Гончаренко о Fan ID: «Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры? Стадионы пустуют»
Виктор Гончаренко призвал изменить требования к посетителям стадионов Мир РПЛ.
– Что делать с картой болельщика?
– Какие‑то шаги всем нам нужно предпринять, чтобы упростить проход людей на стадионы. Понимаем, что все стадионы – и «ВЭБ Арена», и «Открытие Арена» – пустуют.
Нужно пойти друг другу навстречу, чтобы ослабить карту болельщика. Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры? – сказал главный тренер «Урала».
Fan ID делает наш футбол заложником
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/3094553.html
На концертах это спошь и рядом.
На хоккее или в театре никто на поле не выбегает и игрокам морды не бьют.
сегодня файеры разрешить, завтра гей парады на беговых дорожках и солдаты НАТО вместо кузмичей.
чтобы ресурсы наши своровали ?
Поэтому всех хотят поставить под айди
Про драку на заднем дворе Большого, неделей ранее, между фанатами Мышиного Короля и Щелкунчика я уже молчу...
Хм...
Хотя есть анимешные Рёдан.
Давайте скорее вводите Кино ID.
Стоит обратить внимание Минспорту, чего это они арены заполняют