Фонбет Кубок России. «Зенит» примет «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов, ЦСКА в гостях у «Крыльев Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ
«Краснодар» сыграет в гостях с «Ахматом» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Также в среду «Зенит» примет «Динамо», а ЦСКА встретится на выезде с «Крыльями Советов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.
В четверг «Пари НН» будет противостоять «Ростову» в Пути регионов.
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/4 финала
- Дата проведения
- 15 марта, 15.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 15 марта, 20.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 16 марта, 18.00, «Стадион Нижний Новгород»
Путь РПЛ
1/2 финала
Первый матч
- Дата проведения
- 15 марта, 17.30, «Самара-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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