Фонбет Кубок России. «Зенит» примет «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов, ЦСКА в гостях у «Крыльев Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ

Теги ЦСКА Зенит Крылья Советов Ростов ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Ахмат Краснодар Пари НН Футбол

«Краснодар» сыграет в гостях с «Ахматом» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Также в среду «Зенит» примет «Динамо», а ЦСКА встретится на выезде с «Крыльями Советов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.

В четверг «Пари НН» будет противостоять «Ростову» в Пути регионов.

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Ахмат – Краснодар
Дата проведения
15 марта, 15.00, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Зенит – Динамо
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча

 

Пари НН – Ростов
Дата проведения
16 марта, 18.00, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

Путь РПЛ

1/2 финала

Первый матч

Крылья Советов – ЦСКА
Дата проведения
15 марта, 17.30, «Самара-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кудрявцев
Сегодня буду за Динамо 🙏🙏🙏🙏🙏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий