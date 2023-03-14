Камил Гаджиев о Fan ID: «Требования государства всегда чем-то обусловлены, им нужно следовать. Если по закону нужно – сделаю и буду ходить на матчи»

Камил Гаджиев считает, что закону о Fan ID необходимо следовать.

«Собираюсь оформить Fan ID себе и сыну в ближайшее время. Полупустые трибуны – плохо. Значит, нужно делать карту болельщика и идти на футбол. Если по закону нужно оформить Fan ID – сделаю и буду ходить на матчи.

Не понимаю, в чем проблема сделать карту болельщика, но позицию фанатов уважаю. Когда государство выдвигает определенные требования к болельщику, это происходит не на ровном месте. Все требования чем-то обусловлены. Считаю, им нужно следовать.

Не буду на себе примерять мнение фанатов. У них другая культура восприятия футбола. Поэтому нам друг друга не понять», – сказал президент лиги смешанных единоборств Fight Nights.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас