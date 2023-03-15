Холанд с 10 голами вышел на 1-е место в списке бомбардиров ЛЧ. У Салаха – 8
Эрлинг Холанд обошел Мохамеда Салаха и возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов.
Форвард «Манчестер Сити» пять раз забил «Лейпцигу» (6:0, второй тайм) в ответной игре 1/8 финала. Теперь у него 10 голов за 6 игр в текущем розыгрыше.
На втором месте расположился Салах, у которого 8 голов за 7 игр в составе «Ливерпуля».
Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») забили по 7 раз.
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А вот будет ли в 35 Эрлинг в топе большой вопрос
Нельзя вот так матч выигрывать в 1-м сете.
23 февраля, 13:36
У Холанда 5 из 10 от MEN за 1:1 с «Лейпцигом» – худшая оценка в «Сити». Sky поставил ему 6 из 10 – ниже в команде нет.
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У Холанда 1 гол в 6 последних матчах.