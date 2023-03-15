Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ или в Кубке

Судья Виталий Мешков может вернуться к работе в ближайшее время.

Об этом рассказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

«Он обязательно вернется. Надеюсь, в 21-м туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег.

Виталий, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно. Его срок ротации зависит больше от коллег. Если они будут работать не так, как в матче «Ростов» – «Нижний Новгород», то Мешков мог бы посидеть без назначений подольше», – сказал Каманцев.

Мешков не был назначен на 19-й тур Мир из-за ошибок в матче «Спартак» – «Урал» (2:2): арбитр не засчитал гол Александра Соболева на 86-й минуте, а также не зафиксировал пенальти – эту ошибку исправил ВАР. На матчи 20-го тура Мешков также не получил назначений.

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