Холанд забил 8 голов в 6 играх за «Ман Сити» в ЛЧ. У Эрлинга хет-трик «Лейпцигу»
Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче «Манчестер Сити» с «Лейпцигом».
На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти за игру защитника Бенджамина Хенрихса рукой. На 24-й он головой добил мяч в ворота после попадания хавбека Кевина де Брюйне в перекладину. В компенсированное к первому тайму время мяч влетел в сетку после того, как хавбек Амаду Айдара попытался вынести его с линии ворот – и пробил в Эрлинга.
Всего у форварда 8 голов за «горожан» в Лиге чемпионов. Он проводит свой шестой матч в турнире в этом сезоне.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» – 2:0. Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
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почему бы не сказать четко и ясно - пацаны, мы тащим за уши слабеньких миллиардеров из апл, поэтому можете не стараться. и все расслабятся и будут смотреть цирк дальше.
эдерсон сбивает игрока, даже не желтая, зато желтая вернеру. вар молчит
грилиш вообще у стерлинга кажется уроки брал. может это посмотрят на вар и дадут желтую за симуляцию? нет. они лучше левую пенку посмотрят
не судейство, а цирк