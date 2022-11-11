Канчельскис об игроках из России в «МЮ»: «Мы своих не бросаем, буду рад помочь. Нужно радоваться и маленькой победе»

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Андрей Канчельскис надеется увидеть в составе «Манчестер Юнайтед» игроков из России.

«В «Манчестер Юнайтед» я бы хотел видеть российских футболистов. Буду очень рад, если там появится русский футболист, поможем ему по всем статьям.

От меня ничего не зависит. Могу предложить помощь, по сей день у меня хорошие отношения с «Манчестером». Но это уже решение главного тренера. Я буду очень-очень рад помочь футболистам, ребятам. Они же наши. Мы своих, русских, не бросаем, как говорится в фильме.

Мы должны радоваться любой маленькой победе. Хоть она маленькая, но победа. Дай бог, чтобы футболист продвигался. Могу пожелать удачи. А если из «Манчестера» будет предложение, поможем ему всеми путями», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

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