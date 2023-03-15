Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ или в Кубке

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Виталий Мешков Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Судья Виталий Мешков может вернуться к работе в ближайшее время.

Об этом рассказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

«Он обязательно вернется. Надеюсь, в 21-м туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег.

Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно. Его срок ротации зависит больше от коллег. Если они будут работать не так, как в матче «Ростов» – «Нижний Новгород», то Мешков мог бы посидеть без назначений подольше», – сказал Каманцев.

Мешков не был назначен на 19-й тур Мир РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» – «Урал» (2:2): арбитр не засчитал гол Александра Соболева на 86-й минуте, а также не зафиксировал пенальти – эту ошибку исправил ВАР. На матчи 20-го тура Мешков также не получил назначений.

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13 комментариев

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укротитель троллей
да никто и не сомневался что он скоро вернётся
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жаба душит мостового
Надо на ответную игру с Уралом назначать!
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Николай Повалюхин
Всем им жариться в аду)
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Андрей Лоел
За зарплатой из Газпрома?
+4
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Древний спартач
Повторяет путь Казарцева . При нынешнем положении дел в стране совсем неудивительно . Своих """" не сдают .
+2
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jwbmwbqvih
Ответ Валера, уходи!!!
т.е. сейчас на носу 20 тур и глава департамента судей надеется что в нем еще кто-то из его подчиненных "обосрется", что бы Мешкова можно было вернуть в 21?
Тур не нужен. Они уже обосрались.
+2
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БолельщикСоСтажем
Понять и простить
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ДудьСдулся
Всё ожидаемо, грубейшие ошибки против Спартака, 2-3 тура и снова на поле...
+11
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S.Mane10
Бездарный арбитр, лучше бы не возвращался
+7
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Игорь Удалов
Конечно может. Даже сделает это. Это же не н известный мужик, которого в ФНЛ отправили. Это гуру судейства
+2
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Валера, уходи!!!
т.е. сейчас на носу 20 тур и глава департамента судей надеется что в нем еще кто-то из его подчиненных "обосрется", что бы Мешкова можно было вернуть в 21?
+4
0
+4
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Валера, уходи!!!
охрененная логика, вернем косячника, когда другие еще больше накосячат... может все же отправить его судить 2 лигу пусть форму поддерживает?
+12
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Дмитрий9779
Кто бы сомневался.
+10
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