700 кг шоколадных вафель для де Лигта от Зоммера не разрешили передать официально. Производитель отправил сладости благотворительной организации

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ян Зоммер Маттейс де Лигт Благотворительность Питание Футбол

Ян Зоммер заказал грузовик шоколада для партнера по «Баварии». 

Напомним, после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) пообещал подогнать грузовик швейцарского шоколада к дому Маттейса де Лигта – в знак благодарности за вынос мяча с линии ворот.

В четверг швейцарская компания Kägi отправила грузовик из Тоггенбурга в Мюнхен, чтобы передать де Лигту сладости от имени вратаря. Это был не обычный шоколад, а вафли, покрытые молочным шоколадом. Общая масса груза составила около 700 кг. 

Однако на подъезде к Мюнхену выяснилось, что передать шоколад футболисту не получится. 

«За десять минут до Мюнхена поступили плохие новости: грузовик швейцарского шоколада не разрешили официально передать. После более чем трехчасовой езды разочарование стало невыносимым», – сказала пресс-секретарь Kägi Миу Нгуен.

Вместо того чтобы везти груз обратно, компания приняла решение передать шоколад благотворительной организации Tafel, специализирующейся на продуктовой помощи малоимущим. 

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50 комментариев

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TC@ER18
Я люблю дарить девушке на ДР и 8 марта 101 бордовых роз. Интересно, они запретили бы такой количество дарить?

А ведь у наших флористов есть еще в продаже 501, 1001 роз 😂
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Booligan
Ответ Kirkoroff
Да, только грузовик без проблем пересёк границу и «приняли» его уже в Мюнхене.
мент скорее всего болельщик Мюнхена 1860
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Booligan
Ответ Pavelaznaurov
А на каком основании запретили????? Тут явная неточность…..просто так не бывает(((
скорее всего посчитали партию оптовой и не задекларированной
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Booligan
Ответ LLiriKK
Зоммеру почти тонну шоколада нужно было отправлять не Де Лигту, а Нойеру - за тот шанс, который Мануэль ему предоставил, чтобы поиграть в ТОП-клубе. В противном случае, конечно, никто бы его ни в какую «Баварию», принимая во внимание те перфомансы, которые он выдает буквально в каждом матче, не взял бы. Да и баварцы, если бы не были в цейтноте, тоже десять раз подумали.
Зоммер не слабее как вратарь
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Совесть Черданцева
Эх, жаль Маттейса. Такой куш потерял)))
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Ain’t sunshine •
Ответ Shuller18
Была бы просто шоколадка, никто бы не обратил внимание, а тут чуть ли не промышленные масштабы. Наверное на них действуют ограничения, мало ли какая может быть левая схема в виде "подарка"
Слишком много думаешь, прекрати так делать
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Forza
Ответ fargys
Один человек отправил другому подарок, но третья сторона запретила этот подарок получить? Что за дичь там у них происходит?
Я думаю там либо клуб запретил, либо ситуация немного по другому разворачивалась, на самом деле. Я не знаю какие там законы в Германии, но вообще говоря, если вафли куплены, погружены и едут уже, то, по моему, очевидно, что их никто просто так не развернет. Этож просто небольшая газелька с, которая едет себе по автобану. Ну не операцию перехват же там организовывали. Это просто бессмысленно: если что-то не так, завернули бы на этапе продажи.

Поэтому, моя ставка, что либо клуб не разрешил передать, либо Де Лигту не было куда их девать и он просто сам позвонил Зоммеру и попросил отвезти их куда нибудь ещё, а потом уже всё это обрасло неоднозначными определениями.
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Sonder
яшкино походу были
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TravenS
Обещал шоколад, да ещё и швейцарский, а на деле вафли...
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Заяцволк
В Украину отправить грузовик, пусть Химарсы шоколадом заряжают
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v.belorussky
Ответ Nikita Lomachev
Вы не заметили другого - Зоммер то по сути сдержал обещание =)
Да, это вам не Шченсны, который до сих пор торчит Месси 100 евро по итогам того матча на ЧМ.
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Under
Ответ Михаил1970
Тебе спокойно дадут привезти из Узбекистана одну дыню, но КАМАЗ арбузов, это уже предпринимательская деятельность, таможенные сборы, сертификаты роспотребпозора и проч. бумаги и налоги. Я так думаю.
это конечно аргумент, только почему тормознули тогда не на таможне?
ну и потом, почему тогда не вернули назад в страну происхождения?
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Xersoldat
700 кг шоколадных вафель для де Лигта от Зоммера не разрешили передать официально. Производитель отправил сладости Леониду Волкову
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Дмитрий Снегирёв
А почему не разрешили передать?
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ LLiriKK
Зоммеру почти тонну шоколада нужно было отправлять не Де Лигту, а Нойеру - за тот шанс, который Мануэль ему предоставил, чтобы поиграть в ТОП-клубе. В противном случае, конечно, никто бы его ни в какую «Баварию», принимая во внимание те перфомансы, которые он выдает буквально в каждом матче, не взял бы. Да и баварцы, если бы не были в цейтноте, тоже десять раз подумали.
Поступок Нойера на лыжах лишь вытекающее отношение к карьеры на излете лет - вместо сосредоточение и игры на ЧМ стал неформальным лидером затюкивания Катара, став лишь пешкой в игре больших дядь. Предположу, что Нойер уже не вернётся на свой уровень, а будет ссориться с Салихамиджечем до конца контракта с Баварией.
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v.belorussky
Ну и тупизм. Бюрократы - везде бюрократы.
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Bayern2004
Зоммер-мужчина.Слово дал-слово сдержал.
А вафли и вправду нужнее малоимущим.
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xandpa
Фейл века) Но Зоммеру-то это зачем, он в рамке такие чудеса творит и так, что ему состав товарный впору подгонять. Не уверен что за Мюнхен правда получится
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LLiriKK
Зоммеру почти тонну шоколада нужно было отправлять не Де Лигту, а Нойеру - за тот шанс, который Мануэль ему предоставил, чтобы поиграть в ТОП-клубе. В противном случае, конечно, никто бы его ни в какую «Баварию», принимая во внимание те перфомансы, которые он выдает буквально в каждом матче, не взял бы. Да и баварцы, если бы не были в цейтноте, тоже десять раз подумали.
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nebolela
Европа. Поцелуя было бы достаточно.
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Sincere
какая ж милота этот Зоммер😂😂
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Kirkoroff
Ответ Михаил1970
Тебе спокойно дадут привезти из Узбекистана одну дыню, но КАМАЗ арбузов, это уже предпринимательская деятельность, таможенные сборы, сертификаты роспотребпозора и проч. бумаги и налоги. Я так думаю.
Да, только грузовик без проблем пересёк границу и «приняли» его уже в Мюнхене.
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Maricone
да, вафельки Kägi - офигенно вкусные, особенно если какая-нибудь ограниченная серия с кокосом - уходят как семки
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Kirkoroff
Ответ fargys
Один человек отправил другому подарок, но третья сторона запретила этот подарок получить? Что за дичь там у них происходит?
То есть то что компания-поставщик решила отдать его на благотворительность тебя не удивляет?🤣
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kaimussen
Ответ fargys
Один человек отправил другому подарок, но третья сторона запретила этот подарок получить? Что за дичь там у них происходит?
Тренерский штаб подумал, что у де Лигта слипнется, и решил не рисковать.
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