Коло-Муани с 19 (9+10) очками лидирует в Бундеслиге. Лишь у Холанда и Неймара больше в топ-лигах

Теги Герта Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Неймар Рандаль Коло-Муани Эрлинг Холанд Йеспер Линдстрем Футбол

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани оформил дубль в игре с «Гертой».

Француз забил на 21-й и 28-й минутах матча 19-го тура Бундеслиги – с пенальти и после паса хавбека Йеспера Линдстрема.

Суммарно у 24-летнего футболиста 9 голов и 10 результативных передач в текущем чемпионате Германии. В пяти ведущих лигах Европы больше очков по системе «гол+пас» набрали лишь форварды Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 25+3) и Неймар («ПСЖ», 12+10). Столько же – у нападающего парижан Лионеля Месси (9+10).

Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Zomourning33
Ответ Самый адовый Крикун
Да хоть 40+40 набьёт, самый главный момент в жизни он засрал в финале ЧМ на 120-й минуте
Ему 24 вот вот исполнилось, какая вся жизнь, хейтерок месси?
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vacako20!8
Ответ Самый адовый Крикун
Да хоть 40+40 набьёт, самый главный момент в жизни он засрал в финале ЧМ на 120-й минуте
Спасибо ему за это
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Самый адовый Крикун
Ответ Edwin_Hubble
Не данный момент. У него все ещё впереди.
Впереди? Ты пишешь, будто ему 20 лет. А он даже старше Мбаппе, хоть и на 2 недели всего. Возможно он и выиграет что-то серьёзное, много добьётся, но что свой звёздный час просрал, это медицинский факт.
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Кирилл Голивец
Ответ Самый адовый Крикун
Да хоть 40+40 набьёт, самый главный момент в жизни он засрал в финале ЧМ на 120-й минуте
Ему всего 24. Он может еще и ЛЧ выиграть, и с таким поколением французов и в финале крупного турнира сыграть.
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Edwin_Hubble
Ответ Самый адовый Крикун
Да хоть 40+40 набьёт, самый главный момент в жизни он засрал в финале ЧМ на 120-й минуте
Не данный момент. У него все ещё впереди.
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ManuCherry
Ответ Самый адовый Крикун
Да хоть 40+40 набьёт, самый главный момент в жизни он засрал в финале ЧМ на 120-й минуте
Так написал, будто Муани промахнулся в том моменте) Эмельяно просто был на кураже
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Крыс Пол
А ведь если бы забил тогда, то мог бы претендовать на ЗМ.
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Самый адовый Крикун
Да хоть 40+40 набьёт, самый главный момент в жизни он засрал в финале ЧМ на 120-й минуте
+15
-4
+11
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Милан Тео 19
Милану остаётся подписать только Окафора за 30 лямов, других вариантов нет ...
0
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Милан Тео 19
Прошлым летом Мальдини и Массара признали лучшими менеджерами Европы, и по делу, этим же летом их явно признают худшим и менеджерами ...
0
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Милан Тео 19
Как же лоханулись летом Мальдини с Массарой когда могли вжять его бесплатно, а вместо этого подписали мёртвого Ориги с личкой в 4 миллиона на 4 года 🤦‍♂️ ...
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+2
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Sevuska
Благодарю ему Айтрахт держится очень достойно в Бундеслиги , не намного отставая от лидеров .
+1
-2
-1
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error505
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси сегодня выйдет на чистое 3 место:)
Я бы не был так уверен
+1
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Кирилл Голивец
Ждем летом в Баварии.
+1
-1
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Фанат Лионеля Месси
Месси сегодня выйдет на чистое 3 место:)
0
-4
-4
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deadjoker
Коло-муани соревнуется с Шупо-мотингом в Бундеслиге.
+10
0
+10
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