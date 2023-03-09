Бензема не сыграет с «Эспаньолом» и будет готовиться к матчам с «Ливерпулем» и «Барселоной»

не сыграет в матче с « ».

Нападающий « » пропустил последние две тренировки и, вероятно, пропустит предстоящий матч команды в .

Сообщается, что французский футболист сосредоточиться на подготовке к играм на следующей неделе, когда «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и «Барселоной» в Ла Лиге.

Матч между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится 11 марта.

Бензема забил 11 голов в 15 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне.