Газзаев о Fan ID: «Клубы перестали зарабатывать на билетах. Нарушителя можно быстро найти и без Fan ID»

высказался о Fan ID.

«Я считаю, что Fan ID крайне важен и полезен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования, как Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мы в этом сами убедились в 2018 году.

Что касается Fan ID на матчах , то здесь много минусов. Клубы перестали зарабатывать на билетах. Их продажа — основной пункт в бюджетах клубов.

Каждый стадион обеспечен системой безопасности и без Fan ID. На стадионах много камер, стюардов и сотрудников службы безопасности. Нарушителя можно быстро найти и вывести со стадиона и без Fan ID», — сказал экс-тренер ЦСКА.

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