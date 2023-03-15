Форсберг после 0:7: «У «Сити» фантастическая команда. У «Лейпцига» не было шансов»
Эмиль Форсберг оценил вылет «Лейпцига» из Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала немцы проиграли «Манчестер Сити» (0:7, первая игра – 1:1).
«Чувствую себя нехорошо. Не хочу искать оправданий. Больно.
«Сити» успешно провел матч – это фантастическая команда. Нам нужно быть честными: шансов не было», – сказал полузащитник «Лейпцига».
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Очевидно, что все будут говорить про пента-трик Холланда, но мне во вчерашней игре понравился игра Натана Аке и Родриго. Худше всех в очередной раз сыграл Эдерсон, чуть не заработал красную, а потом в пустом месте отдал пас на игрока соперника , тем самым лишний раз напряг своих защитников. Именно из за таких тупых игроков Ман. Сити не побеждает в ЛЧ, а Гвардиола расплачивается своей репутацией.