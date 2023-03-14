Гончаренко о Fan ID: «Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры? Стадионы пустуют»

призвал изменить требования к посетителям стадионов Мир .

– Что делать с картой болельщика?

– Какие‑то шаги всем нам нужно предпринять, чтобы упростить проход людей на стадионы. Понимаем, что все стадионы – и « », и « » – пустуют.

Нужно пойти друг другу навстречу, чтобы ослабить карту болельщика. Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры? – сказал главный тренер « ».

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