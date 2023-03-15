Холанд о 5 голах в матче ЛЧ: «Моя суперсила – забивать голы. Замена? Сказал Пепу, что хотел бы оформить гекса-трик, но что я могу поделать?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд признал у себя наличие суперсилы после пента-трика в матче Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала.

Норвежский нападающий сделал первый пента-трик во взрослой карьере, забив пять голов за 57 минут.

– Большой вечер. Во-первых, я горд играть в этом турнире, мне нравится. Пять голов! Выиграть со счетом 7:0 – это потрясающе.

– И какой из пяти голов понравился вам больше всего?

– У меня все как в тумане. Помню, как бил, но не помню, что думал. Я так устал от празднования голов.

Моя суперсила – забивать голы. Мне же нужно быть честным? Так много голов сегодня. Я особо не думал – просто старался отправить мяч в сетку. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря.

– Какой у «Ман Сити» был план на игру?

– Вчера мы много работали над прессингом. Мы должны много бегать и прессинговать, особенно дома. Мы так хорошо умеем забирать мяч, нам нужно делать это чаще. Мы можем больше использовать прессинг, и у парней будет больше пространства для игры.

В отличие от прошлого сезона «Сити» может играть с чистым форвардом, и это то, что я стараюсь привносить в игру команды.

Пеп Гвардиола заменил вас после пятого гола...

– Я сказал ему, что хотел бы оформить двойной хет-трик (гекса-трик – Sports.ru), но что я могу поделать? – сказал форвард «Ман Сити» в эфире BT Sport.

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30 комментариев

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Юрий Мамедов
машина по забиванию голов!
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Oleg
Ответ Lana Rhoades
Да, подло было
То что Месси живет в головах фанатов бездаря из аль насры это факт, но почему вы думаете что у Пепа так же?)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Дмитрий Леонтьев
Трусишка Пеп испугался, что он забьет больше Месси
Если бы Холанн без замены сломался, то ты с товарищами первым бы прибежал с криками "аааааааа шарлатан загонял, надо было дать отдохнуть тащеру!!!1!!1!1"🤡
Там ещё АПЛ не закончена и в ЛЧ всё впереди, а Эрлинг уже в этом сезоне получал повреждения🤓
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исянов
Моя суперсила – забивать голы. Мне же нужно быть честным? Тогда - еще и с помощью левых пенальти (смеется)
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Куприн
Форвард от бога- правильные быстрые решения, идеальное исполнение.
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Egir Grimiv
На мой взгляд, нынешний Холланд это версия того самого Роналду, которого все боялись. Пусть и не со всеми плюсами второго. Два гениальных завершителя. Находить место куда полетит мяч, прибегать туда, идеальный инстинкт убийцы.
Но, при этом, за Холландом куда приятнее смотреть. Видно, что парень не эгоист, хороший парень, даже сейчас, когда казалось бы, не сделай Пеп замену - забил бы 6, а то и 7, но вместо гнева, видимого разочарования просто спокойно пошёл к скамейке, обнял тренера, как-то пошутил даже. Приятный парень.
И не в обиду Криштиану, я вообще нет помню, чтобы этот 22 летний голеадор вообще нырял. Просто парнишка за которым невероятно приятно наблюдать.
Надеюсь, в своей карьере, как Месси и Роналду, обойдётся без очень серьёзных травм. Может сможет побить множество рекордов голевых, обойдёт в чём-то даже двух недосягаемых
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AnMe
Ответ Промах Мораты
Какую травму? Соперник по ногам не бил. Альварес только деградирует
Почему деградирует? Как раз набирает чуть по чуть. Его Пеп постоянно пытается ставить после 60-70 минут вместо Холланда, такое почти в каждом матче. А так деградировать конечно будет, если играть постоянно.
А то что соперник не бил по ногам не значит что не побьет.
Иногда даже кажется, что стоит получить травму, то резко сдаст, как бывало со многими. Ну это только гадать, что у шарлатана в голове
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Александра Александрова
Ответ ALMANAC
Че там у звездной троицы по голам в плей-офф ЛЧ?
Сити не играл с Баварией , вернись в реальность !
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Промах Мораты
Ответ AnMe
Избежать травму перед сильными соперниками А еще дать поиграть Альваресу, с которым если работать постоянно, может стать просто топищем
Какую травму? Соперник по ногам не бил. Альварес только деградирует
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ALMANAC
Че там у звездной троицы по голам в плей-офф ЛЧ?
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Rojo Crio
Ответ Иван Иванов
Был бы Уокер тренером Сити, то оставил бы Холанда на поле...
хорош)
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charly_54
Ответ CriminalJoint62
Все голы нашакалил. Не помню, чтобы он хоть раз забил из-за пределов штрафной
Пффф
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charly_54
Ответ Фанат спорта01
Я помню такой скилл только у позднего Роналду,ничего не делать по при этом забивать уйму голов.
Ван нистелрой
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Иван Иванов
Ответ Kolch
Пеп его заменил, потому что на руках всего 10 пальцев, а кто знает: чем бы он дальше показывать начал количество забитых голов?
Был бы Уокер тренером Сити, то оставил бы Холанда на поле...
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AnMe
Ответ Промах Мораты
Замена не понятна
Избежать травму перед сильными соперниками
А еще дать поиграть Альваресу, с которым если работать постоянно, может стать просто топищем
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Промах Мораты
Замена не понятна
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Михо
Ответ Дмитрий Леонтьев
Трусишка Пеп испугался, что он забьет больше Месси
Вы думаете Пеп личный глор Месси? Тогда он не ушел бы из Барсы, или как то переманил Лео в Сити. Он думает прежде всего об интересах команды, Холланд нужен для гонки за Арсеналом
+6
-7
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Kolch
Пеп его заменил, потому что на руках всего 10 пальцев, а кто знает: чем бы он дальше показывать начал количество забитых голов?
+8
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#SharkTeam
Гекса-трик это круто, но давай лучше без травм до конца сезона и хотя бы по одному голу в каждом матче
+1
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damondiamond
какой гекса-трик??? в рпл напы гекса-трик за сезон делают во многих командах
+10
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Евгений ONE
Ответ Дмитрий Леонтьев
Трусишка Пеп испугался, что он забьет больше Месси
🤦🏻‍♂️🤡
+25
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DolJun
холанд бист, но чсвшный физрук не хочет делить свою значимость с кем-либо еще
+3
-5
-2
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Lana Rhoades
Ответ Дмитрий Леонтьев
Трусишка Пеп испугался, что он забьет больше Месси
Да, подло было
+10
-8
+2
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Извилина Заремы
Ответ CriminalJoint62
Все голы нашакалил. Не помню, чтобы он хоть раз забил из-за пределов штрафной
"Вот это форвард, это настоящий форвард. Бьёт он обычно не издалека, но очень редко промахивается".
+27
-1
+26
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Экспертное мнение
Помешал побить рекорд Криша по голам в сезоне ЛЧ, он мог бы его побить уже в этом матче, но что поделать? Пеп видимо решил не портить праздник после прохода 1/4 арабского кубка
0
-3
-3
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