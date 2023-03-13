«Тоттенхэм» не думает о продаже Кейна, несмотря на интерес «МЮ». С ним очень хотят продлить контракт
«Тоттенхэм» даже не думает о продаже Харри Кейна и хочет продлить с ним контракт.
Срок действующего контракта форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Как пишет The Athletic, руководство «Тоттенхэма» готово сделать все ради продления сотрудничества с Кейном.
О приобретении Харри всерьез думает «Манчестер Юнайтед». Англичанин – одна из главных целей клуба, однако «Тоттенхэм» даже не рассматривает возможность продажи нападающего. «Шпоры» концентрируются на продлении контракта с Кейном – если потребуется, клуб готов продолжать переговоры и в сезоне-2023/24, несмотря на риск потерять Харри бесплатно.
«Тоттенхэм» провел предварительные переговоры с Кейном. Общение пока не вышло на продвинутую стадию.
Кейн – воспитанник «Тоттенхэма», он находится в системе клуба с 2004 года. Он является лучшим бомбардиром в истории «шпор».
В этом сезоне 29-летний нападающий забил 22 гола и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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