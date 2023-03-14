Камил Гаджиев о Fan ID: «Требования государства всегда чем-то обусловлены, им нужно следовать. Если по закону нужно – сделаю и буду ходить на матчи»

Теги премьер-лига Россия болельщики AMC Fight Nights Камил Гаджиев Fan ID Футбол

Камил Гаджиев считает, что закону о Fan ID необходимо следовать.

«Собираюсь оформить Fan ID себе и сыну в ближайшее время. Полупустые трибуны – плохо. Значит, нужно делать карту болельщика и идти на футбол. Если по закону нужно оформить Fan ID – сделаю и буду ходить на матчи.

Не понимаю, в чем проблема сделать карту болельщика, но позицию фанатов уважаю. Когда государство выдвигает определенные требования к болельщику, это происходит не на ровном месте. Все требования чем-то обусловлены. Считаю, им нужно следовать.

Не буду на себе примерять мнение фанатов. У них другая культура восприятия футбола. Поэтому нам друг друга не понять», – сказал президент лиги смешанных единоборств Fight Nights.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diablosax
Ответ Егор Добрый
у него с сыночком 100% второе гражданство есть на этот случай 😅
Ну, кстати, по закону РФ на этот случай Россия таких признаёт полноправным гражданином РФ и это не отмазка, разве что второй паспорт = легко "убраться отсюда", это да. Но не более, никакой "Защиты" сам по себе паспорт не даёт, а вот блат и прочее - да, тут ничего нового.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Махнанов
О, моё любимое "там навеху не дураки сидят, им виднее".
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Пустые трибуны. Любо-дорого смотреть на это. Вообще не понимаю, зачем люди ходят на футбол. Я принципиально не хожу. Футбол - это инструмент власти, с помощью которого власть хочет задобрить народ, расположить его к себе, отвлечь его внимание от настоящих общественных проблем. В стране нищета? Ну и что, иди футбол посмотри, отвлекись. Удивляет, что люди этого не понимают. Либо понимают, но просто смирились, что от них ничего не зависит. А ведь пустые трибуны тоже могут быть наглядным показателем общественных настроений.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Добрый
Ответ Лёха Жданчик
Если государство скажет идти умирать ради того чтобы умереть он так же запоет?))
у него с сыночком 100% второе гражданство есть на этот случай 😅
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Лёха Жданчик
Если государство скажет идти умирать ради того чтобы умереть он так же запоет?))
Он поддержит эту речь государства про "умирать".. Просто ему повестка не придёт, никогда. А так бы сразу и в первых рядах.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Камил "сел сразу на 2 стула" Гаджиев
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweaty25
Конкретное требование, например, обусловлено обогащением отдельных личностей, всё верно говорит Камил. Только почему болельщики должны поддерживать этот акт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Метелкин
опять мнение какого-то ноунейма. конечно, государство всегда право. очень удобная позиция.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
А есть ещё вариант : выбрать другую власть,где не в унисон будут все исполнять "одобрям-с" при голосовании,а выражать иные мнения,спорить,отклонять те или иные законы.
Или что : всё,что утверждено и подписано президентом - истина в последней инстанции?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Если государство скажет идти умирать ради того чтобы умереть он так же запоет?))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мяу
Не понимаю в чем проблема была осенью сходить в военкомат и почему Гаджиев не сходил. Если государство решило, значи надо, им виднее.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bleffinho
А если не делать и не ходить закон исполнен не будет?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий