«Анархия, хаос, предательство футбола». Зарема о судействе Кукуляка
Зарема Салихова назвала предательством футбола работу судьи Евгения Кукуляка.
На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник «Зенита» Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон. Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
«Анархия, хаос, предательство футбола», – заявила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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