти был
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Fomin525
Хусаинов всех по себе судит😂
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kutavlik
Ответ Тайосич
В этом нет никаких сомнений и это давно всем ясно. Зенит и Газпром - главные враги российского футбола.
И хоккея тоже!!!
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Лёха Максимов
я бы из зенита оставил только фотоаппарат...
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Иван Овчинников
Ответ Дмитрий9779
Слушай,ну назови последнюю ошибку в пользу Зенита от судей(кроме сегодняшней)
Не дождёшься ответа, они испаряются моментально. Не вписываются такие вопросы в их теории заговора.
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Иван Овчинников
Ответ Тайосич
В прошлом сезоне у Зенита +4 по судейским ошибкам. К слову, у Спартака -2. Как вы понимаете, это разница в 6 решений.
Во-первых, я написал про текущий сезон. А на счёт прошлого сезона жду пруф, потому что балабольство очевидное.
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Монморенси
Ладно, Спорц, я согласен. Пора меня банить.
Шесть вью пострадавших я прочитал, но мнение этой ГНИДЫ терпеть не буду!
Передайте, пожалуйста, этой Хусайне, что он педераст!
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Al561
Не ошибка, а очевидный заказ.
Никаких полутонов, спорного момента, все не так очевидно, откровенное подсуживание.
Это нынешняя реальность.
Наибольшую жалость вызывают настоящие болельщики Зенита, достижения их клуба можно спустить в унитаз по честному.
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-Ancient-
Ответ Ivan Petrov
Наш футбол спасет только отправка зенита в пердив
И банкротство народного достояния
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Дмитрий9779
Ответ 6tspey7tb5
Ну все есть у вас. Такой стадион( молчим как и за сколько вы его получили), лучшая инфраструктура, лучшие игроки, целый город болельщиков, ну может просто начнёте честно играть. Когда кто то начинает набирать обороты их судьи начинают топить. И три команды ваши в чемпионате. Ну может уже хватит
Слушай,ну назови последнюю ошибку в пользу Зенита от судей(кроме сегодняшней)
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dan113
Нытики повылезали, везде заговор
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-1
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6tspey7tb5
Ну все есть у вас. Такой стадион( молчим как и за сколько вы его получили), лучшая инфраструктура, лучшие игроки, целый город болельщиков, ну может просто начнёте честно играть. Когда кто то начинает набирать обороты их судьи начинают топить. И три команды ваши в чемпионате. Ну может уже хватит
+4
-2
+2
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бесдомный понь
Там простое негласное правило. Хочешь судить и зарабатывать, не иди против газпромовских.
+7
-3
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Тайосич
Ответ Иван Овчинников
Ну всё, в Москве дождались второй в сезоне ошибки в пользу Зенита, чтобы раскрыть очередной заговор, моментально забыв в многочисленных ошибках в пользу их клубов. Какие же сказочные... 😂
В прошлом сезоне у Зенита +4 по судейским ошибкам. К слову, у Спартака -2. Как вы понимаете, это разница в 6 решений.
+6
-3
+3
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Rio (BLR)
Ответ Dexter Dallas
Йозе марино. Если быть точнее
Точно)
Подзабыл уже.
0
-1
-1
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naspartaks ru
запели соловьи наротной!!!)))))
+2
-4
-2
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Торна
Когда Христос шел на Голгофу и то его лицо было радостнее чем у Кукуляка на пути к монитору
+3
-1
+2
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Тайосич
В этом нет никаких сомнений и это давно всем ясно. Зенит и Газпром - главные враги российского футбола.
+3
-3
0
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naspartaks ru
кто ожидал от хусаинова, другой ответ?
+2
-2
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Aleksandr Dubovik
Это тот самый Хусаинов, который говорил, что в играх Спартака в спорных моментах всегда свистел в пользу кб? Еще большая мерзость чем Кукуян
+3
-3
0
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Dexter Dallas
Ответ Rio (BLR)
Их надо в отдельную лигу. С хоккейным ска жозе марино.
Йозе марино. Если быть точнее
0
-1
-1
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ZarvuR2020
Ответ Камбоджа Иванов
Цвет футболки Роши из ЦСКА в матче с Сочи лазурного цвета, получается.
Там Сочи выиграли, и Зенит не участвовал поэтому всем плевать.
+2
0
+2
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madrilenos
Когда первый повтор который ему показали, был из за ворот где вообще ничего не видно, то сразу всё стало понятно 😅😅😅😅 хотя по идее его позвали смотреть ТВ, так как у судей на ВАР было мнение что это пенальти 🤦😅
+5
-1
+4
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Rio (BLR)
Их надо в отдельную лигу. С хоккейным ска жозе марино.
+21
-5
+16
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Иван Овчинников
Ну всё, в Москве дождались второй в сезоне ошибки в пользу Зенита, чтобы раскрыть очередной заговор, моментально забыв в многочисленных ошибках в пользу их клубов. Какие же сказочные... 😂
+2
-8
-6
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