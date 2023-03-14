Симеоне – лучший тренер без ЛЧ по версии FourFourTwo, Венгер – 2-й, Лобановский – 3-й, Луческу – 6-й

Диего Симеоне признан лучшим тренером, никогда не выигрывавшим чемпионов.

Возглавляющий « » аргентинец занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Отобраны были лишь специалисты, имевшие возможность завоевать трофей после 1992 года и работавшие на клубном уровне.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. ;

2. ;

3. Валерий Лобановский;

4. Бобби Робсон;

5. ;

6. Мирча Луческу;

7. Кенни Далглиш;

8. Отто Рехагель;

9. Дидье Дешам;

10. Унаи Эмери;

11. Антонио Конте.

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