«Бавария» надеется бесплатно подписать Кейна в 2024-м. «Тоттенхэм» не будет продавать его летом

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Sky Sports Харри Кейн Футбол

«Бавария» хочет бесплатно подписать Харри Кейна в 2024 году.

Как сообщает Sky Sports, «Тоттенхэм» отказывается продавать форварда ближайшим летом. Такой вариант не будет рассматриваться даже в том случае, если клуб не попадет в Лигу чемпионов, а в переговорах о новом контракте с англичанином будут проблемы.

«Шпоры» надеются договориться с лучшим бомбардиром в их истории хотя бы по ходу следующего сезона. К тому же пользу от присутствия игрока в команде они оценивают выше, чем потенциально вырученную сумму.

«Бавария» рассчитывает, что при таком сценарии ей удастся в январе начать переговоры с Кейном и подписать его в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний футболист забил 20 мячей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Syndycate
Ответ che kaif
Бавария лч цепляет раз в 10 20 лет )) ковидная не в счет. А ехать ради салатниц такое себе
Ну да, куда лучше сидеть в бестрофейнике, и уйти так и ничего не выиграв будучи одним из лучших нападающих)
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Харри Кейн
Блин, самые бедные, уже заплатили бы этим летом и забрали
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Ansu Fati
Ответ Питер Пэн
Тем более именно в Баварии у него вполне реальный шанс стать наконец-то чемпионом
Это Бавария значит захотела, чтобы Кроос за копейки и Алаба задарма перешли в Реал?)

И еще вот:
Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан исключил возможность скорого ухода из клуба Роберта Левандовского.
"Трансфер Левандовского этим летом? Такой вопрос даже не обсуждается. У него контракт до 2023 года, и он его выполнит", – заявил Кан.

Бавария, конечно, большой клуб и мечта многих футболистов, но футбол полон случаев, когда деньги или желание игрока играют огромную роль. Бавария, как нам известно, не любители тратиться и не будет меряться кошельком с названными мной грандами)
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Буратино55
Ответ superduper
Поверь, Бавария если захочет, сможет
Зачем ему из суперлиги апл идти в немецкий карманный чемп? МЮ, Челси, реал
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kin
Проклятье Кейна какое-то, надеются подписать, но не подпишут)
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МБ14
Ответ Ansu Fati
Ага, в зимнее ТО всякие Реалы, Челси, МЮ, ПСЖ и МС подождут лета 2024, чтобы он ушел бесплатно в Баварию))
Ага, наверное надо читать дальше заголовка, а не за плюсиками гнаться.
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Dmitry_Bayern18
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Бавар то не проект, а команда с историей богатой , проект неудавшийся в Париже пытаются построить
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Dimashay
Ответ Иван Иванов
Ага, а ты ещё представь такую ситуацию, что Тоттенхэм не попадает в зону Лиги Чемпионов по окончанию нынешнего сезона. Тогда зимой Кейна реально заберут за большие деньги какой-нибудь гранд. Это мега усиление к плей-офф ЛЧ!
Правило отменили, модно заявить заигранного в другом клубе зимой
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superduper
Ответ bpfx5h6vrf
Комментарий удален модератором
Про Реал промолчу, а Челси и сити такой себе выбор, как раз куколда😂
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FinoAllaFine FJ
Невероятный менеджмент у Баварии в последнее время. Многим следует поучиться
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Евгений Громов 22
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Какие тогда ассоциации вызывают у вас клубы?)
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Михаил Родченков
Ответ bpfx5h6vrf
Комментарий удален модератором
в Челси ему нет особого смысла переходить сейчас. Не за трофеями точно. Да и перезощить в другой лондонский клуб после стольких лет...
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red hikkikomori
Надеюсь у них получится это сделать , чтобы проучили Леви) МЮ стоит поучиться у Баварии подходу к трансферам, а не брать спинеры и прочих санчей по 100. Но чтобы выработать такой подход нужно время, а времени никто не даст, всем нужен результат здесь и сейчас, боюсь как бы не продолжилась в МЮ эта традиция переплачивать и потом бесплатно отпускать ничего не показавших игроков, при этом оставаясь без серьезных трофеев типа чемпионства и ЛЧ.
P.S. : простите, что не совсем по теме, просто накипело
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che kaif
Ответ Syndycate
Трофеи выиграет, может даже ЛЧ зацепит, плюс неплохую личку ему дадут
Бавария лч цепляет раз в 10 20 лет )) ковидная не в счет. А ехать ради салатниц такое себе
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Евгений Громов 22
Не удивлюсь сильно если так все и произойдет)
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che kaif
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Стандартная фраза хейтеров Баварии: Опять мюнхенские негодяи пылесосят за бесплатно бундеслигу.... ой... ошибочка.
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bpfx5h6vrf
Ответ superduper
Поверь, Бавария если захочет, сможет
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Питер Пэн
Ответ superduper
Поверь, Бавария если захочет, сможет
Тем более именно в Баварии у него вполне реальный шанс стать наконец-то чемпионом
+3
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superduper
Ответ Ansu Fati
Ага, в зимнее ТО всякие Реалы, Челси, МЮ, ПСЖ и МС подождут лета 2024, чтобы он ушел бесплатно в Баварию))
Поверь, Бавария если захочет, сможет
+5
-2
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Иван Иванов
Ответ Ansu Fati
Ага, в зимнее ТО всякие Реалы, Челси, МЮ, ПСЖ и МС подождут лета 2024, чтобы он ушел бесплатно в Баварию))
Ага, а ты ещё представь такую ситуацию, что Тоттенхэм не попадает в зону Лиги Чемпионов по окончанию нынешнего сезона. Тогда зимой Кейна реально заберут за большие деньги какой-нибудь гранд. Это мега усиление к плей-офф ЛЧ!
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Yuri Ten
Ответ j30
он игрок одной команды имхо , игра в сборной тому потверждение
В Баварии даже Шупо нормально забивает, Кейну и подавно не составит труда забивать 20+
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Иван Иванов
Бред какой-то!
Я думаю летом по-любому кто-то заберёт его за 70-ку! Если Бавария откажется участвовать в этом, то МЮ и Реал точно выложат деньги на стол. В крайнем случае ПСЖ просто мешками денег забросает и всё, приехали!
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Кан и Баллак сидят в баре
Стандартная фраза хейтеров Баварии: Опять мюнхенские негодяи пылесосят за бесплатно бундеслигу.... ой... ошибочка.
+3
-3
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Иван Абланов
Ответ Промах Мораты
Ему уже 30 будет
ЭШП как раз в 30 пришел, а Кейн значительно превосходит его. Во всём.
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Syndycate
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Трофеи выиграет, может даже ЛЧ зацепит, плюс неплохую личку ему дадут
+1
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