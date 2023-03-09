Бензема не сыграет с «Эспаньолом» и будет готовиться к матчам с «Ливерпулем» и «Барселоной»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига травмы Футбол

Карим Бензема не сыграет в матче с «Эспаньолом».

Нападающий «Реала» пропустил последние две тренировки и, вероятно, пропустит предстоящий матч команды в чемпионате Испании.

Сообщается, что французский футболист сосредоточиться на подготовке к играм на следующей неделе, когда «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и «Барселоной» в Ла Лиге.

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится 11 марта.

Бензема забил 11 голов в 15 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне.

6 комментариев

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marshalericsson1357
Ответ Goofts
Кажется, что Мадрид расставил приоритеты на 2 кубка (Лч и короля)
Так то 19 марта Ла Лига, а не Кубок короля.
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dr. cage
Ответ rigobersong
Интересно эстонский физрук хоть здесь выпустит лучшего нападающего в истории риала Мариано?:)
Он травмирован к сожалению).
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Filipp Gorski
У Реала каждую неделю травмируется кто то
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Goofts
Кажется, что Мадрид расставил приоритеты на 2 кубка (Лч и короля)
+4
0
+4
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rigobersong
Интересно эстонский физрук хоть здесь выпустит лучшего нападающего в истории риала Мариано?:)
+2
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-5
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Black Phoenix
Правильно. Бенз не молодеет, и в силу возраста приходится экономить силы, распределять нагрузку на более важные, ключевые матчи сезона. С Ливерпулем и Барсой коэффициент полезности подготовленного, и набравшего кондиции Бензема будет на порядок выше.
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