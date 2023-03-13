«Тоттенхэм» не думает о продаже Кейна, несмотря на интерес «МЮ». С ним очень хотят продлить контракт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» даже не думает о продаже Харри Кейна и хочет продлить с ним контракт.

Срок действующего контракта форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Как пишет The Athletic, руководство «Тоттенхэма» готово сделать все ради продления сотрудничества с Кейном.

О приобретении Харри всерьез думает «Манчестер Юнайтед». Англичанин – одна из главных целей клуба, однако «Тоттенхэм» даже не рассматривает возможность продажи нападающего. «Шпоры» концентрируются на продлении контракта с Кейном – если потребуется, клуб готов продолжать переговоры и в сезоне-2023/24, несмотря на риск потерять Харри бесплатно.

«Тоттенхэм» провел предварительные переговоры с Кейном. Общение пока не вышло на продвинутую стадию.

Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», он находится в системе клуба с 2004 года. Он является лучшим бомбардиром в истории «шпор».

В этом сезоне 29-летний нападающий забил 22 гола и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Не хотят, но будут вынуждены, если конечно Кейн не захочет и дальше просиживать в Тоттенхэме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ Donald J. Trump
Продажа клуба займет времени до конца года. Аудит-шмаудит после этого. То есть владельцы клуба смогут зайти нормально в клуб только летом 2024 года.
"Аудит-шмаудит" ...и саудит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Кейн в ТТХ, как джин - раб лампы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry__HiLL
Ну и отлично. Уйдет через год бесплатно. Кейн вообще вел себя очень прилично, хотя его много кто хотел. Сидел в Тоттенхэме много лет. И уж можно человека в почти 30 отпустить туда, где он хоть что-то выиграть сможет более вероятно, чем в Тоттенхэме.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Миргалиев
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Кейн идеальный вариант для МЮ, главное чтобы Глейзеры продали клуб, а уж со шпорами договорятся.
не договорятся :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Если продлит контракт и закончит карьеру без трофеев, то абсолютно никакого сочувствия не вызовет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АЛИ Лабазанов
Не продлит он контракт на этот раз точно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CaptainFootballiste
Было полно великих игроков без трофеев. Чашки, салатницы и кубки - это не показатель величия и мастерства. Плюс, очень вероятно, что в переполненном "харизмой" Манчестер Юнайтед, Харри Кейн вполне может потеряться и не быть эффективным и задействованным на все 100%. Вот как Грилиш в МС. В Астон Вилле он был Царь. А у Пепа, ну максимум, продвинутый ролевик. Интересно, самого Кейна устроит такая роль.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Легенда клуба, да и всей АПЛ, если останется на всю карьеру, то его будут провожать как Тотти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Надеюсь останется в ТТХ
Хочется что бы он до конца доиграл за шпор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Кейну уже 30 лет скоро , а трофеи так и не поднимал ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
porosenochek
#freeHarry
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Правильно МЮ это не гарантированные трофеи. Надо идти в Сити и быть третим форвардом команды
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Abu Ibrahim
Да, кроме того случая когда речь идет о лучшем игроке в истории клуба
о Джимми Гриввзе что-ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abu Ibrahim
Ответ Александр Зубков
Дядя, Леви всех продаст и потом купит, а потом ещё раз продаст, но подороже.
Да, кроме того случая когда речь идет о лучшем игроке в истории клуба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Кейн идеальный вариант для МЮ, главное чтобы Глейзеры продали клуб, а уж со шпорами договорятся.
Продажа клуба займет времени до конца года. Аудит-шмаудит после этого. То есть владельцы клуба смогут зайти нормально в клуб только летом 2024 года.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rascola Victor
Вопрос а другом, захочет ли сам Кейн его продлить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Харри Кейн
Отпустите меня, плиз
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Алмазов
Продлевайте. Тогда можно и продать))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никки Бат
Да, дайте ему уйти уже
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DavidRobertJosephBeckham
Кейн идеальный вариант для МЮ, главное чтобы Глейзеры продали клуб, а уж со шпорами договорятся.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Ответ Master Slova
продадут как миленькие, никуда не денутся
Дядя, Леви всех продаст и потом купит, а потом ещё раз продаст, но подороже.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Осталось убедить Кейна, что трофеи в жизни - не главное...
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
чет мне кажется, что этот британский васек переподпишет контракт до конца карьеры уже, хотя сам факт что леви может потерять такой актив бесплатно, пусть уже и в пред пенсионном возрасте - это из разряда фантастики
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Миллер
По человечески, очень хочется что бы Кейн уже ушел из ТТХ, выиграет АПЛ или нет, другой вопрос.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий