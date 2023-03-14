«Бавария» надеется бесплатно подписать Кейна в 2024-м. «Тоттенхэм» не будет продавать его летом

«Бавария» хочет бесплатно подписать в 2024 году.

Как сообщает Sky Sports, « » отказывается продавать форварда ближайшим летом. Такой вариант не будет рассматриваться даже в том случае, если клуб не попадет в Лигу чемпионов, а в переговорах о новом контракте с англичанином будут проблемы.

«Шпоры» надеются договориться с лучшим бомбардиром в их истории хотя бы по ходу следующего сезона. К тому же пользу от присутствия игрока в команде они оценивают выше, чем потенциально вырученную сумму.

« » рассчитывает, что при таком сценарии ей удастся в январе начать переговоры с Кейном и подписать его в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний футболист забил 20 мячей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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