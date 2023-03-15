ЦСКА выиграл 1 из 4 последних матчей. Дальше – «Зенит»

ЦСКА добился лишь одной победы за последние четыре матча.

Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью в гостях у « » (2:2) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 28 февраля у армейцев также два поражения (от «Краснодара» и «Сочи») и победа над самарцами в Мир со счетом 4:0.

Далее ЦСКА примет «Зенит» – это случится 19 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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