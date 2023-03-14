Холанд забил 8 голов в 6 играх за «Ман Сити» в ЛЧ. У Эрлинга хет-трик «Лейпцигу»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче «Манчестер Сити» с «Лейпцигом».

На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти за игру защитника Бенджамина Хенрихса рукой. На 24-й он головой добил мяч в ворота после попадания хавбека Кевина де Брюйне в перекладину. В компенсированное к первому тайму время мяч влетел в сетку после того, как хавбек Амаду Айдара попытался вынести его с линии ворот – и пробил в Эрлинга.

Всего у форварда 8 голов за «горожан» в Лиге чемпионов. Он проводит свой шестой матч в турнире в этом сезоне.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» – 2:0. Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция

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44 комментария

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ubAA
Ответ d.xoxlov
Судья, конечно, – лютый крот. Пенальти – из пальца высосал, фол Холанда перед вторым голом, Эдерсон чётко в корпус играет – свистим в другую сторону. Де Брюйне наступает на ногу немцу – фол в обороне. Грилиш дельфинит на опасный штрафной – едем дальше.
100% !!!
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исянов
какая разница сколько эта корова забила, если хет-трик судья оформил левым пенальти, неудалением эдерсона и неадекватным судейством?

почему бы не сказать четко и ясно - пацаны, мы тащим за уши слабеньких миллиардеров из апл, поэтому можете не стараться. и все расслабятся и будут смотреть цирк дальше.
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ubAA
Честно мне совершенно насрать что на тех, что на других, но судество реально швах, в 2023 году такое палево… ну видно же продажный судейский корпус 😡
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Милан Тео 19.
Холанд реально уже стоит 200 - 250 миллионов ☝️👏 ...
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Левая бровь Анчелотти
Судейство кошмарное, и это на уровне ЛЧ. Трагичное убийство игры, второй тайм бессмысленен.
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Роман
Ответ Никита Кожемяка
РБ итак толком головы поднять не может так ещё и судила чудит!
Чем-то напоминает легендарного судью Эвребе.
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Роман
8 голов топище. Где-то грустит Мбаппе в ПСЖ.
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zzzeeerrrooo
Ответ bpfx5h6vrf
Пока судьи уверенно тащат Сити дальше 🙃
Сити сравнивает РБ с газоном , а виноваты судьи 🤣🤣🤣
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Line Home
Я так понимаю, тут фаны Челси за Вернера топят? Откуда столько обиды, кому из вас Сити не даёт покоя?!
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lampard4ever
Судейство в первом тайме было так себе, но к Холланду претензий нет, он - машина.
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Антон Орехов
Ответ Lindeman
Пенальти липовый
рука была НО игры рукой не было! Эдерсон играл в корпус хоть бы штрафной дал!
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sintenced
Дубль шикарный. С пенальти коронный, в пустые похоронный.
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Line Home
Ало, хет-трик уже хейтеры!
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d.xoxlov
Судья, конечно, – лютый крот. Пенальти – из пальца высосал, фол Холанда перед вторым голом, Эдерсон чётко в корпус играет – свистим в другую сторону. Де Брюйне наступает на ногу немцу – фол в обороне. Грилиш дельфинит на опасный штрафной – едем дальше.
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Ivan Vladyko
Ответ MrWillSee
Увы нет, слишком притянуто за уши это новое «противостояние»
Ну для меня и противостояние Месси и Роналду за уши притянуто, потому как голами многие пытаются это противостояние измерить. Но чёт уверен, что на ближайшие лет десять эта пара будет топовым противостоянием в медиа. А там еще норги может хотя бы ЧЕ зацепят один-два - для более яркой картинки.
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Никита Кожемяка
Ответ Никита Фартушной
один с пенальти, другой на добивании, ну так себе показатель
уже третий зашёл)) тоже так себе? добивание же))))
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fatei4
Пенальти за что? Мяч даже руки не коснулся, разве что майки, но тогда надо и гол роналду на чм на него переписать! 😀 конкретный косяк судьи
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Никита Фартушной
Ответ Никита Кожемяка
Ну что Эрлинг снова зверь или пока ещё непонятно?) Подскажите))
один с пенальти, другой на добивании, ну так себе показатель
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Al22cm
Рефери кончита, убил игру. Дальше можно не смотреть!
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MrWillSee
Ответ Ivan Vladyko
Новый Роналду растёт. Натуральный Забивалду. А вот с Мбаппе непонятно - стать Месси тяжеловато, скорее будет что-то среднее между Месси/Роналду. Но новое противостояние для срачей уже готово
Увы нет, слишком притянуто за уши это новое «противостояние»
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Максим Кутузов
Ответ f0rmoceft
Притянутая за уши пенка
Я в этом матче за сити, я вообще за сити. Но что-то как-то не так все складывается. С пенкой ладно, может и была игра рукой, площадь тела увеличилась и тд.. Но с Эдерсоном вообще не понял, что было
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Никита Кожемяка
Ну что Эрлинг снова зверь или пока ещё непонятно?) Подскажите))
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bpfx5h6vrf
Пока судьи уверенно тащат Сити дальше 🙃
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Мукунку хороший
Судья шлак.. но Сити сегодня бомба..
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Слава Мельников
Ответ rcbkz6mrtd
Мяч не коснулся даже траектории полета не изменил, слишком близко пролетел - пеналь , Едерсон в игрока сыграл Жилине фол последней надежды
согласен. кисть даже немножно не дернулась, как обычно бывает после того как мяч руку задевает. просто пролетел над рукой.
эдерсон сбивает игрока, даже не желтая, зато желтая вернеру. вар молчит
грилиш вообще у стерлинга кажется уроки брал. может это посмотрят на вар и дадут желтую за симуляцию? нет. они лучше левую пенку посмотрят

не судейство, а цирк
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