Из 32 клубов на КЧМ будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки. Расширение – с 2025 года

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Стали известны подробности расширения числа участников клубного ЧМ до 32 команд.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, начиная с 2025 года на турнире будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки, по 4 – из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 – из Океании.

Еще одно место получит клуб из страны, принимающей соревнование.

Ранее о расширении клубного чемпионата мира до 32 команд заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

FIFPro о 32 участниках клубного ЧМ: «Решение недальновидное и принято в одностороннем порядке. Могут быть серьезные последствия»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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8 комментариев

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исянов
это инфантинка для себя что ли турнир придумал?
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Руслан Гафаров
И все равно это смотреть никто не будет
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Lindeman
Его расформировать нужно или оставить нынешний формат, но отправлять туда победителя ЛК, хоть какой-то шанс будет для команд из других континентов
+1
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Андрей Хенто
Ответ Fan of Sport
Зачем это нужно самим клубам, из ничего 3-4 лишних матча?
Так ещё писали, что этот турнир будет проведён в июне/июле, что накладывает ещё больший отпечаток усталости после тяжёлого сезона, якобы заполнить свободное окно графика от турниров сборных.
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-1
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Акира_1
Ответ Fan of Sport
Зачем это нужно самим клубам, из ничего 3-4 лишних матча?
Ну значит призовые поднимут и придумают как привлечь клубы.
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Fan of Sport
Зачем это нужно самим клубам, из ничего 3-4 лишних матча?
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Pol Belov
32 команды в одной стране? а где взять поля и болельщиков??
+2
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rigobersong
От Европы туда будут финалисты ЕК выходить?:)
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