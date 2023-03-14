700 кг шоколадных вафель для де Лигта от Зоммера не разрешили передать официально. Производитель отправил сладости благотворительной организации

Ян Зоммер заказал грузовик шоколада для партнера по «Баварии».

Напомним, после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала чемпионов (2:0) пообещал подогнать грузовик швейцарского шоколада к дому Маттейса де – в знак благодарности за вынос мяча с линии ворот.

В четверг швейцарская компания Kägi отправила грузовик из Тоггенбурга в Мюнхен, чтобы передать де Лигту сладости от имени вратаря. Это был не обычный шоколад, а вафли, покрытые молочным шоколадом. Общая масса груза составила около 700 кг.

Однако на подъезде к Мюнхену выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится.

«За десять минут до Мюнхена поступили плохие новости: грузовик швейцарского шоколада не разрешили официально передать. После более чем трехчасовой езды разочарование стало невыносимым», – сказала пресс-секретарь Kägi Миу Нгуен.

Вместо того чтобы везти груз обратно, компания приняла решение передать шоколад благотворительной организации Tafel, специализирующейся на продуктовой помощи малоимущим.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас