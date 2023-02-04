Коло-Муани с 19 (9+10) очками лидирует в Бундеслиге. Лишь у Холанда и Неймара больше в топ-лигах

Нападающий « » оформил дубль в игре с «Гертой».

Француз забил на 21-й и 28-й минутах матча 19-го тура Бундеслиги – с пенальти и после паса хавбека .

Суммарно у 24-летнего футболиста 9 голов и 10 результативных передач в текущем чемпионате Германии. В пяти ведущих лигах Европы больше очков по системе «гол+пас» набрали лишь форварды Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 25+3) и («ПСЖ», 12+10). Столько же – у нападающего парижан (9+10).

Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.