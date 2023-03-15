«Анархия, хаос, предательство футбола». Зарема о судействе Кукуляка

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Клаудиньо Евгений Кукуляк Зарема Салихова Константин Тюкавин Футбол

Зарема Салихова назвала предательством футбола работу судьи Евгения Кукуляка.

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник «Зенита» Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон. Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый. 

«Анархия, хаос, предательство футбола», – заявила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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41 комментарий

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Антон Bratishchev
Зенит проиграл, что ты ноешь, Клава?
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vulturecrow
Ответ Ебздрогыч
Кукуляк: деньги не пахнут
я подозреваю, для судей газпрома речь идёт о карьере, а не о деньгах.
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ZarvuR2020
Ответ napoli_14
Да тут уже все московские готовы облобызать динамовцев с причмоком, такой повод дали) хомячки, начисто лишенные, критического мышления, просто получили кость и с удовольствием ее грызут)
Да, при этом, Динамо после прошлого финала кубка было недовольно судейством)
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eltempo87
Злобная бабища какая 😅
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napoli_14
Ответ Aleksey Yashin
После такой судейской анархии, можно и стакан портвейна за Динамо пропустить)
Да ты бы и пол-Динамо через себя пропустил, надо же)
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napoli_14
Ответ ZarvuR2020
Это даже не другое. Можно вспомнить какой скандал раздували, когда не могли увидеть офсайд у Караскаля. А там всё было в рамках правил. А если уж в нашу пользу будут реальные косяки, как сегодня, или как у Ростова в последнем туре, или как у в пользу Сочи против коней, то вне зависимости от результата будут такие истерики. Динамо тоже медийно цепляется, им важно побыть героями в глазах московской кузьмы. Пока Зенит наверху, будет вот так. К тому же большая часть прессы лояльно настроена к принципиальному сопернику.
Да тут уже все московские готовы облобызать динамовцев с причмоком, такой повод дали) хомячки, начисто лишенные, критического мышления, просто получили кость и с удовольствием ее грызут)
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Андрей Балабаев
Эскортница чётко описала своё с сожителем управление лукойловского пищевика
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dimon33379
Зарема не уснëт, наверно, будет выезд😀
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niker84
Слава богу, что зенит проиграл после этой ошибки судьи. Боюсь представить, сколько бы еще г***на из её рта повылезало.
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Michael Boldyrev
Еcли перевернуть салфетку Федуна кверх ногами, то отчетливо читается: "Ку-ку, ###!"
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ZarvuR2020
Ответ benjamin92
Например, косяк Эвребе тоже никто не отрицает, только у вас в этом случае Барса всех купила, а Зенит святой
У Эвребе было минимум три косяка более явных, чем сегодня. Ну и поводу всех купившей Барсы сейчас официальное расследование идёт.
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benjamin92
Ответ ZarvuR2020
Кто то косяк судьи отрицает?
Например, косяк Эвребе тоже никто не отрицает, только у вас в этом случае Барса всех купила, а Зенит святой
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naspartaks ru
запели соловьи наротной!!!))))))))
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ZarvuR2020
Ответ Игорь Новиков
Это другое. Понимать надо.
Это даже не другое. Можно вспомнить какой скандал раздували, когда не могли увидеть офсайд у Караскаля. А там всё было в рамках правил. А если уж в нашу пользу будут реальные косяки, как сегодня, или как у Ростова в последнем туре, или как у в пользу Сочи против коней, то вне зависимости от результата будут такие истерики. Динамо тоже медийно цепляется, им важно побыть героями в глазах московской кузьмы. Пока Зенит наверху, будет вот так. К тому же большая часть прессы лояльно настроена к принципиальному сопернику.
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Петроград
Она вообще ни одного нашего матча не пропускает?
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Мужик из рекламы
тебе слово не давали
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Alex Slobodskikh
Было в матче с Локомотивом
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Flasher_
Профурсетку еще неделю не отпустит. Эх, кукуляк,кукуляк(((
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Vjatich VJATICH
Она хоть знает, что такое анархия и анархизм? Она Кропоткина то читала ?
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Федот Добрый
Ответ benjamin92
Мне даже интересно, как спортсовские адвокаты газпрома будут оправдывать это безобразие
Было уже. Скажут, что без крови нет пенальти.
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Sunnyboy
Идеальный момент чтобы окучивать паству. Они уже вообще голову не включают только смотрят в рот царице.
Она уже по паре коментов в час выдает))
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Игорь Новиков
Ответ ZarvuR2020
Зарема об арбитрах матча «Спартак» – «Локомотив»: «Отлично. В российском футболе умеют офигительно судить, оказывается»
Это другое. Понимать надо.
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Muriel Jenkin
Ответ Aleksey Yashin
После такой судейской анархии, можно и стакан портвейна за Динамо пропустить)
Да уж неплохо бы
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justbored
🤣✊
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Spartak ist besser
"Анархия, хаос и предательство футбола" лицом очень похожи на Алексея Борисовича Миллера.
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