Коло-Муани с 19 (9+10) очками лидирует в Бундеслиге. Лишь у Холанда и Неймара больше в топ-лигах
Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани оформил дубль в игре с «Гертой».
Француз забил на 21-й и 28-й минутах матча 19-го тура Бундеслиги – с пенальти и после паса хавбека Йеспера Линдстрема.
Суммарно у 24-летнего футболиста 9 голов и 10 результативных передач в текущем чемпионате Германии. В пяти ведущих лигах Европы больше очков по системе «гол+пас» набрали лишь форварды Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 25+3) и Неймар («ПСЖ», 12+10). Столько же – у нападающего парижан Лионеля Месси (9+10).
Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.
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