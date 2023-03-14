Экс-судья Федотов: «Локомотив» получит техническое поражение. Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что для дисквалификации нужно 2 карточки, а не 4»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации судьи Первая лига Сергей Кузнецов судья Игорь Федотов Дмитрий Баринов Чемпионат.com Акрон Футбол

Экс-судья Игорь Федотов уверен, что «Локомотив» нарушил регламент Фонбет Кубка России.

«Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника.

Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что, по регламенту турнира, для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре.

Перед игрой с «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение.

Ответственность понесет клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты, получили протоколы – и все», – отметил Федотов.

«Локомотиву» грозит техническое поражение от «Акрона». Баринов не имел права играть из-за перебора карточек

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29 комментариев

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ДудьСдулся
Ответ КрыСавец
Теперь начинается самое интересное - насколько силён (богат) админ - ресурс паровозов , чтобы выкрутится из этой ситуации, и что будут петь те, кто их будет отмазывать ))
для начала им из пенальти надо выкрутиться.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ivan Petrov
Интересно болельщики Локомотива и после этого будут говорить,что это Спартак вовсём виноват
Нет, не будут. Судейство в матче со Спартаком было и остаётся беспонтовым.
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ДудьСдулся
Но на товарняк до сих пор не похоже...
Обе бьются за победу :)
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Leo Kostin
история на Кадис похожа)
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exbmw
Неплохо сгоняли товарняк
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Ivan Petrov
Интересно болельщики Локомотива и после этого будут говорить,что это Спартак вовсём виноват
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Ivan Petrov
Прощайте девочки,нам будет не хватать ваших слёз
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Ростов-на-Дону
Судьям разрешено только серьги на ушах отслеживать у футболёров и карточки раздавать. Вышел бы на поле Филя Киркоров - разрешили бы.
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RUS-TOMSK
Разве нет оф страницы кубка и чемпионата - где можно смотреть все карточки и дисквалификации - чтоб не было таких ситуации?
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КрыСавец
Теперь начинается самое интересное - насколько силён (богат) админ - ресурс паровозов , чтобы выкрутится из этой ситуации, и что будут петь те, кто их будет отмазывать ))
+3
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+3
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Ярик01
Ответ LAOWAI
из ******* ! судьи не получился хороший начальник команды Не удивлен )
Сухина был неплохим, решалой
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ChurchilI
как же судьи друг-друга не любят ...
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Hitgoe Himgob
Ответ Silent2006
Видимо, бывший арбитр Кузнецов решил, что раз сейчас судьи карточки не считают, то и ему не надо.
Он просто забыл что он начальник команды)))
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инок
Ответ Егор Крид58
у Локо вроде была уже такая ситуация, в прошлом году в кубке с Енисеем
Согласен, с Кухтой такое было. Енисей выиграл ту игру
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Михаил1970
Судьи считают ворон или деньги.
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инок
А почему бы самому судебному корпусу не отслеживать исполнение своих же наказаний: перед матчем уведомлять команды, кто из игроков должен пропустить матч. А то сначала допускают, а потом 0:3 получите, распишитесь.
+4
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LAOWAI
из ******* ! судьи не получился хороший начальник команды Не удивлен )
0
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Rustam Guseynoff
Цирк уехал, а "девочки" остались
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Егор Крид58
у Локо вроде была уже такая ситуация, в прошлом году в кубке с Енисеем
+6
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Фут.Боль
Если будет дисква, то это конечно очень плохо. Но нынешний Кубок слишком запутанный, регламент также не очень понятен.Поэтому, наверное, и запутались. Да и сама схема проведения тоже слишком перемудрена.
+3
-6
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Trash Talking
Если Акрон сегодня победит на поле, то надеюсь тольяттинский клуб сделает всё возможное, чтобы обжаловать это решение как потерпевшая сторона. Потому что техническое поражение Локомотива обесценит все усилия команды Акрон, которая билась и отдала все силы именно на футбольном поле.
+4
-3
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Дмитрий Махаев
СЭ набросил и все повелись на глупость))
0
-7
-7
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Алексей Фирстов
Непрофессионально!
+1
-2
-1
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камикадзе
🤦‍♂️
0
-1
-1
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Геннадий Тимченко
а был бы ФанУйди - Баринова бы даже на стадион не пустили🤣
+10
-3
+7
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