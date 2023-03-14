Холанд забил 8 голов в 6 играх за «Ман Сити» в ЛЧ. У Эрлинга хет-трик «Лейпцигу»

оформил хет-трик в матче «Манчестер Сити» с «Лейпцигом».

На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти за игру защитника Бенджамина Хенрихса рукой. На 24-й он головой добил мяч в ворота после попадания хавбека Кевина де Брюйне в перекладину. В компенсированное к первому тайму время мяч влетел в сетку после того, как хавбек Амаду Айдара попытался вынести его с линии ворот – и пробил в Эрлинга.

Всего у форварда 8 голов за «горожан» в чемпионов. Он проводит свой шестой матч в турнире в этом сезоне.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» – 2:0. Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция

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