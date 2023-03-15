ЦСКА выиграл 1 из 4 последних матчей. Дальше – «Зенит»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА добился лишь одной победы за последние четыре матча.

Сегодня команда Владимира Федотова сыграла вничью в гостях у «Крыльев Советов» (2:2) в Фонбет Кубке России.

Начиная с 28 февраля у армейцев также два поражения (от «Краснодара» и «Сочи») и победа над самарцами в Мир РПЛ со счетом 4:0.

Далее ЦСКА примет «Зенит» – это случится 19 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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4 комментария

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Toppec09
Ответ Кирилл
Что ж, все в Кубке будет решаться в Москве. Но центр обороны сегодня провалился - надо с этим что-то делать… Надеюсь, Дивей вернётся уже на полноценной основе в старт. И очень непонятно почему так долго нет Агапова… С Зенитом с такой игрой будет очень сложно играть, но надеюсь на лучшее, все таки.
Ну да, с чего бы он провалился, мб потому что в нём играли левый и правый защ, и опорник?))
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igls54
Дальше – «Зенит»...Звучит, как приговор
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Фан Рубина
Раз Зенит, значит, выиграет 1 из 5 последних матчей.
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Кирилл
Что ж, все в Кубке будет решаться в Москве.

Но центр обороны сегодня провалился - надо с этим что-то делать…
Надеюсь, Дивей вернётся уже на полноценной основе в старт.
И очень непонятно почему так долго нет Агапова…

С Зенитом с такой игрой будет очень сложно играть, но надеюсь на лучшее, все таки.
+1
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