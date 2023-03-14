«Бавария» надеется бесплатно подписать Кейна в 2024-м. «Тоттенхэм» не будет продавать его летом
«Бавария» хочет бесплатно подписать Харри Кейна в 2024 году.
Как сообщает Sky Sports, «Тоттенхэм» отказывается продавать форварда ближайшим летом. Такой вариант не будет рассматриваться даже в том случае, если клуб не попадет в Лигу чемпионов, а в переговорах о новом контракте с англичанином будут проблемы.
«Шпоры» надеются договориться с лучшим бомбардиром в их истории хотя бы по ходу следующего сезона. К тому же пользу от присутствия игрока в команде они оценивают выше, чем потенциально вырученную сумму.
«Бавария» рассчитывает, что при таком сценарии ей удастся в январе начать переговоры с Кейном и подписать его в качестве свободного агента.
В текущем сезоне 29-летний футболист забил 20 мячей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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И еще вот:
Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан исключил возможность скорого ухода из клуба Роберта Левандовского.
"Трансфер Левандовского этим летом? Такой вопрос даже не обсуждается. У него контракт до 2023 года, и он его выполнит", – заявил Кан.
Бавария, конечно, большой клуб и мечта многих футболистов, но футбол полон случаев, когда деньги или желание игрока играют огромную роль. Бавария, как нам известно, не любители тратиться и не будет меряться кошельком с названными мной грандами)
P.S. : простите, что не совсем по теме, просто накипело
Я думаю летом по-любому кто-то заберёт его за 70-ку! Если Бавария откажется участвовать в этом, то МЮ и Реал точно выложат деньги на стол. В крайнем случае ПСЖ просто мешками денег забросает и всё, приехали!