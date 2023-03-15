Тюкавин о стыке с Клаудиньо: «Какое касание должно быть, перелом или что? Пенальти надо было ставить, будет скандал, думаю»

считает, что за фол Клаудиньо на нем должен был быть назначен пенальти.

В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» обыграло « » в серии пенальти (5:4, 1:1 в основное время). На 63-й минуте матча Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ноге от . Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не назначил пенальти.

«Не ожидали первого гола. Хорошо, что забили, мы очень рады. Быстрый гол выбивает другую команду из колеи. Думаю, соперник тоже не ожидал такого события.

Я считаю, пенальти надо было ставить. Все эксперты считают, что одиннадцатиметровый должен был быть. А какое касание должно было быть? Перелом? Или что? Раньше за такие ставили, сейчас не ставим. Думаю, сейчас будет скандал. Клуб это не оставит, будет этот момент оспаривать.

Мы рады победе. Такой матч, еще и по пенальти. Я так кричал, даже голос сорвал», – сказал нападающий « ».

Агент Тюкавина: «Кукуляк зассал поставить пенальти. Можно сразу два кубка разыгрывать – один почетно отдать «Зениту»

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