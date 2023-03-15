Холанд о 5 голах в матче ЛЧ: «Моя суперсила – забивать голы. Замена? Сказал Пепу, что хотел бы оформить гекса-трик, но что я могу поделать?»
Эрлинг Холанд признал у себя наличие суперсилы после пента-трика в матче Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала.
Норвежский нападающий сделал первый пента-трик во взрослой карьере, забив пять голов за 57 минут.
– Большой вечер. Во-первых, я горд играть в этом турнире, мне нравится. Пять голов! Выиграть со счетом 7:0 – это потрясающе.
– И какой из пяти голов понравился вам больше всего?
– У меня все как в тумане. Помню, как бил, но не помню, что думал. Я так устал от празднования голов.
Моя суперсила – забивать голы. Мне же нужно быть честным? Так много голов сегодня. Я особо не думал – просто старался отправить мяч в сетку. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря.
– Какой у «Ман Сити» был план на игру?
– Вчера мы много работали над прессингом. Мы должны много бегать и прессинговать, особенно дома. Мы так хорошо умеем забирать мяч, нам нужно делать это чаще. Мы можем больше использовать прессинг, и у парней будет больше пространства для игры.
В отличие от прошлого сезона «Сити» может играть с чистым форвардом, и это то, что я стараюсь привносить в игру команды.
– Пеп Гвардиола заменил вас после пятого гола...
– Я сказал ему, что хотел бы оформить двойной хет-трик (гекса-трик – Sports.ru), но что я могу поделать? – сказал форвард «Ман Сити» в эфире BT Sport.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Там ещё АПЛ не закончена и в ЛЧ всё впереди, а Эрлинг уже в этом сезоне получал повреждения🤓
Но, при этом, за Холландом куда приятнее смотреть. Видно, что парень не эгоист, хороший парень, даже сейчас, когда казалось бы, не сделай Пеп замену - забил бы 6, а то и 7, но вместо гнева, видимого разочарования просто спокойно пошёл к скамейке, обнял тренера, как-то пошутил даже. Приятный парень.
И не в обиду Криштиану, я вообще нет помню, чтобы этот 22 летний голеадор вообще нырял. Просто парнишка за которым невероятно приятно наблюдать.
Надеюсь, в своей карьере, как Месси и Роналду, обойдётся без очень серьёзных травм. Может сможет побить множество рекордов голевых, обойдёт в чём-то даже двух недосягаемых
А то что соперник не бил по ногам не значит что не побьет.
Иногда даже кажется, что стоит получить травму, то резко сдаст, как бывало со многими. Ну это только гадать, что у шарлатана в голове
А еще дать поиграть Альваресу, с которым если работать постоянно, может стать просто топищем