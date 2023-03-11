У Кейна 6 сезонов с 20+ голами в АПЛ, он сравнялся с Агуэро. Больше только у Ширера – 7
Харри Кейн в шестой раз забивает 20 и более голов за сезон АПЛ.
Сегодня форвард «Тоттенхэма» отметился дублем в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (3:1). Это были его 19-й и 20-й голы в текущем сезоне.
29-летний англичанин сравнялся по количеству сезонов с 20 и более голами в АПЛ с экс-форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
На первом месте в этом списке находится бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер, у которого семь таких сезонов.
Подробную статистику Кейна можно найти здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Плюс адаптация не потребуется под чемпионат
Но это был бы лучший вариант для МЮ на место ЦФ
Пора в МЮ за трофеями 💪