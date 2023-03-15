Заммер о «Ман Сити» после 7:0 с «Лейпцигом»: «Вышел на уровень мирового класса в полной мере: высокое мастерство, скорость и атлетизм»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Маттиас Заммер РБ Лейпциг Футбол

Маттиас Заммер оценил выход «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала «горожане» разгромили «РБ Лейпциг» (7:0, первая игра – 1:1).

«Сити» сегодня в полной мере вышел на уровень мирового класса. Я говорил перед матчем о том, что сейчас турнир для грандов начинается по-настоящему.

«Сити» выделяется не только высоким уровнем исполнительского мастерства, но и физически мощен. Эта команда обладает скоростью и атлетизмом», – сказал бывший игрок сборной Германии.

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4 комментария

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Akezhan Kutvarov
Главное чтобы Гвардиола не выдумал «чего-то» сверхъестественного и тогда у Сити есть все шансы. Прада Бавария ещё мощь, ну и не поймёшь пока Реал.
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Алик 67
Поживём увидим, не долго до финала, всего чуть меньше трёх месяцев.
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Temirlahn
МС повезло, что попали на Лейпциг.
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Канистра
Сколько лет канистра была фаворитом ЛЧ?
Здесь только слова ,на деле абсолютный ноль
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-2
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