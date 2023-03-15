Холанд с 10 голами вышел на 1-е место в списке бомбардиров ЛЧ. У Салаха – 8

Теги ПСЖ Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги РБ Лейпциг Мохамед Салах Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Гонсалу Рамуш Футбол

Эрлинг Холанд обошел Мохамеда Салаха и возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов.

Форвард «Манчестер Сити» пять раз забил «Лейпцигу» (6:0, второй тайм) в ответной игре 1/8 финала. Теперь у него 10 голов за 6 игр в текущем розыгрыше.

На втором месте расположился Салах, у которого 8 голов за 7 игр в составе «Ливерпуля».

Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») забили по 7 раз.

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22 комментария

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Arsamag Kodzasov
Холланд игрок момента,посмотрите все его 5 голов все забил на добивание
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А.В. Бубнов
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пеп пожалел видать Лейпциг,заменив его. Зверь конечно этот блондин)
Ага, и губа такая отвсишая... Наверное на привязи держат)
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прощай Роналду
Лысый гнида, такой потенциальный рекорд запорол- "СЕКСА-ТРИК!"
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DolJun
Ответ Va_BanK
Как там дела у Челси?
новость прочитай)
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Va_BanK
Ответ DolJun
нет, у физрука просто чсв взыграло, что о бисте холанде будут говорить больше чем о нем
Как там дела у Челси?
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Мусавир Муниров
Ответ Юрий Балышев
Гвардиола не дал Холланду забить 6 и стать единственным кто отгрузил в лиге чемпионов столько,а так 5 уже есть у Месси , сравнятся так сказать.
даа, жадный Хосеп 😢☝️ когда ещё подвернётся, такой случай в ЛС?
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stastzar
У Гонсалу Рамуша СЕМЬ (!!!). Шикарно! Видимо, не зря вместо Роналду выходил, раз свой уровень подтверждает
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ DolJun
нет, у физрука просто чсв взыграло, что о бисте холанде будут говорить больше чем о нем
завтра еще на дополнительную тренировку в 6 утра заставит приехать,чтоб не выпендривался?)
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zzzeeerrrooo
Ответ Holy Diver
Ничего, сейчас наш гений30 всё проанализирует, отгрузит трёшку с пенальти Баварии и тут же выйдет на первое место! Ах да, точно...
В его годы гений уже во всю в финалах ЛЧ забивал
А вот будет ли в 35 Эрлинг в топе большой вопрос
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DolJun
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пеп пожалел видать Лейпциг,заменив его. Зверь конечно этот блондин)
нет, у физрука просто чсв взыграло, что о бисте холанде будут говорить больше чем о нем
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Holy Diver
Ничего, сейчас наш гений30 всё проанализирует, отгрузит трёшку с пенальти Баварии и тут же выйдет на первое место! Ах да, точно...
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Lindeman
Ответ MrWillSee
Как он его заменил?? Один год до рекорда Месси и Адриану!! Ну как так?((
За рекордами только один человек гонится
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Роман
Так и Роналду догонит.
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Юрий Балышев
Гвардиола не дал Холланду забить 6 и стать единственным кто отгрузил в лиге чемпионов столько,а так 5 уже есть у Месси , сравнятся так сказать.
+4
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Furyus
Надо Холланда объяснить, что это всё-таки футбол, а не теннис.
Нельзя вот так матч выигрывать в 1-м сете.
+2
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ ArtemEgs
Луис Адриано из Шахтера
а... матч с БАТЭ ) совсем подзабыл) спасибо) покер Дадо Пршо помню,а про Луиса вылетело из головы)
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ArtemEgs
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Извините, или уже память ни к черту, или еще что. Но о каком Адриану идет речь?)
Луис Адриано из Шахтера
+2
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ MrWillSee
Как он его заменил?? Один год до рекорда Месси и Адриану!! Ну как так?((
Извините, или уже память ни к черту, или еще что. Но о каком Адриану идет речь?)
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Moscwow
Ответ bevooch
Три недели назад было так: 23 февраля, 13:36 У Холанда 5 из 10 от MEN за 1:1 с «Лейпцигом» – худшая оценка в «Сити». Sky поставил ему 6 из 10 – ниже в команде нет. <...> У Холанда 1 гол в 6 последних матчах.
Ну всё правильно, догнался за безголовые пять матчей
+5
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MrWillSee
Как он его заменил?? Один год до рекорда Месси и Адриану!! Ну как так?((
+15
-2
+13
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Кан и Баллак сидят в баре
Пеп пожалел видать Лейпциг,заменив его. Зверь конечно этот блондин)
+14
-2
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bevooch
Три недели назад было так:

23 февраля, 13:36
У Холанда 5 из 10 от MEN за 1:1 с «Лейпцигом» – худшая оценка в «Сити». Sky поставил ему 6 из 10 – ниже в команде нет.
<...>
У Холанда 1 гол в 6 последних матчах.
+14
-1
+13
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