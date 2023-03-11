У Кейна 6 сезонов с 20+ голами в АПЛ, он сравнялся с Агуэро. Больше только у Ширера – 7

Теги премьер-лига Англия Серхио Агуэро Алан Ширер рейтинги Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн в шестой раз забивает 20 и более голов за сезон АПЛ.

Сегодня форвард «Тоттенхэма» отметился дублем в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (3:1). Это были его 19-й и 20-й голы в текущем сезоне.

29-летний англичанин сравнялся по количеству сезонов с 20 и более голами в АПЛ с экс-форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

На первом месте в этом списке находится бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер, у которого семь таких сезонов.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карма такая карма
Поздравляю, Харри! Вот это я понимаю бомбардир так бомбардир! Страшно подумать сколько он мог бы выиграть трофеев с другим клубом.. Но история сложилась иначе. Что ж, респект за преданность Шпорам!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football poet
Ответ Орхан Фарманов
Так интересно, приводите в пример Тотти, но, увы, у человека только 1 чемпионство с Ромой и также ноль трофеев на Евроарене
Но он Чемпион мира еще+пару тройку кубков Италии, а Кейна даже этого нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орхан Фарманов
Ответ Football poet
Потому что Тотти и Джеррард выиграли немало трофеев в футболе, а про Мальдини я вообще молчу-это вообще один из рекордсменов по трофеям. И просто по футбольному несправедливо, что у такого игрока, как Харри Кейн 0, НОЛЬ трофеев к 30 годам и учитывая нынешнее положение АПЛ, у Тоттенхема нет шансов против топ-клубов АПЛ по финансовым и игровым ресурсам
Так интересно, приводите в пример Тотти, но, увы, у человека только 1 чемпионство с Ромой и также ноль трофеев на Евроарене
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Obdob
Ответ rigobersong
Ты даже правил лиги не знаешь:)
знаю, что нельзя платить зарплату судьям, а потом еще и иметь наглость просить о льготах на взятки :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Obdob
Ту сумму, которую требовал Лео со своего родного клуба, лига конечно же заблокировала :)) Но ради любимого клуба можно было пойти на резкое понижение зарплаты :) Например, подписать контракт на 4 года. Первый год - минималка, чтобы можно было зарегистрироваться, в оставшиеся годы личка резко увеличивается + Лео получает компенсацию за недополученное в 1й год контракта. Но он хотел все и сразу :) Тем летом Месси четко расставил свои приоритеты и дал всем понять, что он обычный наемник, увы :)
Ты даже правил лиги не знаешь:)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Obdob
Ответ rigobersong
Ты забыл добавить один ньюанс:) Что при продлении контракта, Ла Лига заблокировала сделку:)))
Ту сумму, которую требовал Лео со своего родного клуба, лига конечно же заблокировала :)) Но ради любимого клуба можно было пойти на резкое понижение зарплаты :) Например, подписать контракт на 4 года. Первый год - минималка, чтобы можно было зарегистрироваться, в оставшиеся годы личка резко увеличивается + Лео получает компенсацию за недополученное в 1й год контракта. Но он хотел все и сразу :) Тем летом Месси четко расставил свои приоритеты и дал всем понять, что он обычный наемник, увы :)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Obdob
Да тут каждая история индивидуальна. Взять того же Месси :) Ведь тоже воспитанник своего клуба. У него было все: любовь фанатов, титулы, деньги. А что в итоге? :) При первых же тяжелых временах для клуба сбежал в ПСЖ играть в ЛЧ с Рамосом, хоть и обещал, что ЛЧ вернется на Камп Ноу :) И это при том, что Барса реально дала ему дорогу в футбол, снабжая гормонами :) Лео имел все шансы встать в один ряд с такими легендами, как Барези, Мальдини, Тотти, Джеррард, Касильяс, а запомнится, как простой рвач, для которого жирный чек важнее днк Барсы :) Так что все эти титулы - не показатель. Главное, чтобы человек был порядочным :) А если игрок никогда по-настоящему не любил клуб, то никакие трофеи его в нем не удержат:))
Ты забыл добавить один ньюанс:) Что при продлении контракта, Ла Лига заблокировала сделку:)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ Obdob
Да тут каждая история индивидуальна. Взять того же Месси :) Ведь тоже воспитанник своего клуба. У него было все: любовь фанатов, титулы, деньги. А что в итоге? :) При первых же тяжелых временах для клуба сбежал в ПСЖ играть в ЛЧ с Рамосом, хоть и обещал, что ЛЧ вернется на Камп Ноу :) И это при том, что Барса реально дала ему дорогу в футбол, снабжая гормонами :) Лео имел все шансы встать в один ряд с такими легендами, как Барези, Мальдини, Тотти, Джеррард, Касильяс, а запомнится, как простой рвач, для которого жирный чек важнее днк Барсы :) Так что все эти титулы - не показатель. Главное, чтобы человек был порядочным :) А если игрок никогда по-настоящему не любил клуб, то никакие трофеи его в нем не удержат:))
Так там была проблема с выплатой зп, разве нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Obdob
Ответ rigobersong
Конечно соглашусь была бы красивая история, но тут немного другое:) Милан и Ливерпуль всегда бились за титулы и были на вершине, удобно быть лояльным в таких клубах и говорить, что мы с детства за эмблему:) С Ромой похожая история, да они топ клубом не были, но всегда играли в ЛЧ, брали чемпионат, кубки и т.д. были одно время 2й силой в Италии, платили одно время Капелло самую большую тренерскую зарплату в мире, и всегда давали Тотти то, чего он хочет:) А ТТХ это даже клуб не ровня Севильи:)) Так что вполне нормально, что Кейн захочет уйти на повышение:))
Да тут каждая история индивидуальна. Взять того же Месси :) Ведь тоже воспитанник своего клуба. У него было все: любовь фанатов, титулы, деньги. А что в итоге? :) При первых же тяжелых временах для клуба сбежал в ПСЖ играть в ЛЧ с Рамосом, хоть и обещал, что ЛЧ вернется на Камп Ноу :) И это при том, что Барса реально дала ему дорогу в футбол, снабжая гормонами :) Лео имел все шансы встать в один ряд с такими легендами, как Барези, Мальдини, Тотти, Джеррард, Касильяс, а запомнится, как простой рвач, для которого жирный чек важнее днк Барсы :) Так что все эти титулы - не показатель. Главное, чтобы человек был порядочным :) А если игрок никогда по-настоящему не любил клуб, то никакие трофеи его в нем не удержат:))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ответ Under
с учётом возраста точно не лучший
Ну 2-3 сезона должен ещё в таких же кондициях прибывать я думаю
Плюс адаптация не потребуется под чемпионат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ therealgreenman
Но Леви там будет ломить цену ужасающую, даже с учётам возраста Но это был бы лучший вариант для МЮ на место ЦФ
с учётом возраста точно не лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football poet
Ответ Obdob
Вообще, конечно, забавные персонажи обитают на спортсе. На одной ветке ноют, что у футбола пропала романтика и больше не осталось игроков вроде Мальдини, Тотти и Джеррарда, лояльных одному клубу, а уже на соседней рассказывают, что Кейну нужно уходить из ТТХ. 🤡
Потому что Тотти и Джеррард выиграли немало трофеев в футболе, а про Мальдини я вообще молчу-это вообще один из рекордсменов по трофеям. И просто по футбольному несправедливо, что у такого игрока, как Харри Кейн 0, НОЛЬ трофеев к 30 годам и учитывая нынешнее положение АПЛ, у Тоттенхема нет шансов против топ-клубов АПЛ по финансовым и игровым ресурсам
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Obdob
Вообще, конечно, забавные персонажи обитают на спортсе. На одной ветке ноют, что у футбола пропала романтика и больше не осталось игроков вроде Мальдини, Тотти и Джеррарда, лояльных одному клубу, а уже на соседней рассказывают, что Кейну нужно уходить из ТТХ. 🤡
Конечно соглашусь была бы красивая история, но тут немного другое:) Милан и Ливерпуль всегда бились за титулы и были на вершине, удобно быть лояльным в таких клубах и говорить, что мы с детства за эмблему:) С Ромой похожая история, да они топ клубом не были, но всегда играли в ЛЧ, брали чемпионат, кубки и т.д. были одно время 2й силой в Италии, платили одно время Капелло самую большую тренерскую зарплату в мире, и всегда давали Тотти то, чего он хочет:) А ТТХ это даже клуб не ровня Севильи:)) Так что вполне нормально, что Кейн захочет уйти на повышение:))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
в следующем сезоне, в МЮ, сравняется с Ширером, а еще через сезон - перегонит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Obdob
Вообще, конечно, забавные персонажи обитают на спортсе. На одной ветке ноют, что у футбола пропала романтика и больше не осталось игроков вроде Мальдини, Тотти и Джеррарда, лояльных одному клубу, а уже на соседней рассказывают, что Кейну нужно уходить из ТТХ. 🤡
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
meredow06
Ему пора в какой-то другой клуб,а то столько голов колотит,а кубков нету.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Вот эта стабильноть была у Куна, хотя в команде иногда было 3 топовых кокурента в атаке, а он при любых тренерах, раскладах выходил и забивал:) Мне кажется еще не многие до конца осознают величие Агуэро!:) Кстати у Дрогба таких 2 сезона всего было для сравнения:))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Легенда АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Игрок одного сезона, говорили они
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ответ Sevuska
Машина . Пора в МЮ за трофеями 💪
Но Леви там будет ломить цену ужасающую, даже с учётам возраста
Но это был бы лучший вариант для МЮ на место ЦФ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Надо валить иначе так и закончит карьеру без Кубка
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Машина .
Пора в МЮ за трофеями 💪
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий