Осинькин о «Крыльях»: «Рубцы от 0:4 с ЦСКА останутся надолго. У нас 5 матчей с лидерами подряд, не можем головы поднять и не имеем права на малейшую неточность»

рассказал, как «Крыльям Советов» удалось сыграть вничью с (2:2).

– То, что они много проходили к нашим воротам по центру, это то, к чему мы готовились, исходя из предыдущих матчей ЦСКА.

Наверное, эта проблема была и в матче чемпионата. Нам надо было отодвинуть игру от наших ворот и более самодостаточно атаковать. Когда начали выходить в атаку больше, чем в первом тайме, мы смогли заставить соперника уже большее количество людей держать в других зонах, а не перед нашей штрафной.

Ну и было еще несколько моментов, конечно, которые надо было указать. Действительно, мы говорили о некоторых вещах, которые должны были не позволить им по центру так свободно атаковать.

– Удалось команду более или менее раскрепостить после пропущенных четырех голов в Москве?

– Это всегда сложно. Такие рубцы остаются надолго, и наверняка еще, несмотря на, можно сказать, положительный итог этого матча, мы ту игру в определенных вещах будем часто напоминать.

Самое главное было сыграть сейчас на другом эмоциональном уровне, и два дня, которые были у нас, мы в первую очередь занимались тем, что психологически нам надо было вернуть себя прежних, свободных, смелых. Благодарен ребятам, потому что это непросто, но они приняли наши слова, сами какие‑то решения там внутри команды приняли.

Знаете, это был невероятно тяжелый отрезок. Когда мы играем с лидерами чемпионата, это очень энергозатратно. Сейчас у нас пять [таких] матчей подряд, мы не можем ни головы поднять, ни сыграть свободно, не имеем права на какую‑нибудь малейшую неточность, ошибку. Этот этап из пяти матчей, слава богу, в конце концов закончился, и сейчас, наверное, нам надо будет в плане игры, в плане доминирования с ребятами найти какой‑то баланс, чем с этими командами‑лидерами, – сказал главный тренер « ».

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