Холанд с 10 голами вышел на 1-е место в списке бомбардиров ЛЧ. У Салаха – 8

обошел и возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов.

Форвард « » пять раз забил «Лейпцигу» (6:0, второй тайм) в ответной игре 1/8 финала. Теперь у него 10 голов за 6 игр в текущем розыгрыше.

На втором месте расположился Салах, у которого 8 голов за 7 игр в составе « ».

Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») забили по 7 раз.

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