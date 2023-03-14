«Акрон» не будет подавать протест после матча с «Локо» из-за игры Баринова. Клуб из Тольятти прошел дальше в Кубке

«Акрон» не будет подавать протест на результат матча с « ».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России клуб из Тольятти прошел москвичей (1:1, по пенальти – 7:6).

В игре принял участие хавбек железнодорожников , который не имел права этого делать из-за перебора желтых карточек и автоматической дисквалификации. «Локо» грозило техническое поражение.

«Клуб никаких протестов подавать не будет. В этом сейчас нет смысла», – заявили РИА Новости в пресс-службе « ».

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