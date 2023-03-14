Гончаренко о Fan ID: «Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры? Стадионы пустуют»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Урал Открытие Банк Арена Виктор Гончаренко ВЭБ Арена Матч ТВ Fan ID Футбол

Виктор Гончаренко призвал изменить требования к посетителям стадионов Мир РПЛ.

– Что делать с картой болельщика?

– Какие‑то шаги всем нам нужно предпринять, чтобы упростить проход людей на стадионы. Понимаем, что все стадионы – и «ВЭБ Арена», и «Открытие Арена» – пустуют.

Нужно пойти друг другу навстречу, чтобы ослабить карту болельщика. Почему на хоккей, в театр идем свободно, а тут такие меры? – сказал главный тренер «Урала».

Fan ID делает наш футбол заложником

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29 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Доктор Броманталь
Витя, зачем ты прикидываешься что не понимаешь ? На хоккее или в театре никто на поле не выбегает и игрокам морды не бьют.
Выбегают:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/about_khl/3094553.html
На концертах это спошь и рядом.
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Доктор Броманталь
Ответ artpal
Я и про футбольных лет 10 почти ничего не слышал, по крайней мере в контексте серьёзных нарушений правопорядка
На поле выбегали каждый год до ковида.
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Доктор Броманталь
Ответ s1nt4x
да на самом деле щас на футбол идти безопаснее, чем в 01 году, я помню когда с отцом ходили, а мама замерла и смотрела телевизионные новости. когда шли в разных коридорах болельщики Спартака и ЦСКА, ещё в луже играли. в прошлом году, ходил на кубок ЦСКА Спартак, нормально все вместе шли. ничего дурного не было. я понимаю если бы ещё все хуже становилось, а то наоборот ведь спокойнее.
А бананы почему продолжают бросать ?
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Доктор Броманталь
Витя, зачем ты прикидываешься что не понимаешь ?

На хоккее или в театре никто на поле не выбегает и игрокам морды не бьют.
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CJ77
Ответ Pertinax Gandi
В Бундеслиге, например разрешены файеры. А там по 50-70 тыс. ходят. И никто пока не умер.
и что?! вы хотите чтобы было как в Германии?
сегодня файеры разрешить, завтра гей парады на беговых дорожках и солдаты НАТО вместо кузмичей.
чтобы ресурсы наши своровали ?
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Di.demidov
Путенские все в этой стране извратили и добивают.. пока он еще у власти - хорошего не жди.
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kaimussen
Ответ ADiPin
Хоккей такой вид же спорта, как тот же биатлон,к тому же дорогой, не все в него могут в виду климата, откуда там хулиганам взяться то
Кстати, по поводу биатлона: никому не кажется опасным факт наличия винтовок у спортсменов? Вдруг кто-то из болельщиков выбежит на трассу и отберёт? Пора бы и биатлонистам файуйди оформить. К стрелкам из лука вернёмся попозже.
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CJ77
потому что так уж исторически сложилось, что футбольные фаны объединяются в сплоченные группы, а государство это не любит.
Поэтому всех хотят поставить под айди
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Slavnov
Ответ Dan Kennedy
Часть болельщиков принципиально не ходит и на Кубок из-за фан айди.
я на них вообще внимания не обращаю,не считаю,считаю обычных болельщиков,которым мешает фан уйди,ходить на футбол
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Dan Kennedy
Ответ Slavnov
сегодня без фан уйди было 10 тысяч,с фан уйди,в чемпионате 7 тысяч,из 10 тысяч сегодня, 2600 детей из школ...то есть что фан уйди,что без него,примерное равенство
Часть болельщиков принципиально не ходит и на Кубок из-за фан айди.
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Ярик01
Потому что у властьимущих страх перед фанатами в примерах Украины и манежек, а местные мальчики-зайчики со sports.ru от файеров вообще писаются
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Slavnov
сегодня без фан уйди было 10 тысяч,с фан уйди,в чемпионате 7 тысяч,из 10 тысяч сегодня, 2600 детей из школ...то есть что фан уйди,что без него,примерное равенство
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Frest!
Гончаренко прав. Недоработочка. Театрал ID давно напрашивается.
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Sergio666
И тут друг встаёт мужчина 50 лет в вельветовом пиджаке изумрудного цвета, достаёт из клатча своей дамы банан и швыряет его в балеруна с криками "мукунка прыгучая!".

Про драку на заднем дворе Большого, неделей ранее, между фанатами Мышиного Короля и Щелкунчика я уже молчу...
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Dark.Babysitter
а ещё Аттракционы ID, Детская Площадка ID и Скамейка ID. Чтобы сумасшедшие бабушки на людей нее бросались. Тоже норм будет тема.
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ADiPin
Ответ Shuller18
Поражают такие вопросы. Много слышали про хоккейных хулиганов? О файерах в театре?
Хоккей такой вид же спорта, как тот же биатлон,к тому же дорогой, не все в него могут в виду климата, откуда там хулиганам взяться то
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Dark.Babysitter
потому что нет хоккейных, музейных и театральных ультрас.
Хм...
Хотя есть анимешные Рёдан.
Давайте скорее вводите Кино ID.
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Shuller18
Ответ artpal
Я и про футбольных лет 10 почти ничего не слышал, по крайней мере в контексте серьёзных нарушений правопорядка
В любом случае, это разные уровни опасности и массовости.
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Pertinax Gandi
Ответ Shuller18
Поражают такие вопросы. Много слышали про хоккейных хулиганов? О файерах в театре?
В Бундеслиге, например разрешены файеры. А там по 50-70 тыс. ходят. И никто пока не умер.
+4
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s1nt4x
да на самом деле щас на футбол идти безопаснее, чем в 01 году, я помню когда с отцом ходили, а мама замерла и смотрела телевизионные новости. когда шли в разных коридорах болельщики Спартака и ЦСКА, ещё в луже играли. в прошлом году, ходил на кубок ЦСКА Спартак, нормально все вместе шли. ничего дурного не было. я понимаю если бы ещё все хуже становилось, а то наоборот ведь спокойнее.
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0
+15
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artpal
Ответ Shuller18
Поражают такие вопросы. Много слышали про хоккейных хулиганов? О файерах в театре?
Я и про футбольных лет 10 почти ничего не слышал, по крайней мере в контексте серьёзных нарушений правопорядка
+22
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igls54
"Люблю я тебя, Михалыч!"
+1
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Yuriy Chistyakov
Ох уж эти безумные театралы, громящие БДТ, сжигающие фаерами Адександринку, кидающиеся бананами в Басилашвили и устраивающие пьяные побоища после провальной постановки Могучего.
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vaniaEee
Откуда боты взялись?
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-2
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Alex Slobodskikh
Там на хоккее рекорды посещаемости как раз..
Стоит обратить внимание Минспорту, чего это они арены заполняют
+4
0
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