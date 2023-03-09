Александр Мостовой: «За ошибки арбитров РПЛ надо штрафовать и дисквалифицировать, а не отправлять в Первую лигу»
Александр Мостовой считает, что судей в Мир РПЛ нужно штрафовать и дисквалифицировать.
Бывший футболист сборной России заявил об этом, комментируя судейские ошибки в матчах 18-тура.
Ранее стало известно, что арбитр Виталий Мешков не получил назначение на 19-й тур из-за результативных ошибок в матче «Спартак» – «Урал» (2:2).
«Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением ВАР допускаются ошибки. Потому что футбол – это одна из самых динамичных игр в мире. Основная проблема судейства в том, что 90% судей не играли в футбол.
Если будет большее количество арбитров, игравших в футбол, – это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает – это все тоже играет свою роль.
Много эпизодов, когда арбитры идут смотреть ВАР в, казалось бы, очевидной ситуации. А в весьма спорной почему-то не идут.
Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в РПЛ, то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», – сказал Мостовой.
Все ошибаются
Это же люди брат🤦
В Европе тоже ошибаются, но там лояльней относятся
Если ты такой честный, постоянно всех оскорбляешь тогда на тебе надо первому тестировать жёсткие меры ⚖️