Тюкавин о стыке с Клаудиньо: «Какое касание должно быть, перелом или что? Пенальти надо было ставить, будет скандал, думаю»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин считает, что за фол Клаудиньо на нем должен был быть назначен пенальти.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не назначил пенальти.

«Не ожидали первого гола. Хорошо, что забили, мы очень рады. Быстрый гол выбивает другую команду из колеи. Думаю, соперник тоже не ожидал такого события.

Я считаю, пенальти надо было ставить. Все эксперты считают, что одиннадцатиметровый должен был быть. А какое касание должно было быть? Перелом? Или что? Раньше за такие ставили, сейчас не ставим. Думаю, сейчас будет скандал. Клуб это не оставит, будет этот момент оспаривать.

Мы рады победе. Такой матч, еще и по пенальти. Я так кричал, даже голос сорвал», – сказал нападающий «Динамо».

Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти. Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту»

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24 комментария

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Parabellum33
И перелом не гарантия
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Александр Комиссаров
Ответ -Ancient-
Ну кто то вот прямо заявляет,что "крови нет,значит не серьёзный контакт".лига приколов,что ещё сказать...благо матч закончился хорошо в итоге.но судью за такое должны отстранять на месяц минимум.
Какой месяц ,для этих кротов придумали ВАР ,и они не видят даже через ВАР нарушение,за такое надо пожизненно отстранить от судейства,рас судить не умеет матчи,пускай идёт работать,на завод,на РЖД,куда угодно,но не в судействе работать такому кроту
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TeRex
Как говорил классик газпромовского судейского корпуса: "крови нет - не пенальти"*

*правило работает только при нарушениях в штрафной Зенита
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-Ancient-
Ну кто то вот прямо заявляет,что "крови нет,значит не серьёзный контакт".лига приколов,что ещё сказать...благо матч закончился хорошо в итоге.но судью за такое должны отстранять на месяц минимум.
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napoli_14
Ответ MikhaL
Игроки тратят свое здоровье, спонсоры вкладывают деньги, болельщики верят, а потом ##як, вас судит Кукуляк.
Как футболист говорит о том, что он пашет, в комментариях заплюсованные крики "да вы бездельники!", как спорное решение в пользу "Зенита" - так сразу "футболисты тратят здоровье".

Лицемерие как оно есть, вам самим-то не стыдно?)
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Kirkoroff
Не, с переломами тоже не катит. Федя Чалов не даст соврать.
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Максим Прокофьев
Ответ Otchelnik
Как такое можно было не поставить??? Он ещё телевизор смотрел и не увидел блин? Пожизненно отстранить от судейства. Очевидно что судья куплен.
Так они ВАР теперь и используют чтоб не увидеть или увидеть что-то иное и интрепритировать как надо их заказчику.
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bodros
Ответ MikhaL
Игроки тратят свое здоровье, спонсоры вкладывают деньги, болельщики верят, а потом ##як, вас судит Кукуляк.
Так именно: «спонсоры вкладывают»😏
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Данко Лазович
Динамо поздравления! Заберите кубок. Пора уже.
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Fomin525
В кое то веки победили, аж самим не верится. Ну Динамо.ну Москва 🤦
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.ru
Ответ Arman FCSM
Кровь ещё должна быть. С сине-бело-голубым оттенком
как показал всем известный момент с Фёдором Чаловым... кровь это необходимое условие но не достаточное
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iwannahaveanick
Ответ Михаил Хромаков
от скандала спасли зенитовские пенальтисты
Вдохновились примером железнодорожников
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Торна
Костя, учи классику и не ной. Крови не было? Все
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iwannahaveanick
Ответ -= Masteryuga =-
Вот долго уже наблюдаю за нашим футболом, и я удивляюсь возмущениям судьями в том плане, а что вы можете ожидать от них? разве они это люди какой-то спецпдготовки с невиданной беспристрастностью? это просто винтики одной системы, подмятой под один клуб, ну не было бы этого клуба, судьи обслуживали бы интересы других. Футбол это часть нашей действительности, где почетно жить по понятиям, чтобы вытравить это из людей нужны десятилетия, если власть не скатится опять к бандитским разборкам...
Тогда зачем за ним наблюдать?
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Дядя Гор
Куку ля
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i.maikl
Перелом в трактовке Кукуяна - жёлтая за симуляцию
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seka@
Да ладно вам, Кукуляк и так дал вам шесть пенальти пробить
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-= Masteryuga =-
Вот долго уже наблюдаю за нашим футболом, и я удивляюсь возмущениям судьями в том плане, а что вы можете ожидать от них? разве они это люди какой-то спецпдготовки с невиданной беспристрастностью? это просто винтики одной системы, подмятой под один клуб, ну не было бы этого клуба, судьи обслуживали бы интересы других. Футбол это часть нашей действительности, где почетно жить по понятиям, чтобы вытравить это из людей нужны десятилетия, если власть не скатится опять к бандитским разборкам...
+1
-3
-2
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Otchelnik
Как такое можно было не поставить??? Он ещё телевизор смотрел и не увидел блин? Пожизненно отстранить от судейства. Очевидно что судья куплен.
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kk7t89ymwh
Ну теперь верите ? На спартак вроде не верили я рад что даже так вышло) лучше проиграли бы им тогда еще по плакали бы ) вот что делает зенит уже несколько лет и никому не стыдно
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Eugene88
Так уже давно были озвучены правила игры с питерскими же: нет крови - нет пенальти
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Михаил Хромаков
от скандала спасли зенитовские пенальтисты
+41
-2
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Arman FCSM
Кровь ещё должна быть. С сине-бело-голубым оттенком
+31
-7
+24
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MikhaL
Игроки тратят свое здоровье, спонсоры вкладывают деньги, болельщики верят, а потом ##як, вас судит Кукуляк.
+71
-4
+67
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