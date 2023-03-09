Александр Мостовой: «За ошибки арбитров РПЛ надо штрафовать и дисквалифицировать, а не отправлять в Первую лигу»

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Александр Мостовой Виталий Мешков Футбол

Александр Мостовой считает, что судей в Мир РПЛ нужно штрафовать и дисквалифицировать.

Бывший футболист сборной России заявил об этом, комментируя судейские ошибки в матчах 18-тура.

Ранее стало известно, что арбитр Виталий Мешков не получил назначение на 19-й тур из-за результативных ошибок в матче «Спартак» – «Урал» (2:2).

«Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением ВАР допускаются ошибки. Потому что футбол – это одна из самых динамичных игр в мире. Основная проблема судейства в том, что 90% судей не играли в футбол.

Если будет большее количество арбитров, игравших в футбол, – это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает – это все тоже играет свою роль.

Много эпизодов, когда арбитры идут смотреть ВАР в, казалось бы, очевидной ситуации. А в весьма спорной почему-то не идут.

Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в РПЛ, то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», – сказал Мостовой.

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15 комментариев

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Overkiller
Ответ Pucheslav
Тогда судьи через месяц закончатсч
"На 19-й тур РПЛ не хватает судей: у Казарцева, Левникова, Бобровского проблемы со здоровьем, Мешков, Иванов, Москалев и еще ряд арбитров отстранены"
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Дважды_Герой
Ответ Тайосич
Кто тогда будет газовый клуб тащить? Так арбитров не напасёшься. А из Первой лиги всегда можно вернуть в вышку, как Вилкова 2 раза возвращали аккурат к матчу Зенита против Спартака.
Плак, плак..
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Виталик Украинский
У спартачей всегда были проблемы с пониманием причинно- следственных связей. Если наказывать клубы из-за которых судьи допускают "ошибки" то проблема решится гораздо быстрее.
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Сергей Молодых
Но если свистит в пользу Спартака, то конечно не надо наказывать, а вот если по правилам да ещё не в сторону Спартака то казнить их всех! Если что, то мы зальём своей красно- белой жижей весь интернет,
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В Питере Пять
Почему Тайосич сегодня опять порвался? Кто обидел малого?
+4
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Carlos
Тогда некому будет судить
Все ошибаются
Это же люди брат🤦
В Европе тоже ошибаются, но там лояльней относятся
Если ты такой честный, постоянно всех оскорбляешь тогда на тебе надо первому тестировать жёсткие меры ⚖️
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Тайосич
Кто тогда будет газовый клуб тащить? Так арбитров не напасёшься. А из Первой лиги всегда можно вернуть в вышку, как Вилкова 2 раза возвращали аккурат к матчу Зенита против Спартака.
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а ты смешной
Ответ Pucheslav
Тогда судьи через месяц закончатсч
Останется один Бобровский
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Pucheslav
Тогда судьи через месяц закончатсч
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Александр Зубков
Ответ error505
и кто судить будет, если всех дисквалификацировать?
Мостовой. Он в футбол играл. Он посудит.
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.ru
за ошибки, в лучшую лигу мира... действительно нонсенс
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Титал Телоян
Кто говорил что он одекватно не может говорить????
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error505
и кто судить будет, если всех дисквалификацировать?
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Tigo_Volchara93
Наконец-то здравые слова слышу от этого теловища
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cektor
Наказывать надо рублем !
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