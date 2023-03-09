Бензема не сыграет с «Эспаньолом» и будет готовиться к матчам с «Ливерпулем» и «Барселоной»
Карим Бензема не сыграет в матче с «Эспаньолом».
Нападающий «Реала» пропустил последние две тренировки и, вероятно, пропустит предстоящий матч команды в чемпионате Испании.
Сообщается, что французский футболист сосредоточиться на подготовке к играм на следующей неделе, когда «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и «Барселоной» в Ла Лиге.
Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится 11 марта.
Бензема забил 11 голов в 15 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне.
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