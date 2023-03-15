Холанд о 5 голах в матче ЛЧ: «Моя суперсила – забивать голы. Замена? Сказал Пепу, что хотел бы оформить гекса-трик, но что я могу поделать?»

признал у себя наличие суперсилы после пента-трика в матче .

«Манчестер Сити» разгромил « » (7:0) в ответном матче 1/8 финала.

Норвежский нападающий сделал первый пента-трик во взрослой карьере, забив пять голов за 57 минут.

– Большой вечер. Во-первых, я горд играть в этом турнире, мне нравится. Пять голов! Выиграть со счетом 7:0 – это потрясающе.

– И какой из пяти голов понравился вам больше всего?

– У меня все как в тумане. Помню, как бил, но не помню, что думал. Я так устал от празднования голов.

Моя суперсила – забивать голы. Мне же нужно быть честным? Так много голов сегодня. Я особо не думал – просто старался отправить мяч в сетку. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря.

– Какой у «Ман Сити» был план на игру?

– Вчера мы много работали над прессингом. Мы должны много бегать и прессинговать, особенно дома. Мы так хорошо умеем забирать мяч, нам нужно делать это чаще. Мы можем больше использовать прессинг, и у парней будет больше пространства для игры.

В отличие от прошлого сезона «Сити» может играть с чистым форвардом, и это то, что я стараюсь привносить в игру команды.

– заменил вас после пятого гола...

– Я сказал ему, что хотел бы оформить двойной хет-трик (гекса-трик – Sports.ru), но что я могу поделать? – сказал форвард «Ман Сити» в эфире BT Sport.

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