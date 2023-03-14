Симеоне – лучший тренер без ЛЧ по версии FourFourTwo, Венгер – 2-й, Лобановский – 3-й, Луческу – 6-й
Диего Симеоне признан лучшим тренером, никогда не выигрывавшим Лигу чемпионов.
Возглавляющий «Атлетико» аргентинец занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Отобраны были лишь специалисты, имевшие возможность завоевать трофей после 1992 года и работавшие на клубном уровне.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Диего Симеоне;
2. Арсен Венгер;
3. Валерий Лобановский;
4. Бобби Робсон;
6. Мирча Луческу;
7. Кенни Далглиш;
8. Отто Рехагель;
9. Дидье Дешам;
10. Унаи Эмери;
11. Антонио Конте.
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У Симеоне хоть и футбол убогий, но его Атлетико более менее стабильно хороша уже 12 лет. Есть еврокубки, мог дважды взять ЛЧ, был очень близок, прям на ладони, но проиграли в дополнительные таймы и по серии пенальти. К тому же Симеоне тоже довольно харизматичен
И как-то Купера тут не хватает.
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