Александр Мостовой: «За ошибки арбитров РПЛ надо штрафовать и дисквалифицировать, а не отправлять в Первую лигу»

считает, что судей в Мир РПЛ нужно штрафовать и дисквалифицировать.

Бывший футболист сборной России заявил об этом, комментируя судейские ошибки в матчах 18-тура.

Ранее стало известно, что арбитр не получил назначение на 19-й тур из-за результативных ошибок в матче «Спартак» – «Урал» (2:2).

«Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением ВАР допускаются ошибки. Потому что футбол – это одна из самых динамичных игр в мире. Основная проблема судейства в том, что 90% судей не играли в футбол.

Если будет большее количество арбитров, игравших в футбол, – это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает – это все тоже играет свою роль.

Много эпизодов, когда арбитры идут смотреть ВАР в, казалось бы, очевидной ситуации. А в весьма спорной почему-то не идут.

Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в , то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», – сказал Мостовой.