Экс-судья Федотов: «Локомотив» получит техническое поражение. Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что для дисквалификации нужно 2 карточки, а не 4»

Экс-судья Игорь Федотов уверен, что «Локомотив» нарушил регламент Фонбет Кубка России.

«Локомотив» получит техническое поражение в матче с « » и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника.

Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что, по регламенту турнира, для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре.

Перед игрой с «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение.

Ответственность понесет клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты, получили протоколы – и все», – отметил Федотов.

«Локомотиву» грозит техническое поражение от «Акрона». Баринов не имел права играть из-за перебора карточек

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