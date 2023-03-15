Форсберг после 0:7: «У «Сити» фантастическая команда. У «Лейпцига» не было шансов»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эмиль Форсберг Футбол

Эмиль Форсберг оценил вылет «Лейпцига» из Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала немцы проиграли «Манчестер Сити» (0:7, первая игра – 1:1).

«Чувствую себя нехорошо. Не хочу искать оправданий. Больно.

«Сити» успешно провел матч – это фантастическая команда. Нам нужно быть честными: шансов не было», – сказал полузащитник «Лейпцига».

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7 комментариев

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Andrei Panteleev
Ответ Mr_Bart
А ты хорош
А ты голош
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AurelioDeLaurentis
Превосходная игра Манчестер Сити по всем показателям !!! 👏👏👏
Очевидно, что все будут говорить про пента-трик Холланда, но мне во вчерашней игре понравился игра Натана Аке и Родриго. Худше всех в очередной раз сыграл Эдерсон, чуть не заработал красную, а потом в пустом месте отдал пас на игрока соперника , тем самым лишний раз напряг своих защитников. Именно из за таких тупых игроков Ман. Сити не побеждает в ЛЧ, а Гвардиола расплачивается своей репутацией.
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Виталий Ан
Ответ SaTR
еще меньше их будет, если план тренера РБ заключался в том, чтобы полигры катать мяч вдоль своей вратарской
Это когда РБ катал мяч пол игры? С таким заряженным прессингом МС им вообще не доставался мяч.
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SaTR
еще меньше их будет, если план тренера РБ заключался в том, чтобы полигры катать мяч вдоль своей вратарской
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Mr_Bart
Ответ Benner
Ты не прав, Эмиль. Эксперты на спортсе уже давно решили, что все испортил левый пеналь и именно из-за него вы не нанесли ни одного удара в створ и продули 0:7
А ты хорош
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Benner
Ты не прав, Эмиль. Эксперты на спортсе уже давно решили, что все испортил левый пеналь и именно из-за него вы не нанесли ни одного удара в створ и продули 0:7
+22
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+21
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Born is the King
Поддержали Мю называется
0
-3
-3
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