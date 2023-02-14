Из 32 клубов на КЧМ будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки. Расширение – с 2025 года

Стали известны подробности расширения числа участников клубного ЧМ до 32 команд.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, начиная с 2025 года на турнире будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки, по 4 – из , и , 1 – из Океании.

Еще одно место получит клуб из страны, принимающей соревнование.

Ранее о расширении клубного чемпионата мира до 32 команд заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

FIFPro о 32 участниках клубного ЧМ: «Решение недальновидное и принято в одностороннем порядке. Могут быть серьезные последствия»

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