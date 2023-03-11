У Кейна 6 сезонов с 20+ голами в АПЛ, он сравнялся с Агуэро. Больше только у Ширера – 7

в шестой раз забивает 20 и более голов за сезон АПЛ.

Сегодня форвард « » отметился дублем в матче 27-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (3:1). Это были его 19-й и 20-й голы в текущем сезоне.

29-летний англичанин сравнялся по количеству сезонов с 20 и более голами в с экс-форвардом «Манчестер Сити» .

На первом месте в этом списке находится бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» , у которого семь таких сезонов.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь.

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