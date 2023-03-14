700 кг шоколадных вафель для де Лигта от Зоммера не разрешили передать официально. Производитель отправил сладости благотворительной организации
Ян Зоммер заказал грузовик шоколада для партнера по «Баварии».
Напомним, после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) пообещал подогнать грузовик швейцарского шоколада к дому Маттейса де Лигта – в знак благодарности за вынос мяча с линии ворот.
В четверг швейцарская компания Kägi отправила грузовик из Тоггенбурга в Мюнхен, чтобы передать де Лигту сладости от имени вратаря. Это был не обычный шоколад, а вафли, покрытые молочным шоколадом. Общая масса груза составила около 700 кг.
Однако на подъезде к Мюнхену выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится.
«За десять минут до Мюнхена поступили плохие новости: грузовик швейцарского шоколада не разрешили официально передать. После более чем трехчасовой езды разочарование стало невыносимым», – сказала пресс-секретарь Kägi Миу Нгуен.
Вместо того чтобы везти груз обратно, компания приняла решение передать шоколад благотворительной организации Tafel, специализирующейся на продуктовой помощи малоимущим.
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А ведь у наших флористов есть еще в продаже 501, 1001 роз 😂
Поэтому, моя ставка, что либо клуб не разрешил передать, либо Де Лигту не было куда их девать и он просто сам позвонил Зоммеру и попросил отвезти их куда нибудь ещё, а потом уже всё это обрасло неоднозначными определениями.
ну и потом, почему тогда не вернули назад в страну происхождения?
А вафли и вправду нужнее малоимущим.