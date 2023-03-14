«Акрон» не будет подавать протест после матча с «Локо» из-за игры Баринова. Клуб из Тольятти прошел дальше в Кубке

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Первая лига Дмитрий Баринов Р-Спорт Акрон Футбол

«Акрон» не будет подавать протест на результат матча с «Локомотивом».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России клуб из Тольятти прошел москвичей (1:1, по пенальти – 7:6).

В игре принял участие хавбек железнодорожников Дмитрий Баринов, который не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек и автоматической дисквалификации. «Локо» грозило техническое поражение.

«Клуб никаких протестов подавать не будет. В этом сейчас нет смысла», – заявили РИА Новости в пресс-службе «Акрона».

Технарь «Локо» в Кубке из-за Баринова – в чем дело? Он не имел права играть из-за карточек

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7 комментариев

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Арсений Хахатанов
А смысл подавать? Проиграли бы тогда да, подали бы. А так, да хрен с ним
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Спартак Уокер
Ну им и подавать то не зачем все равно прошли дальше
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avcgloronalduMU
Локо сливал турнир? зачем тогда ставить дисквал игрока?
+2
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Тиджани Бабангида
Молодцы ! И победили и добивать технической уловкой соперника благородно отказались
+5
-2
+3
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Eugene88
А что, для такого требуется обращение?!
+16
-1
+15
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Фут.Боль
Правильно, 20тыщ тоже деньги.
+12
0
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TaR
С победой! Что уж тут протесты подавать)))
+31
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