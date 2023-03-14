Экс-судья Федотов: «Локомотив» получит техническое поражение. Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что для дисквалификации нужно 2 карточки, а не 4»
Экс-судья Игорь Федотов уверен, что «Локомотив» нарушил регламент Фонбет Кубка России.
«Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника.
Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что, по регламенту турнира, для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре.
Перед игрой с «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение.
Ответственность понесет клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты, получили протоколы – и все», – отметил Федотов.
«Локомотиву» грозит техническое поражение от «Акрона». Баринов не имел права играть из-за перебора карточек
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