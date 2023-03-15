Фонбет Кубок России. «Зенит» примет «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов, ЦСКА в гостях у «Крыльев Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ

« » сыграет в гостях с « » в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Также в среду « » примет « », а встретится на выезде с «Крыльями Советов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.

В четверг «Пари НН» будет противостоять «Ростову» в Пути регионов.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Путь РПЛ

1/2 финала

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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