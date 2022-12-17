«В ближайшие 15-20 лет никто из россиян не перейдет в АПЛ. У нас нет футболистов такого уровня». Канчельскис об РПЛ

считает, что российские футболисты не готовы к игре в Европе.

«Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в Мир РПЛ не сможет повторить мой успех – переход в « » или другой клуб . Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня.

В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков.

Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим», – заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис о лимите: «В Англии легионерам нужно 25% матчей за сборную. В России все изменится, если принять такое»

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