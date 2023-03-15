Газзаев о Fan ID: «Клубы перестали зарабатывать на билетах. Нарушителя можно быстро найти и без Fan ID»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Валерий Газзаев высказался о Fan ID.

«Я считаю, что Fan ID крайне важен и полезен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования, как Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мы в этом сами убедились в 2018 году.

Что касается Fan ID на матчах РПЛ, то здесь много минусов. Клубы перестали зарабатывать на билетах. Их продажа — основной пункт в бюджетах клубов.

Каждый стадион обеспечен системой безопасности и без Fan ID. На стадионах много камер, стюардов и сотрудников службы безопасности. Нарушителя можно быстро найти и вывести со стадиона и без Fan ID», — сказал экс-тренер ЦСКА.

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18 комментариев

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Лимит Лимитович
А если Путин скажет, что он за Fan ID, что скажет Газзаев?)
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Михаил Максаков
Газзаев о Fan ID: «Моё мнение точно такое же, как у Владимира Владимировича, да поможет ему святой Георгий »
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Valeriy Komarow
Ответ Denis Kotsuba
Объясните,в чем проблема пойти в МФЦ и сделать это фан айди?
Завтра закон примут без ошейников не выходить из дома, и что тоже проблемы не будет надел и пошел? Дело тут совсем в другом мил человек, жаль что некоторые этого понять не могут.
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Доктор Броманталь
Газзаев, прочитай для чего нужен фан айди на примере бананометателя из Ульяновска. Без фан айди на стадионе нет технической возможности запретить ему проход на стадион.
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Доктор Броманталь
Камеры на стадионе можно выключить. Недавно так было.
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9wkbc9rjcb
Зачем зарабатывать на билетах? Начальник и так выпишет казенных деньжат, сколько надо.
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n666
Ответ Ярик01
При всей неприязни к Газзаеву, он и против повышения пенсионного возраста голосовал и тут понятен
Нет здесь никакого героизма, он голосовал так, как и вся его фракция «Справедливая Россия»
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Sajres_Smit
Ответ therealgreenman
Мне кажется клубам плевать на эти билеты,(в плане прибыли) с этого им не горяче, не холодно, если бы им это било по карманам, они бы уже давно все завыли, а так их видимо вполне всё устраивает, на уборке стадиона экономят…
Я бы так не сказал. Из Спартака постоянно кто-то ноет о том, что в матчдей сильно меньше денег стало. А Спартак хорошо на этом зарабатывал
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Denis Kotsuba
Объясните,в чем проблема пойти в МФЦ и сделать это фан айди?
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Evgen51Sever
Ответ therealgreenman
Мне кажется клубам плевать на эти билеты,(в плане прибыли) с этого им не горяче, не холодно, если бы им это било по карманам, они бы уже давно все завыли, а так их видимо вполне всё устраивает, на уборке стадиона экономят…
Единственный клуб, который ещё хоть как-то от законодателей не зависит и может заявить - Краснодар. Но пока что у них посещаемость снизилась, но не до 200 человек на матче
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Evgen51Sever
Кстати говоря, Газзаев изначально был против. Так что не переобувался)
Молодец
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Ярик01
При всей неприязни к Газзаеву, он и против повышения пенсионного возраста голосовал и тут понятен
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Nick150486
Вот интересно, а что бы он говорил, если ещё был депутатом?)))
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red hikkikomori
Он в своем уме?(сарказм)
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Cruel Snake
Хозяин

— Ты не в ту сторону лаешь!
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therealgreenman
Мне кажется клубам плевать на эти билеты,(в плане прибыли) с этого им не горяче, не холодно, если бы им это било по карманам, они бы уже давно все завыли, а так их видимо вполне всё устраивает, на уборке стадиона экономят…
+15
-2
+13
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Jeicob Harlon
газ будет играть в новом сезоне Участок роль ,подручного безрукова
+2
-1
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vladosthebest
Да ладно!
+1
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