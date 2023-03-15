ЦСКА выиграл 1 из 4 последних матчей. Дальше – «Зенит»
ЦСКА добился лишь одной победы за последние четыре матча.
Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью в гостях у «Крыльев Советов» (2:2) в Фонбет Кубке России.
Начиная с 28 февраля у армейцев также два поражения (от «Краснодара» и «Сочи») и победа над самарцами в Мир РПЛ со счетом 4:0.
Далее ЦСКА примет «Зенит» – это случится 19 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но центр обороны сегодня провалился - надо с этим что-то делать…
Надеюсь, Дивей вернётся уже на полноценной основе в старт.
И очень непонятно почему так долго нет Агапова…
С Зенитом с такой игрой будет очень сложно играть, но надеюсь на лучшее, все таки.