Из 32 клубов на КЧМ будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки. Расширение – с 2025 года
Стали известны подробности расширения числа участников клубного ЧМ до 32 команд.
Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, начиная с 2025 года на турнире будет 12 команд из Европы, 6 – из Южной Америки, по 4 – из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 – из Океании.
Еще одно место получит клуб из страны, принимающей соревнование.
Ранее о расширении клубного чемпионата мира до 32 команд заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
FIFPro о 32 участниках клубного ЧМ: «Решение недальновидное и принято в одностороннем порядке. Могут быть серьезные последствия»
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