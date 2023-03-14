Симеоне – лучший тренер без ЛЧ по версии FourFourTwo, Венгер – 2-й, Лобановский – 3-й, Луческу – 6-й

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Диего Симеоне признан лучшим тренером, никогда не выигрывавшим Лигу чемпионов.

Возглавляющий «Атлетико» аргентинец занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Отобраны были лишь специалисты, имевшие возможность завоевать трофей после 1992 года и работавшие на клубном уровне.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Диего Симеоне;

2. Арсен Венгер;

3. Валерий Лобановский;

4. Бобби Робсон;

5. Массимилиано Аллегри;

6. Мирча Луческу;

7. Кенни Далглиш;

8. Отто Рехагель;

9. Дидье Дешам;

10. Унаи Эмери;

11. Антонио Конте.

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25 комментариев

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S H A R K
Ответ yalyon
Венгер ниже Симеоне? Шта?
При всём уважении к Венгеру, но он немного переоценен. Очень харизматичным тренером был, но его Арсенал был топом только в нулевых, и то не долго.
У Симеоне хоть и футбол убогий, но его Атлетико более менее стабильно хороша уже 12 лет. Есть еврокубки, мог дважды взять ЛЧ, был очень близок, прям на ладони, но проиграли в дополнительные таймы и по серии пенальти. К тому же Симеоне тоже довольно харизматичен
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Yri Yrov
Ответ yalyon
Венгер ниже Симеоне? Шта?
так и знал что будут такие коменты внизу. без этого солнце всхлопнется
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Салауат Нуралиев
Ответ yalyon
Венгер ниже Симеоне? Шта?
Думаю потому что Атлетико 2 раза в финале был, а Арсенал Венгера 1
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Михо
Ответ justadamso@icloud.com
Лучший игрок без ЛЧ-Ибрагимович Лучший игрок без ЧМ- Роналду Лучший игрок без кубка России-Месси Лучший игрок без ЗМ- Неймар
Пункт 1 я бы все же поставил Роналдо Зубастика. Как ни странно, он тоже не брал Лч
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Тимофей Кушнир
В топ 11 есть Эмери и Луческу, но нет Романцева? Понятненько...
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ justadamso@icloud.com
Лучший игрок без ЛЧ-Ибрагимович Лучший игрок без ЧМ- Роналду Лучший игрок без кубка России-Месси Лучший игрок без ЗМ- Неймар
Буратиновича на Роналдо поменяй. Ну и петуха на Рауля.
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d.xoxlov
Конте, понимаю, в насмешку сюда попал?
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Амин Чич
Странно, половина этих тренеров работало по " системе Лобановского", а он находится ниже человека, который на оборону тратит больше чем условная Латвия на свою оборону (Страны)
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Ответ МБ14
Не забываем, что ЛЧ не покорялась Зубастику!
У него золотые мячи, кубки мира есть, так что потерпит :)
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Александра Александрова
Мое мнение Лобановский сильнее их всех !
+1
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Просто Я
В рейтингах лучших тренеров всех времен Венгер обычно в списке идет 3-4, после САФа, Моура, Пепа. Но тут каким-то боком автобусный Симеоне оказался лучше. Дичь какая
+3
-1
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Папичслав
Ответ yalyon
Венгер ниже Симеоне? Шта?
почему должен быть выше? у диего 2 финала
+3
-3
0
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AF007
Ответ Артём Никулин
А где Семак?
Семак – лучший тренер без 1/8 ЛЧ по версии FourFourTwo, Дайч – 2-й, Саутгейт – 3-й, Кобелев – 6-й
+3
0
+3
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МБ14
Ответ justadamso@icloud.com
Лучший игрок без ЛЧ-Ибрагимович Лучший игрок без ЧМ- Роналду Лучший игрок без кубка России-Месси Лучший игрок без ЗМ- Неймар
Не забываем, что ЛЧ не покорялась Зубастику!
0
0
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Амин Чич
Если я не ошибаюсь, то Эктор Купер тоже не брал ЛЧ, но он обязан тут быть
+7
0
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Jack Daniels
Ответ justadamso@icloud.com
Лучший игрок без ЛЧ-Ибрагимович Лучший игрок без ЧМ- Роналду Лучший игрок без кубка России-Месси Лучший игрок без ЗМ- Неймар
я бы все таки буффона поставил как лучшего без ЛЧ
+2
-2
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Амин Чич
Если серьёзно, то даже Романцев должен быть тут выше многих тренеров
+7
-3
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Jack Daniels
Ответ Артём Никулин
А где Семак?
в зените, а к чему вопрос?
+6
-2
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Артём Никулин
А где Семак?
0
-1
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Ignazio DE Alter
Ответ justadamso@icloud.com
Лучший игрок без ЛЧ-Ибрагимович Лучший игрок без ЧМ- Роналду Лучший игрок без кубка России-Месси Лучший игрок без ЗМ- Неймар
без Кубка Франции
+8
-1
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Jack Daniels
Ответ yalyon
Венгер ниже Симеоне? Шта?
ну у симеоне все таки 2 финала
+4
-4
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Ответ yalyon
Венгер ниже Симеоне? Шта?
Спасибо, что Венгер не четвертый.
И как-то Купера тут не хватает.
+9
-4
+5
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Милан Тео 19.
Симеоне выше Лобановского?, все ясно 🤦‍♂️ ...
+2
-2
0
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justadamso@icloud.com
Лучший игрок без ЛЧ-Ибрагимович
Лучший игрок без ЧМ- Роналду
Лучший игрок без кубка России-Месси
Лучший игрок без ЗМ- Неймар
+30
-2
+28
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yalyon
Венгер ниже Симеоне? Шта?
+19
-6
+13
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