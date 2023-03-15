Форсберг после 0:7: «У «Сити» фантастическая команда. У «Лейпцига» не было шансов»

оценил вылет «Лейпцига» из чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала немцы проиграли « » (0:7, первая игра – 1:1).

«Чувствую себя нехорошо. Не хочу искать оправданий. Больно.

«Сити» успешно провел матч – это фантастическая команда. Нам нужно быть честными: шансов не было», – сказал полузащитник « ».

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