«Анархия, хаос, предательство футбола». Зарема о судействе Кукуляка

назвала предательством футбола работу судьи Евгения Кукуляка.

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник « » Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда « » Константина Тюкавина, и тот упал на газон. Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Анархия, хаос, предательство футбола», – заявила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас