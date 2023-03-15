Заммер о «Ман Сити» после 7:0 с «Лейпцигом»: «Вышел на уровень мирового класса в полной мере: высокое мастерство, скорость и атлетизм»

оценил выход « » в 1/4 финала чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала «горожане» разгромили « » (7:0, первая игра – 1:1).

«Сити» сегодня в полной мере вышел на уровень мирового класса. Я говорил перед матчем о том, что сейчас турнир для грандов начинается по-настоящему.

«Сити» выделяется не только высоким уровнем исполнительского мастерства, но и физически мощен. Эта команда обладает скоростью и атлетизмом», – сказал бывший игрок сборной Германии.

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